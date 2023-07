Киргизия вводит режим ЧС из-за энергодефицита

27 июля минэнерго Киргизии заключило меморандум о взаимопонимании по строительству и инвестсоглашение о проектировании и эксплуатации Казарманского каскада ГЭС суммарной мощностью 1160 МВт к 2030 г. Документ подписан с консорциумом китайских энергетических компаний Power China Northwest Engineering Corporation Ltd, Green Gold Energy (GGE) и China Railway 20th Bureau Group Co Ltd. Общая стоимость инвестиций предварительно оценивается в $2,4–3 млрд. Но изначально сотрудничество КНР с Киргизией в области энергетики подразумевало не решение проблем республики, а экспорт в соседний китайский Синцзян-Уйгурский автономный район (СУАР) по ЛЭП Ак-Кыя – Нарын – Торугарт – Китай. В конце марта 2023 г. Бишкек подписал с властями СУАРа соответствующий меморандум.