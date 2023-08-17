США попытаются скрепить антикитайский союз Японии и Южной Кореи

У Вашингтона существуют союзнические договоренности в военной сфере как с Токио, так и с Сеулом по отдельности, но сейчас Белый дом хочет, чтобы эти две страны сблизились друг с другом и наращивали сотрудничество. Причина – озабоченность угрозами, которые в США видят со стороны Китая. Как рассказал один из источников агентства, совместное заявление по итогам саммита будет включать положения о поддержании мира и стабильности в Тайваньском проливе, но точная формулировка будет выверяться до последней минуты. В США сейчас не хотят идти на резкую эскалацию с КНР, так как там рассчитывают на переговоры между Байденом и председателем КНР Си Цзиньпином в конце 2023 г. Но официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь уже прокомментировал намерения трех стран – Пекин выступает против «сколачивания мелких групп» и не одобряет действия, которые приводят «к усилению конфронтации и подрывают стратегическую безопасность других государств».