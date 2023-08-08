Даванков предложил установить срок давности привлечения к ответственности за публикации

Согласно поправкам, правонарушения, выраженные в распространении сообщений или иной информации в интернете, исчисляются со дня совершения административного правонарушения, то есть непосредственно со дня публикации. «Сейчас даже комментарий двухлетней давности считается «длящимся нарушением». Хотя человек про него давно забыл и вполне мог изменить свою позицию по этому поводу», – сказал Даванков. Он считает, что законопроект должен защитить людей от ответственности за старые записи в соцсетях, а срок давности по административным статьям должен быть таким же, как в офлайне: два-три месяца после публикации. В пояснительной записке автор уточняет, что речь может идти про 60 или 90 дней. «В таком случае гражданина нельзя будет привлечь к административной ответственности за активность в соцсетях, которую он совершил за пределами установленного срока давности», – подчеркнул Даванков в пояснительной записке.