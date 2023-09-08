Сергей Лавров обсудил с министром иностранных дел Индии проблему «российских рупий»А также предупредил участников саммита в Индонезии о рисках проникновения НАТО в регион
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о милитаризации Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) из-за проникновения в регион вооруженных сил и инфраструктуры НАТО. Об этом он рассказал 7 сентября на 18-м Восточноазиатском саммите (ВАС), который проходит в индонезийской столице Джакарте. «Североатлантический альянс с опорой на созданные блоковые механизмы сдерживания продвигает конфронтационные проекты AUKUS (входят США, Великобритания и Австралия), который предусматривает развертывание в регионе военно-стратегических комплексов с ядерными компонентами», – заявил министр. Военно-технологический альянс AUKUS был сформирован в 2021 г., он строится вокруг проекта оснащения флота Австралии атомными подлодками, а также базирования в этой стране атомных подлодок США и Великобритании.
Лавров также высказался за поддержку укрепления архитектуры «равной и неделимой безопасности» в АТР и подчеркнул важность сохранения механизмов многостороннего сотрудничества в рамках Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН, входят 10 стран региона).
Восточноазиатский саммит – форум лидеров 18 государств Восточной и Юго-Восточной Азии, где обсуждается широкий круг политических и экономических проектов, представляющих общий интерес. Встречи в этом формате проводятся ежегодно в привязке к мероприятиям АСЕАН. В этом году Россию на саммите представляет Лавров, а США – вице-президент Камала Харрис. Сам Джо Байден вместо Джакарты предпочел посетить Дели, где с 9 по 10 сентября пройдет саммит G20.
России важно сохранить свое постоянное присутствие на всех диалоговых площадках АТР, говорит директор Центра АСЕАН, доцент кафедры востоковедения МГИМО Екатерина Колдунова. ВАС задумывался в качестве широкой платформы, куда входят все ключевые глобальные игроки, в том числе США и Китай. «Странам региона важно наличие этой институционализированной платформы, в рамках которой участники могли бы обсудить вопросы региональной политики и безопасности, – отметила эксперт. – Москва заинтересована в диалоге со всеми государствами региона с целью создания инклюзивной архитектуры безопасности в АТР». Продвижение AUKUS в Восточной и Юго-Восточной Азии настораживает государства региона, поскольку организация создана вне рамок асеаноцентричной институциональной архитектуры и вряд ли будет учитывать интересы соседних стран, продолжает Колдунова: «Для них этот блок – серьезный вызов, на который они пока не могут дать консолидированный ответ».
Российский министр также провел переговоры с министром иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди, а позже со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром. С ним был обсужден вопрос зависших рупий на счетах российских экспортеров в индийских банках. «Наши индийские друзья знают о проблеме и прилагают усилия, чтобы ее решить к взаимному удовлетворению», – сказал заместитель Лаврова Андрей Руденко. О накопленных «миллиардах рупий на счетах индийских банков» Лавров говорил еще во время поездки в Индию в начале мая. Он также отметил, что обсуждается вопрос о переводе этих средств в другую валюту.
Согласно данным министерства торговли и промышленности Индии, в 2022/23 финансовом году Россия экспортировала товаров в Индию на сумму более $46 млрд, а импортировала – на $3,1 млрд.
В июне агентство Bloomberg сообщило, что из-за индийских валютных ограничений на счетах российских компаний ежемесячно скапливается до $1 млрд в рупиях. Через месяц Reuters со ссылкой на источники писало, что индийские нефтеперерабатывающие заводы стали оплачивать импорт российского сырья в китайских юанях. 5 сентября заместитель председателя российского Центробанка Алексей Заботкин объявил о постепенном снижении остатков рупий на счетах у российских экспортеров.
Рупии сложно перевести в другие валюты, поэтому избавиться от них российские экспортеры энергоресурсов могут лишь за счет бартерного обмена или покупки товаров на внутреннем рынке Индии, считает директор сети «БКС ультима» Григорий Сосновский. Но индийские предложения вряд ли интересуют ТЭК: в области сервисного обслуживания, в производстве оборудования или труб Индия не является ключевым производителем. Большинство двусторонних платежей в регионе продолжает проводиться в долларах США. Потенциально потеснить доллар во взаимных расчетах России с государствами АСЕАН и Индией, по мнению Сосновского, могли бы китайские юани или дирхамы ОАЭ.