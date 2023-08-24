В Киргизии считают пробки на границе местью Казахстана за неподачу воды

Аномальная жара в республиках Центральной Азии вызвала засуху и споры о трансграничных поставках воды. Приток воды в киргизское Кировское водохранилище из реки Талас, обеспечивающей поливной водой Киргизию и Казахстан, по состоянию на 23 августа составил всего 0,7 куб. м/сек, что на 13 куб. м/сек меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила пресс-служба киргизского министерства сельского хозяйства. В результате объем водохранилища сократился в 6,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – с 87,2 млн до 13,4 млн куб. м воды. Всего план подачи воды Казахстану с апреля по сентябрь 2023 г. составлял, по заявлению министерства, 344,7 млн куб. м. На 5 августа 2023 г. было подано 323,3 млн куб. м при плане на эту дату в 312,7 млн куб. м.