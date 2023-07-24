Власти обсуждают возможность отказа от принятия непопулярных инициатив с осени 2023 года

Логично, если действия органов власти будут лежать в фарватере концепции кампании («гордость», «уверенность», «надежда»), говорит один из источников «Ведомостей». К примеру, «уверенность» предполагает, что предстоит делать акцент на решениях, которые начнут действовать в ближайшее время и будут вызывать у населения чувство стабильности и безопасности, а «надежда» – что нужно планировать инициативы на будущее, до условного 2030 года, которые приведут к позитивным изменениям в стране.