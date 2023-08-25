Китай запретил ввоз рыбы из Японии

Китай запретил ввоз рыбы из ЯпонииВ ответ на сброс в океан воды с изотопами с АЭС «Фукусима»
Главное таможенное управление Китая объявило о введении запрета на ввоз всех морепродуктов из Японии, из-за того что она с 24 августа начала сброс в Тихий океан накопленной воды, которой охлаждалась АЭС «Фукусима-1», передает агентство «Синьхуа». В Пекине также обещают «динамично корректировать соответствующие регулирующие меры по необходимости, чтобы предотвратить риски сброса воды, загрязненной ядерными элементами, для здоровья и безопасности пищевых продуктов».
Как отмечает агентство AP, оператор АЭС Tokyo Electric Power Company Holdings (TEPCO) пообещал компенсировать японским производителям ущерб, понесенный в результате запрета на экспорт со стороны «иностранного правительства».
Накануне TEPCO раскрыла свой план действий по сбросу более 1 млн т воды, которая использовалась для охлаждения поврежденных цунами в 2011 г. энергоблоков АЭС. Согласно заявлению компании, в воде, которая сбрасывается на первом этапе, содержание трития, изотопа водорода, составляет 63 беккереля на литр, это лишь 1/40 от предельно допустимого уровня. Загрязненная вода сбрасывается на расстоянии 1 км от берега через подводный тоннель, а интенсивность сброса составляет 460 т такой воды в сутки, пишет ТАСС. Каждая тонна разбавляется 1200 т чистой морской воды, в течение 17 дней планируется сбросить 7800 т загрязненной воды.
Как говорится в разъяснениях посольства Японии в России, поступивших в редакцию «Ведомостей», если концентрация радиоактивности будет превышать норму, то воду подвергнут многократной обработке до необходимого уровня ниже нормы. По информации Kyodo, в 2023 финансовом году (т. е. по конец марта 2024 г.) с АЭС «Фукусима-1» в океан будет сброшено около 31 200 т очищенной воды. При этом сбрасывать воду с АЭС в океан в Японии планируют поэтапно в течение 30 лет под контролем специалистов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
Как заявляют власти Японии, воду больше невозможно складировать на площадке «Фукусимы», так как ее резервуары заполнены на 90%. МАГАТЭ дало разрешение на сброс воды с АЭС 4 июля – после двух лет исследований. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что сбросы очищенной от большинства изотопов воды «окажут незначительное радиационное воздействие на население и окружающую среду».
Как сообщил «Ведомостям» президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев, российский импорт рыбопродукции из Японии незначителен. В 2021 г., согласно данным ФТС России, он составил почти 1409 т, это всего порядка 0,25% от общего российского импорта рыбы и морепродуктов. Россия не ведет промысел в прилегающих к АЭС районах, поэтому рисков для российского промысла нет, добавили в ВАРПЭ.
Российские власти тоже высказывают обеспокоенность в связи с решением властей Японии. Роспотребнадзор в своем Telegram-канале 24 августа сообщил, что усиленный контроль за продукцией рыбного промысла из Японии ведется с 8 июля 2023 г. и поступления загрязненной продукции в Россию не допущено. 7 июля в Минприроды России отмечали, что Япония не дает полных данных о концентрации радионуклидов в воде перед сбросом ее в море.
МИД КНДР осудил решение Японии. Власти Южной Кореи после публикации позиции МАГАТЭ смягчили риторику, несмотря на протесты активистов в Сеуле против действий Токио. Премьер-министр страны Хан Док Су заверил население 24 августа, что ему не стоит беспокоиться из-за сброса воды с «Фукусимы-1», если он пройдет согласно заявленным японскими специалистами параметрам. Но при этом Сеул продлил действующий с 2011 г. запрет на импорт морепродуктов из восьми префектур Японии, включая Фукусиму, и 27 сельскохозяйственных продуктов из 15 префектур.
Последствия выброса загрязненных преимущественно тритием вод – вопрос для междисциплинарной научной оценки, говорит редактор отраслевого ресурса Atominfo Александр Уваров. Важно понимать не только процесс распада трития, но и его конкретное влияние на виды морской флоры и фауны: реакция живых организмов может оказаться различной у разных видов. Поэтому сейчас предугадать эффект от сброса вод невозможно, добавляет эксперт.
Общая проблема состоит не в том, что Япония сливает воду, содержащую тритий, а в продолжительности этого процесса, замечает Уваров. Токио планирует избавляться от накопленной воды в течение 30 лет: запасы сольют постепенно, чтобы выход трития в море был небольшим и не представлял опасности. Япония попросила МАГАТЭ проверить свои расчеты. По этим данным, решение Токио выглядит безопасным, однако никто не может гарантировать, что в продолжение выделенного срока все оборудование продолжит работать исправно. По сути, сброс контролирует исключительно японская сторона, а именно компания, которая ответственна за аварию на АЭС «Фукусима-1» в 2011 г. В связи с этим возникает вопрос, сможет ли Япония выполнить план по безопасному, по ее мнению, сливу трития в океан и справиться с возможными нештатными ситуациями, говорит эксперт.
Запрет Китая на ввоз японских морепродуктов и в целом реакция на слив вод сильно политизированы, говорит заведующий кафедрой востоковедения МГИМО Дмитрий Стрельцов. Ранее подобных прецедентов не было и предугадать точные последствия сейчас невозможно, подчеркивает эксперт. Запрет на ввоз японских морепродуктов в Китай будет иметь некоторые последствия для экономики Японии, но вряд ли они окажутся катастрофическими, отмечает Стрельцов: экспорт морепродуктов в Китай не считается приоритетной отраслью японской экономики, а Пекин неоднократно демонстрировал гибкость своих ограничений. В целом Япония очень чувствительно относится к реакции в мире на ее действия, замечает Стрельцов. Но в первую очередь Токио будет действовать в соответствии с мнением авторитетных западных ученых, связанных с радиационной медициной, радиационной безопасностью и экологией. Выступления политиков же не будут играть решающую роль, заключает эксперт.
Решение Китая о запрете импорта – в первую очередь реакция на экологическую угрозу, которую создает Япония, считает руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Карнеев. Китай на протяжении многих недель протестовал против японского решения. Неудивительно, что Пекин выражает высокую степень неудовольствия: последствия сброса загрязненных вод напрямую затрагивают Китай, ставя под удар его морские ресурсы.