Киргизия вводит режим ЧС из-за энергодефицита

Режим чрезвычайной ситуации из-за дефицита электроэнергии вступает в силу по всей территории Киргизии с 1 августа. Он продлится более трех лет – до 31 декабря 2026 г. Соответствующий указ утвержден президентом страны Садыром Жапаровым. Решение принято в связи с энергокризисом в республике, связанным с климатическими условиями, низким уровнем притока воды, включая бассейн реки Нарын, где стоит Курпсайская гидроэлектростанция и общей нехваткой генерирующих мощностей. Согласно указу Жапарова, на период ЧС минэнерго Киргизии наделяется особыми полномочиями. Этот орган будет координировать деятельность минсельхоза, минприроды, различных НИИ и местных органов власти в части развития возобновляемых источников энергии. Режим ЧС также позволит в сжатые сроки выделять земельные участки под строительство ВИЭ или зеленой генерации, к которой Бишкек относит ключевые для себя ГЭС. По указу Жапарова минэнерго Киргизии получает возможность определять и выделять земельные участки под ВИЭ. С 1 сентября будут прекращены права пользования земельными участками, предназначенными под строительство энергообъектов, которые продолжают тем не менее использоваться для других целей.