В ООН посчитали закон Эстонии об образовании нарушающим права человека

В ООН посчитали закон Эстонии об образовании нарушающим права человекаВ стране ликвидируют русский язык в обучении
Управление комиссара по правам человека ООН сочло эстонские стандарты, предусматривающие ограничение образования на русском языке, противоречащими международным договорам о правах человека. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте управления. Под документом подписались три спецдокладчика ООН по вопросам меньшинств, культурных прав и образования.
В документе сообщается, что поправки в законодательство об образовании, внесенные в декабре 2022 г., фактически ликвидируют образование на языках меньшинств Эстонии. Они делают обязательным переход на эстонский язык для всех дошкольных и школьных учреждений.
Помимо этого управление ООН выразило озабоченность, как реформа образования скажется на русскоязычном населении страны. «Несмотря на протесты русскоязычных родителей и детей, в последние годы, как сообщается, был закрыт ряд русскоязычных школ. Отменяя обучение на языках меньшинств в дошкольных учреждениях и школах, новый закон серьезно ограничивает образование на языках меньшинств в Эстонии, что противоречит международным документам по правам человека», – заявили спецдокладчики ООН.
12 декабря 2022 г. эстонский парламент большинством голосов поддержал закон, устанавливающий порядок перевода всей системы образования в стране на эстонский язык. С 2024 по 2025 г. на эстонский язык перейдут детские сады и начальные классы школ, и до 2029-2030 гг. доля уроков на государственном языке должна будет достигнуть не менее 60%.
Также с 2024 г. от педагогов будут требовать знания государственного языка на уровне С1, а «заниматься проведением учебной и воспитательной деятельности на отличном от эстонского языке» они смогут только с разрешения правительства. Полный переход школьного образования на эстонский запланирован на 2030-2031 гг. При этом государственное радио Эстонии ERR сообщило, что с 1 августа штрафы для русских школ с учителями, не владеющими эстонским языком, были увеличены в 15 раз до почти 10 000 евро.
Новое заявление ничего не изменит, говорит шеф-редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович. Международные организации, включающие как официальные объединения государств, так и пользующиеся уважением частные правозащитные организации, регулярно критикуют страны Балтии за нарушение прав человека.
Критика Прибалтики касается многих аспектов: права говорить и учиться на русском языке для детей (из русских семей, для которых русский язык родной); избирательных прав, в которых часть населения Эстонии и Латвии ограничены; существования института «негражданства» и др. Критика в адрес прибалтийских государств звучала даже из Евросоюза, в который эти страны входят и от которого они экономически зависят, добавляет Носович.
Несмотря на это, страны Балтии последовательно игнорируют все подобные замечания, которые по существу носят лишь рекомендательный характер. Представители прибалтийских государств не раз заявляли, что специалисты ООН или других международных организаций «не понимают специфику региона». Точно так же будет и сейчас, заключает Носович.