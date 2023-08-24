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В Киргизии считают пробки на границе местью Казахстана за неподачу воды

Ее нехватка привела к большим потерям урожая у казахстанских сельхозпроизводителей
Нурлан Гасымов
Киргизское Кировское водохранилище реки Талас / Getty Images

Аномальная жара в республиках Центральной Азии вызвала засуху и споры о трансграничных поставках воды. Приток воды в киргизское Кировское водохранилище из реки Талас, обеспечивающей поливной водой Киргизию и Казахстан, по состоянию на 23 августа составил всего 0,7 куб. м/сек, что на 13 куб. м/сек меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила пресс-служба киргизского министерства сельского хозяйства. В результате объем водохранилища сократился в 6,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – с 87,2 млн до 13,4 млн куб. м воды. Всего план подачи воды Казахстану с апреля по сентябрь 2023 г. составлял, по заявлению министерства, 344,7 млн куб. м. На 5 августа 2023 г. было подано 323,3 млн куб. м при плане на эту дату в 312,7 млн куб. м.

17 июля Астана запросила у киргизской стороны увеличить водоподачу с 40 до 45 куб. м/сек. Но Бишкек ответил, что при увеличении расхода с 17 июля по 1 августа до 45 куб. м/сек уже к 1 августа остаток от квоты Казахстана за весь сезон сократится до 3,54 млн куб. м, после чего расход придется сократить до 10 куб. м/сек. А при таком расходе казахстанская квота полностью исчерпается к 4 августа. 6 августа, по утверждению министерства, стороны договорились прекратить подачу водных ресурсов в Казахстан, но оставили возможность вернуться к вопросу, если приток в водохранилище увеличится. Но по состоянию на 23 августа он так и не вырос.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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