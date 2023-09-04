Эксперты «Валдая» назвали трех самых перспективных для России партнеров в АСЕАН

Эксперты «Валдая» назвали трех самых перспективных для России партнеров в АСЕАНБольшинство стран Юго-Восточной Азии нейтральны в отношении конфликта на Украине и укрепляют связи с Москвой
Индонезия, Вьетнам и Таиланд – среди перспективных партнеров России в Юго-Восточной Азии с учетом геополитических изменений, вызванных началом боевых действий на Украине, и связанных с ними западных санкций против Москвы. Россия наращивает двусторонние торгово-экономические связи с большинством государств региона, а те готовы углублять сотрудничество. Об этом говорится в докладе Международного дискуссионного клуба «Валдай» «Россия и Азия: парадоксы новой реальности», с которым ознакомились «Ведомости».
По словам авторов исследования, Россия всю свою новейшую историю вплоть до февраля 2022 г. предпочитала поддерживать плотные политические контакты с большинством государств Юго-Восточной Азии, не укрепляя при этом экономические связи с ними. Но обострение геополитической обстановки вокруг Украины внесло коррективы, замечают эксперты. На этом фоне аналитики «Валдая» выделили четыре модели отношения азиатских государств к России:
■ неформальная поддержка (Вьетнам, Лаос, Индонезия);
■ конструктивный нейтралитет (Филиппины, Таиланд, Бруней, Малайзия);
■ активная поддержка (Мьянма);
■ публичное дистанцирование (Сингапур, Камбоджа).
Страны первой группы не поддерживают изоляцию России и пытаются укрепить стратегическое партнерство между государствами с учетом текущей геополитической ситуации. Они не присоединились к антироссийским санкциям, придерживаются нейтралитета и ставят цель нарастить торгово-экономические связи с Москвой.
В этой группе находится один из наиболее перспективных, по мнению экспертов, партнеров России в новых условиях – Индонезия. По итогам 2022 г. двусторонний товарооборот вырос на 40% и составил $3,3 млрд. Помимо этого, замечают авторы доклада, в начале года Джакарта начала переговоры по созданию зоны свободной торговли этой страны с ЕАЭС и стремится вступить в БРИКС. В марте 2023 г. российский МИД сообщил о введении упрощенного визового режима с Индонезией.
На украинском треке индонезийское правительство проявило себя в июне. На саммите «Диалог Шангри-Ла» предложило проект урегулирования украинского кризиса, который предусматривает создание демилитаризированной зоны, размещение международных миротворческих сил и проведение референдума под эгидой ООН в «спорных территориях».
Эксперты отмечают, что Вьетнам является традиционным еще с советских времен и перспективным партнером Москвы. По итогам прошлого года товарооборот России и Вьетнама составил $3,5 млрд. По словам зампреда правительства России Дмитрия Чернышенко, к 2025 г. страны планируют довести эту цифру до $10 млрд. В рамках расширения российско-вьетнамского сотрудничества стороны в ближайшее время планируют сформировать рабочие группы для координации в сфере транспорта, информационно-коммуникационных технологий.
В этом году Москва и Ханой, несмотря на украинский конфликт, заключили соглашение о научном сотрудничестве между академиями наук с целью создания совместного центра исследований и разработки в сфере искусственного интеллекта и цифровых технологий во вьетнамской столице. Кроме того, Вьетнам во время голосований в Генассамблее ООН воздерживался по антироссийским резолюциям.
Вторая группа придерживается нейтралитета. Но здесь эксперты «Валдая» особо выделяют Таиланд как наиболее перспективную для сотрудничества страну. Это государство трижды отказывалось от голосования на Генассамблее ООН за антироссийские резолюции, но под давлением Запада в феврале поддержало один из документов по Украине.
Таиланд не подключился к санкциям против Москвы, стабильно входит в топ-5 государств среди участников АСЕАН с самым высоким внешнеторговым оборотом с РФ. В ближайшие годы стороны стремятся нарастить торговлю с $1,8 млрд до $10 млрд.
Институциональную инфраструктуру экономического сотрудничества обеспечивает Смешанная российско-таиландская комиссия, включающая правительственных чиновников и бизнесменов. Таиланд является крупнейшим транспортным узлом в Юго-Восточной Азии и потенциально может стать дополнительными «воротами» России на рынок с населением 660 млн человек, уверены эксперты «Валдая».
В декабре 2022 г. посол Таиланда в Москве Сасиват Вонгсинсават заявил, что его страна готова поставлять в Россию автокомпоненты, но ждет от органов власти и бизнеса подробные списки требуемых моделей и объемов. В том же году российский вице-премьер Денис Мантуров обратился к тайскому правительству с просьбой подключиться к платежной системе «Мир» и поддержать использование сопутствующей банковской карты российскими гражданами. На данный момент правительства двух стран продолжают переговоры по этому поводу.
Мьянма, где после переворота 2021 г. у власти находятся военные, открыто политически поддерживает Россию на фоне украинского конфликта, а публичные лица страны неоднократно критиковали Запад в контексте боевых действий. Россия последовательно остается крупнейшим поставщиком вооружений в страну – 43% за 2001–2022 гг. от общего импорта, следует из данных SIPRI. Кроме того, замечают эксперты «Валдая», мьянманские власти сотрудничают с Москвой в топливно-энергетической сфере и в области атомной энергетики, а центробанки двух стран договорились об использовании платежной системы «Мир», которая, предположительно, начнет работу в Мьянме в декабре 2023 г.
Перспективы развития экономического сотрудничества с другими государствами эксперты так очевидно не подчеркивают. К примеру, Сингапур, считают авторы доклада, в противовес Мьянме является единственным государством – членом АСЕАН, прямо осудившим действия Москвы на Украине и присоединившимся к западным санкциям. Российское правительство включило эту страну в список недружественных государств. Впрочем, торгово-экономические связи России и Сингапура сохранены: по итогам прошлого года обе страны наторговали на сумму $2,47 млрд, в 2021 г. эта цифра составила $2,2 млрд.
Многие государства Юго-Восточной Азии предпочитают сохранить политические и экономические связи с Россией в том числе из-за отсутствия у последней негативного исторического опыта в регионе, полагает директор Центра АСЕАН, доцент кафедры востоковедения МГИМО Екатерина Колдунова.
У России есть традиция многолетних дружественных политических контактов с регионом: эксперт напомнила, что в 1960-х гг., вскоре после освобождения Джакарты от колониальной независимости от Нидерландов, при президенте Сукарно Москва оказывала массированную помощь Индонезии. А еще в начале прошлого столетия российский императорский двор поддерживал дружественные отношения с королевством Сиам (с 1939 г. – Таиланд), когда тот боролся за сохранение своей независимости от Франции и Великобритании. «Этот опыт формирует позитивный фон для развития отношений России со странами Юго-Восточной Азии», – говорит эксперт.
Сохраняя политические связи с Россией, азиатские элиты демонстрируют независимость своих государств, за которую им в период деколонизации пришлось дорого заплатить, продолжает Колдунова. С другой стороны, они не заинтересованы в пересмотре международного порядка и в том, чтобы глобальные противоречия перекинулись в их регион. «Страны Юго-Восточной Азии зависят от Запада в военно-технической, разведывательной сферах. Они опасаются вторичных санкций», – заключила Колдунова.