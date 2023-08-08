Даванков предложил установить срок давности привлечения к ответственности за публикации

Даванков предложил установить срок давности привлечения к ответственности за публикацииСейчас пост, опубликованный даже 10 лет назад, считается длящимся правонарушением
Вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков предложил установить законом срок давности привлечения к административной ответственности по опубликованным в интернете постам. Разработанные поправки к ст. 4.5 («Давность привлечения к административной ответственности») КоАП Даванков направил в правительство для получения заключения. Об этом сам депутат рассказал «Ведомостям».
Согласно поправкам, правонарушения, выраженные в распространении сообщений или иной информации в интернете, исчисляются со дня совершения административного правонарушения, то есть непосредственно со дня публикации. «Сейчас даже комментарий двухлетней давности считается «длящимся нарушением». Хотя человек про него давно забыл и вполне мог изменить свою позицию по этому поводу», – сказал Даванков. Он считает, что законопроект должен защитить людей от ответственности за старые записи в соцсетях, а срок давности по административным статьям должен быть таким же, как в офлайне: два-три месяца после публикации. В пояснительной записке автор уточняет, что речь может идти про 60 или 90 дней. «В таком случае гражданина нельзя будет привлечь к административной ответственности за активность в соцсетях, которую он совершил за пределами установленного срока давности», – подчеркнул Даванков в пояснительной записке.
В последнее время в судах очень часто стали привлекаться к ответственности лица, которые ранее выкладывали посты или даже делали репосты каких-либо чужих статей и постов, говорит старший партнер МКА «ЮрСити», адвокат Виталий Шакин. В таких случаях например, применяются ст. 20.3.1 КоАП РФ – возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства или ст. 20.3.2 КоАП РФ – публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России, ст. 20.3.3 КоАП РФ – «публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности» и т. п. «Предполагаю, что такие поправки не пройдут экспертную оценку. В настоящее время все действия направлены, прежде всего, на то, чтобы бороться с подобными постами, поэтому вряд ли кто-то будет задумываться об обратной стороне», – говорит Шакин.
По словам партнера юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрия Клеточкина, примеров длящихся правонарушений много, например эксплуатация чего-либо без разрешения. Пост в интернете – классический пример длящегося правонарушения. «Поскольку запрещена публикация какой-либо конкретной информации, то все время, что данная информация находится в открытом доступе (опубликована), правонарушение длится. Если автор уберет публикацию, правонарушение прекратится», – говорит он. Юрист сомневается, что поправки Даванкова могут быть приняты: «Их принятие будет означать, что соответствующий контролирующий орган должен будет работать на скорость, укладываясь в сроки привлечения к ответственности». Кроме того, возникнет правовая неопределенность по поводу перепечатки информации, в случае если исходный пост удален.
Отдельной статистики по длящимся правонарушениям органами не ведется, сказала управляющий партнер Key Consulting Group Анастасия Кучерена. Аналогичная поправка в уголовное право добавила бы правовой определенности, считает юрист, в то время как в административном она бесполезна. В УК РФ понятия длящегося преступления нет, а в КоАП – есть. В уголовном праве сроки давности привлечения к ответственности исчисляются со времени прекращения деяния по воле или вопреки воле виновного. В связи с этим важно наличие факта размещения поста или репоста, а не дата публикации. «Это может нарушать права граждан в связи с тем, что доступ к аккаунту может быть утрачен, пресечь самостоятельно преступление лицо уже не сможет», – говорит Кучерена. В административном же кодексе, согласно ст. 4.5 КоАП, при длящемся правонарушении сроки начинают исчисляться со дня обнаружения административного правонарушения.