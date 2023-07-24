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Политика

Власти обсуждают возможность отказа от принятия непопулярных инициатив с осени 2023 года

Введение неформального моратория сейчас обсуждается на Старой площади
Елена Мухаметшина Максим Иванов
Максим Стулов / Ведомости

Перед стартом кампании 2024 г. власти могут поставить на паузу принятие непопулярных инициатив. Такая идея обсуждается во внутриполитическом блоке администрации президента (АП), рассказали «Ведомостям» три источника, близких к АП. 

Введение такого режима тишины – это нормальная практика, которая применяется и во время кампаний уровнем ниже, говорит близкий к АП собеседник. К примеру, перед губернаторскими выборами отслеживают, чтобы главе региона не приходилось подписывать законы, которые не будут поняты людьми. Схожим образом подходят к формированию повестки и за рубежом, говорит другой собеседник «Ведомостей».

Согласно планам, которые разрабатывают в АП, с начала сентября 2023 г. и до начала апреля 2024 г. будет введен мораторий на принятие непопулярных социально значимых решений. Пока это предмет обсуждения на Старой площади, но он должен быть доведен и до других структур, считает один из источников. 

По словам еще одного собеседника «Ведомостей», в целом поставить на паузу принятие неоднозначных решений на разных уровнях власти было бы вполне логично. Речь идет о внимательном подходе к прорабатываемым инициативам – плохо сформулированные НПА не должны задевать людей, говорит еще один собеседник.

Причин для проведения непопулярных реформ с сентября 2023 г. нет, говорит другой источник, и если кампания будет проходить в нынешних условиях, то проблем не ожидается. «Хотя понятно, что западные страны пытаются раскачивать страну, – отмечает он. – Например, санкционные решения направлены на уменьшение дохода и рост дефицита».

Еще один близкий к АП источник «Ведомостей» знает о введении моратория на принятие непопулярных законодательных инициатив. По его словам, срок вступления в силу некоторых из них будет скорректирован – перенесен на более поздний срок. На прошедшей неделе Госдума перенесла на поздний срок (1 сентября 2024 г.) дату вступления в силу закона о запрете высаживать из общественного транспорта безбилетников – инвалидов I группы, если они следуют без сопровождающего лица. «Неправильный» тайминг критиковала КПРФ. 

Логично, если действия органов власти будут лежать в фарватере концепции кампании («гордость», «уверенность», «надежда»), говорит один из источников «Ведомостей». К примеру, «уверенность» предполагает, что предстоит делать акцент на решениях, которые начнут действовать в ближайшее время и будут вызывать у населения чувство стабильности и безопасности, а «надежда» – что нужно планировать инициативы на будущее, до условного 2030 года, которые приведут к позитивным изменениям в стране.

При принятии важных решений, касающихся экономики, социальной сферы, всегда проходит оценка рисков, говорит политолог Константин Костин. Кроме того, федеральный центр может контролировать ситуацию, связанную с популистскими инициативами, которые не решают никакой задачи, кроме повышения медийности их авторов, считает он.

По словам Костина, на электоральное поведение граждан в первую очередь влияют темы, связанные с их доходами, уровнем и качеством жизни: «А в текущей повестке – вопросы безопасности и ее организации». Введение режима тишины позволит санировать повестку, считает политолог Михаил Виноградов. 

На электоральные настроения влияют законы, которые лично касаются большинства, говорит политтехнолог Григорий Казанков: «При этом многие важные инициативы – вроде изменений налогового или уголовного законодательства – зачастую не влияют на поведение избирателей». Но, в принципе, большинство россиян считают нормотворчество чем-то абстрактным. 

Для людей важнее более практические вещи – уровень цен, возможность планирования в долгосрочной перспективе, говорит Казанков: «То есть важно социальное самочувствие граждан, образ будущего для самого человека. И тут чем меньше возможный горизонт планирования, тем хуже».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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