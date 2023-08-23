Индия импортозамещает военное кораблестроение

«Мы хотим стремиться к достижению как можно большей независимости в такой стратегической области, как строительство и обслуживание военно-морского флота, это наша цель, хотя мы и открыты к сотрудничеству со всеми зарубежными партнерами», – сказал Раджкумар. По его словам, символом импортозамещения является построенный в Индии авианосец «Викрант», спущенный на воду в 2013 г. но вошедший в состав индийских ВМС лишь год назад – в конце июля 2022 г. В числе крупнейших индийских военных верфей он назвал мумбайскую Mazagon Dock Shipyard.