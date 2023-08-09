Ценности замедленного действия

Коронация нового британского монарха 22 июня 1911 г. в Вестминстерском аббатстве была одной из самых пышных в истории. Корону Георга V украсил легендарный бриллиант «Куллинан-II» (317,4 карата), королева-консорт Мария Текская была увенчана не менее знаменитым «Кохинуром» (105 карат).