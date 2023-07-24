Власти обсуждают возможность отказа от принятия непопулярных инициатив с осени 2023 года

Власти обсуждают возможность отказа от принятия непопулярных инициатив с осени 2023 годаВведение неформального моратория сейчас обсуждается на Старой площади
Перед стартом кампании 2024 г. власти могут поставить на паузу принятие непопулярных инициатив. Такая идея обсуждается во внутриполитическом блоке администрации президента (АП), рассказали «Ведомостям» три источника, близких к АП.
Введение такого режима тишины – это нормальная практика, которая применяется и во время кампаний уровнем ниже, говорит близкий к АП собеседник. К примеру, перед губернаторскими выборами отслеживают, чтобы главе региона не приходилось подписывать законы, которые не будут поняты людьми. Схожим образом подходят к формированию повестки и за рубежом, говорит другой собеседник «Ведомостей».
Согласно планам, которые разрабатывают в АП, с начала сентября 2023 г. и до начала апреля 2024 г. будет введен мораторий на принятие непопулярных социально значимых решений. Пока это предмет обсуждения на Старой площади, но он должен быть доведен и до других структур, считает один из источников.
По словам еще одного собеседника «Ведомостей», в целом поставить на паузу принятие неоднозначных решений на разных уровнях власти было бы вполне логично. Речь идет о внимательном подходе к прорабатываемым инициативам – плохо сформулированные НПА не должны задевать людей, говорит еще один собеседник.
Причин для проведения непопулярных реформ с сентября 2023 г. нет, говорит другой источник, и если кампания будет проходить в нынешних условиях, то проблем не ожидается. «Хотя понятно, что западные страны пытаются раскачивать страну, – отмечает он. – Например, санкционные решения направлены на уменьшение дохода и рост дефицита».
Еще один близкий к АП источник «Ведомостей» знает о введении моратория на принятие непопулярных законодательных инициатив. По его словам, срок вступления в силу некоторых из них будет скорректирован – перенесен на более поздний срок. На прошедшей неделе Госдума перенесла на поздний срок (1 сентября 2024 г.) дату вступления в силу закона о запрете высаживать из общественного транспорта безбилетников – инвалидов I группы, если они следуют без сопровождающего лица. «Неправильный» тайминг критиковала КПРФ.
Логично, если действия органов власти будут лежать в фарватере концепции кампании («гордость», «уверенность», «надежда»), говорит один из источников «Ведомостей». К примеру, «уверенность» предполагает, что предстоит делать акцент на решениях, которые начнут действовать в ближайшее время и будут вызывать у населения чувство стабильности и безопасности, а «надежда» – что нужно планировать инициативы на будущее, до условного 2030 года, которые приведут к позитивным изменениям в стране.
При принятии важных решений, касающихся экономики, социальной сферы, всегда проходит оценка рисков, говорит политолог Константин Костин. Кроме того, федеральный центр может контролировать ситуацию, связанную с популистскими инициативами, которые не решают никакой задачи, кроме повышения медийности их авторов, считает он.
По словам Костина, на электоральное поведение граждан в первую очередь влияют темы, связанные с их доходами, уровнем и качеством жизни: «А в текущей повестке – вопросы безопасности и ее организации». Введение режима тишины позволит санировать повестку, считает политолог Михаил Виноградов.
На электоральные настроения влияют законы, которые лично касаются большинства, говорит политтехнолог Григорий Казанков: «При этом многие важные инициативы – вроде изменений налогового или уголовного законодательства – зачастую не влияют на поведение избирателей». Но, в принципе, большинство россиян считают нормотворчество чем-то абстрактным.
Для людей важнее более практические вещи – уровень цен, возможность планирования в долгосрочной перспективе, говорит Казанков: «То есть важно социальное самочувствие граждан, образ будущего для самого человека. И тут чем меньше возможный горизонт планирования, тем хуже».