В ООН посчитали закон Эстонии об образовании нарушающим права человека

Также с 2024 г. от педагогов будут требовать знания государственного языка на уровне С1, а «заниматься проведением учебной и воспитательной деятельности на отличном от эстонского языке» они смогут только с разрешения правительства. Полный переход школьного образования на эстонский запланирован на 2030-2031 гг. При этом государственное радио Эстонии ERR сообщило, что с 1 августа штрафы для русских школ с учителями, не владеющими эстонским языком, были увеличены в 15 раз до почти 10 000 евро.