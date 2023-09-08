Сергей Лавров обсудил с министром иностранных дел Индии проблему «российских рупий»

России важно сохранить свое постоянное присутствие на всех диалоговых площадках АТР, говорит директор Центра АСЕАН, доцент кафедры востоковедения МГИМО Екатерина Колдунова. ВАС задумывался в качестве широкой платформы, куда входят все ключевые глобальные игроки, в том числе США и Китай. «Странам региона важно наличие этой институционализированной платформы, в рамках которой участники могли бы обсудить вопросы региональной политики и безопасности, – отметила эксперт. – Москва заинтересована в диалоге со всеми государствами региона с целью создания инклюзивной архитектуры безопасности в АТР». Продвижение AUKUS в Восточной и Юго-Восточной Азии настораживает государства региона, поскольку организация создана вне рамок асеаноцентричной институциональной архитектуры и вряд ли будет учитывать интересы соседних стран, продолжает Колдунова: «Для них этот блок – серьезный вызов, на который они пока не могут дать консолидированный ответ».