Эксперты «Валдая» назвали трех самых перспективных для России партнеров в АСЕАН

В этой группе находится один из наиболее перспективных, по мнению экспертов, партнеров России в новых условиях – Индонезия. По итогам 2022 г. двусторонний товарооборот вырос на 40% и составил $3,3 млрд. Помимо этого, замечают авторы доклада, в начале года Джакарта начала переговоры по созданию зоны свободной торговли этой страны с ЕАЭС и стремится вступить в БРИКС. В марте 2023 г. российский МИД сообщил о введении упрощенного визового режима с Индонезией.