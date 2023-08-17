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США попытаются скрепить антикитайский союз Японии и Южной Кореи

Три страны укрепят военное сотрудничество, но не создадут аналог НАТО
Владимир Кулагин
Президенты США Джо Байден, Южной Кореи Юн Сок Ёль и премьер-министр Японии Фумио Кисида / АР

Президенты США Джо Байден, Южной Кореи Юн Сок Ёль и премьер-министр Японии Фумио Кисида 18 августа проведут трехстороннюю встречу в резиденции американского лидера в Кэмп-Дэвиде, где будут представлены новые совместные инициативы по обороне. При этом, согласно сообщению Reuters, пока речь не идет о соглашении, которое бы обязывало эти три страны защищать друг друга, а лишь о выработке общих позиций и создании трехсторонней горячей линии для связи в кризисных ситуациях.

У Вашингтона существуют союзнические договоренности в военной сфере как с Токио, так и с Сеулом по отдельности, но сейчас Белый дом хочет, чтобы эти две страны сблизились друг с другом и наращивали сотрудничество. Причина – озабоченность угрозами, которые в США видят со стороны Китая. Как рассказал один из источников агентства, совместное заявление по итогам саммита будет включать положения о поддержании мира и стабильности в Тайваньском проливе, но точная формулировка будет выверяться до последней минуты. В США сейчас не хотят идти на резкую эскалацию с КНР, так как там рассчитывают на переговоры между Байденом и председателем КНР Си Цзиньпином в конце 2023 г. Но официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь уже прокомментировал намерения трех стран – Пекин выступает против «сколачивания мелких групп» и не одобряет действия, которые приводят «к усилению конфронтации и подрывают стратегическую безопасность других государств».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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