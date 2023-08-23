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Индия импортозамещает военное кораблестроение

Но доля России все равно останется заметной
Илья Лакстыгал
«Викрант» – индийский многоцелевой авианосец разрабатывался по программе Indigenous aircraft carrier («Отечественный авианосец») / Government of India

Индия стремится развивать собственное военное кораблестроение и производство морских вооружений, сообщил журналистам во время брифинга контр-адмирал Кунал Сингх Раджкумар в штабе Западного командования ВМС Индии в Мумбаи. Пока корабли, авиация и другая техника ВМС имеет иностранное, по большей части российское происхождение.

«Мы хотим стремиться к достижению как можно большей независимости в такой стратегической области, как строительство и обслуживание военно-морского флота, это наша цель, хотя мы и открыты к сотрудничеству со всеми зарубежными партнерами», – сказал Раджкумар. По его словам, символом импортозамещения является построенный в Индии авианосец «Викрант», спущенный на воду в 2013 г. но вошедший в состав индийских ВМС лишь год назад – в конце июля 2022 г. В числе крупнейших индийских военных верфей он назвал мумбайскую Mazagon Dock Shipyard.

«Викрант» разрабатывался по программе Indigenous aircraft carrier («Отечественный авианосец»), и контр-адмирал Раджкумар назвал его «полностью индийским», но в проектировании корабля участвовало российское ПКБ «Невское» и итальянская компания AVIO, использовались зарубежные агрегаты и материалы, в том числе сталь из России. Единственный действовавший до прошлого года индийский авианосец «Викрамадитья» – глубоко модернизированный на «Севмаше» советский авианесущий крейсер «Адмирал Горшков», переданный Индии в 2013 г. Оба корабля имеют авиагруппу из российских истребителей МиГ-29 К/КУБ. Упомянул Раджкумар и обновление подводного флота по контракту с Францией 2005 г. по лицензионной постройке на Mazagon Dock Shipyard шести неатомных подлодок типа Scorpene разработки Франции, пятая из них вступила в строй в январе 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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