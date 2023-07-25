Военная приемка понесет ответственность за срыв гособоронзаказа

Военпреды используют нормативную базу мирного времени и, если предъявляемая им продукция не соответствует каким-то устаревшим положениям, могут ее не принять, говорит топ-менеджер холдинга ОПК. Если же деятельность военпреда, не желающего отступать от своих инструкций, несет совсем большие риски для выполнения плана, то вопрос с ним приходится решать через органы военной прокуратуры, что совсем уж жестко, продолжает он. Поэтому иметь рычаг административного наказания, вдобавок уравнивающий военпредов и директоров в плане ответственности, – правильная идея, говорит он. Без таких рычагов не получится перестроить промышленность на военный режим и добиться кратного увеличения производства, говорит он. «Дело еще в том, что в отличие от представителей заказывающих структур Минобороны военпреды имеют полномочия на всем цикле изготовления продукции занимать активную позицию – начиная от разработки новых видов вооружения и завершая работой производственной кооперации. Поэтому, на наш взгляд, этот законопроект с энтузиазмом будет принят и среди предприятий ОПК, и среди тех, кто занимается заказами у промышленности в рамках Минобороны», – говорит Гутенев. По его словам, при разработке законопроекта назывались конкретные факты проблем в выполнении ГОЗа, связанные с военпредами, однако он отказался о них рассказывать.