Ценности замедленного действия

Ценности замедленного действияВеликие музеи стали вечной головной болью бывших колониальных империй
Коронация нового британского монарха 22 июня 1911 г. в Вестминстерском аббатстве была одной из самых пышных в истории. Корону Георга V украсил легендарный бриллиант «Куллинан-II» (317,4 карата), королева-консорт Мария Текская была увенчана не менее знаменитым «Кохинуром» (105 карат).
По древней легенде, «Кохинур» могут носить только женщины правящего рода, мужчин этот камень губит. 12 мая 1937 г. на церемонии в Вестминстере «Кохинур» вновь сверкал в короне – теперь Елизаветы, супруги нового монарха Георга VI.
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