Глава евродипломатии Жозеп Боррель уверен в успехе санкций против России

По словам директора Центра анализа стратегий и технологий Руслана Пухова, некоторые страны не могут адаптироваться к санкциям Запада, а некоторые это сделать в состоянии, несмотря на все издержки. К первым относятся Югославия и Сербия с 1994 по 2003 г., а ко вторым – Иран начиная с 1980 г. и по настоящее время. Россия по своим ресурсам явно ближе к Ирану, чем к Сербии, заключает эксперт.