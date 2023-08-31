В нефтедобывающем Габоне военные захватили власть

В нефтедобывающем Габоне военные захватили властьСвергнув президента, чья семья удерживала власть 56 лет
Утром 30 августа армия Габона объявила о низложении президента страны, 64-летнего Али Бонго, правившего 14 лет. Отец Али Бонго Омар находился у власти с 1967 г. до своей смерти в 2009 г. Сообщение о перевороте передали по телевидению через несколько минут после того, как было объявлено о победе Бонго на прошедших в субботу выборах президента с 64,26% голосов. Военные заявили об аннулировании итогов голосования, закрытии границ и роспуске всех действующих институтов власти, включая правительство, парламент и конституционный суд. Ряд ключевых функционеров были арестованы, а Бонго отправили под домашний арест.
Хунта офицеров полиции, Республиканской гвардии, регулярной армии и ВВС назвала себя Комитетом по переходу и восстановлению государственных институтов. От его лица выступал полковник сухопутных сил Ульрих Манфумби. Путчистом также оказался начальник генштаба Эме-Вивьен Ойни.
Президентом на переходный период назначили генерала Бриса Олигуи Нгему. Он заявил французской Le Monde, что отстраненный президент Бонго «наслаждается всеми своими правами». Как и во время переворота в Нигере в конце июля, заговорщики приостановили вещание французских государственных медиа – радиостанции RFI и телеканала France24. Обе страны ранее входили во французскую колониальную империю.
Франция, 400 военных инструкторов которой находятся в стране, а также Африканский союз осудили попытку военного переворота и призвали гарантировать неприкосновенность президенту. МИД России выразил озабоченность ситуацией в стране и призвал россиян воздержаться от поездок в Габон. Китай, имеющий крупные экономические интересы в стране, призвал все стороны конфликта учитывать интересы народа и решать противоречия путем диалога.
Габон – одна из самых благополучных стран Тропической Африки со сравнительно высоким подушевым ВВП за счет немногочисленного населения (2,4 млн человек) и крупных для такого государства запасов нефти (разведанные запасы – около 2 млрд барр.). Габонская нефтедобывающая компания Assala Energy 30 августа заверила, что события переворота никак не повлияли на добычу.
Габон был экономически и политически стабильным для Африки государством, отметил заведующий Центром социологических и политологических исследований Института Африки РАН Сергей Костелянец. Тем не менее события там продолжают тенденцию последних трех лет к военным переворотам на континенте. У этого тренда общие корни вне зависимости от номинального уровня ВВП, говорит Костелянец. Это коррупция, бедность (40% габонцев – за ее чертой), неравномерность распределения доходов от ресурсной ренты, отсутствие социальных лифтов для молодежи.
«Восставшие военные не видели перспектив при действующем режиме, но были уверены в том, что население не поддержит президента. Так оно и получилось, судя по видео ликующих демонстрантов, то же самое было и в Нигере», – отмечает Костелянец. В отличие от переворотов в Мали, Нигере, Буркина-Фасо в Габоне пока нет яркой антифранцузской окраски переворота, не считая отключения французских медиа, замечает Костелянец. Тем не менее это еще один гвоздь в крышку гроба постколониального проекта «Франсафрик», от которого официальный Париж пытается открещиваться. Габон под властью клана Бонго был надежной «тихой гаванью» для французов в Африке долгие годы, констатирует эксперт.
Габон – один из самых скромных производителей нефти в ОПЕК, отмечает ведущий аналитик «Открытие инвестиций» Андрей Кочетков. По его словам, рекордный объем свыше 370 000 барр./сутки был достигнут в 1995 г. «Соответственно, даже в случае полной остановки добычи рынок нефти почти не заметит выбывшие объемы», – говорит Кочетков. Согласно данным от июня 2023 г., страна производит около 200 000 барр./сутки, поэтому переворот, даже если и прервет экспортные поставки, вряд ли окажет значительное влияние на рынок, согласен старший аналитик Альфа-банка Никита Блохин.