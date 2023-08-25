Китай запретил ввоз рыбы из Японии

Общая проблема состоит не в том, что Япония сливает воду, содержащую тритий, а в продолжительности этого процесса, замечает Уваров. Токио планирует избавляться от накопленной воды в течение 30 лет: запасы сольют постепенно, чтобы выход трития в море был небольшим и не представлял опасности. Япония попросила МАГАТЭ проверить свои расчеты. По этим данным, решение Токио выглядит безопасным, однако никто не может гарантировать, что в продолжение выделенного срока все оборудование продолжит работать исправно. По сути, сброс контролирует исключительно японская сторона, а именно компания, которая ответственна за аварию на АЭС «Фукусима-1» в 2011 г. В связи с этим возникает вопрос, сможет ли Япония выполнить план по безопасному, по ее мнению, сливу трития в океан и справиться с возможными нештатными ситуациями, говорит эксперт.