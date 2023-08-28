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Глава евродипломатии Жозеп Боррель уверен в успехе санкций против России

Но эти санкции не сломали российскую экономику и не изменили курс Москвы
Владимир Кулагин
Как считает Боррель, перспективы России на 2023 г. остаются мрачными / Francois Walschaerts / AP Photo

Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам Жозеп Боррель в статье в своем блоге на сайте ЕС высказал мнение, что введенные Брюсселем 11 пакетов антироссийских санкций работают. ЕС после 24 февраля 2022 г. ввел 11 пакетов «становящихся все более жесткими санкций против России», сообщил он: «В течение года они уже существенно ограничили возможности Москвы, вызвав финансовую напряженность, отрезав страну от ключевых рынков и существенно ухудшив промышленный и технологический потенциал России». По словам Борреля, чтобы остановить конфликт, нам «необходимо придерживаться» такого курса.

По словам директора Центра анализа стратегий и технологий Руслана Пухова, некоторые страны не могут адаптироваться к санкциям Запада, а некоторые это сделать в состоянии, несмотря на все издержки. К первым относятся Югославия и Сербия с 1994 по 2003 г., а ко вторым – Иран начиная с 1980 г. и по настоящее время. Россия по своим ресурсам явно ближе к Ирану, чем к Сербии, заключает эксперт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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