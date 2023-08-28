Глава евродипломатии Жозеп Боррель уверен в успехе санкций против России

Глава евродипломатии Жозеп Боррель уверен в успехе санкций против РоссииНо эти санкции не сломали российскую экономику и не изменили курс Москвы
Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам Жозеп Боррель в статье в своем блоге на сайте ЕС высказал мнение, что введенные Брюсселем 11 пакетов антироссийских санкций работают. ЕС после 24 февраля 2022 г. ввел 11 пакетов «становящихся все более жесткими санкций против России», сообщил он: «В течение года они уже существенно ограничили возможности Москвы, вызвав финансовую напряженность, отрезав страну от ключевых рынков и существенно ухудшив промышленный и технологический потенциал России». По словам Борреля, чтобы остановить конфликт, нам «необходимо придерживаться» такого курса.
По словам директора Центра анализа стратегий и технологий Руслана Пухова, некоторые страны не могут адаптироваться к санкциям Запада, а некоторые это сделать в состоянии, несмотря на все издержки. К первым относятся Югославия и Сербия с 1994 по 2003 г., а ко вторым – Иран начиная с 1980 г. и по настоящее время. Россия по своим ресурсам явно ближе к Ирану, чем к Сербии, заключает эксперт.