Ценности замедленного действия

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Великие музеи стали вечной головной болью бывших колониальных империй
Антон Осипов Кирилл Вишнепольский
Бронзовые рельефы из дворца правителя Бенинского царства, разгромленного в 1897 г. британскими солдатами, теперь украшают Британский музей / Toby Melville / Reuters

Коронация нового британского монарха 22 июня 1911 г. в Вестминстерском аббатстве была одной из самых пышных в истории. Корону Георга V украсил легендарный бриллиант «Куллинан-II» (317,4 карата), королева-консорт Мария Текская была увенчана не менее знаменитым «Кохинуром» (105 карат).

По древней легенде, «Кохинур» могут носить только женщины правящего рода, мужчин этот камень губит. 12 мая 1937 г. на церемонии в Вестминстере «Кохинур» вновь сверкал в короне – теперь Елизаветы, супруги нового монарха Георга VI.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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