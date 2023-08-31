В нефтедобывающем Габоне военные захватили власть

«Восставшие военные не видели перспектив при действующем режиме, но были уверены в том, что население не поддержит президента. Так оно и получилось, судя по видео ликующих демонстрантов, то же самое было и в Нигере», – отмечает Костелянец. В отличие от переворотов в Мали, Нигере, Буркина-Фасо в Габоне пока нет яркой антифранцузской окраски переворота, не считая отключения французских медиа, замечает Костелянец. Тем не менее это еще один гвоздь в крышку гроба постколониального проекта «Франсафрик», от которого официальный Париж пытается открещиваться. Габон под властью клана Бонго был надежной «тихой гаванью» для французов в Африке долгие годы, констатирует эксперт.