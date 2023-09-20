Обмен заключенными и разморозка части активов не улучшат отношения Ирана и США

Обмен заключенными и разморозка части активов не улучшат отношения Ирана и СШАВопрос ядерной программы исламской республики пока далек от решения
Пять граждан США иранского происхождения возвращаются домой из заключения в Иране. Трое – Морад Тахбаз, Сиамак Намази и Эмад Шарги – отсидели больше пяти лет. Личность двух других пленников не разглашается. Взамен США отпустили пять иранских граждан. Двое – Мехрдад Моейн Ансари и Реза Сархангпур Кафрани – уже вернулись в Иран, а трое, как сообщает Al Jazeera, решили остаться в Катаре, где прошел обмен. США также одобрили разморозку иранских активов в южнокорейских банках (Bank of Korea, Woori Bank и Industrial Bank of Korea) на сумму $6 млрд. Иран сможет воспользоваться этими средствами только для гуманитарных закупок, например сельскохозяйственной продукции и лекарств. Посредником во время переговоров и гарантом сделки выступил Катар.
Президент Ирана Ибрахим Раиси заявил, что решение отпустить американских заключенных носит исключительно гуманитарный характер, намекнув на возможность похожих «гуманитарных акций в будущем». Он не забыл упрекнуть США в неоднократном нарушении данных ранее обещаний. Президент США Джо Байден поблагодарил партнеров за «неустанные усилия и помощь в достижении этого результата». Байден не забыл напомнить, что США продолжат наказывать Иран за «провокативное поведение», и объявил о введении новых санкций в отношении бывшего президента исламской республики Махмуда Ахмадинежада и министерства информации (разведки) Ирана.
Тем не менее новость об обмене не вызвала позитивной реакции у республиканцев. Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social: «<...> Мы отдали им пять очень жестких, умных людей <...> но мы также отдали им $6 млрд! Какой откат получит Джо Байден?» Белый дом в ответ на многочисленную критику ответил, что размороженные средства не перечисляются в Иран, а будут находиться на специальных счетах в катарских банках, благодаря чему минфин США сможет осуществлять полноценный контроль за их использованием.
Согласно заключенному в 2015 г. Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД), или ядерной сделке, Иран обязался сократить свою ядерную программу, а взамен должен был получить отмену санкций ООН и западных стран. В 2018 г. президент США Дональд Трамп заявил о выходе Америки из соглашения и ввел новые санкции.
Учитывая нынешнюю геополитическую ситуацию, возобновление ядерной сделки в любом формате кажется крайне маловероятным, рассказал «Ведомостям» главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. Эксперт полагает, что целью договоренностей по обмену пленными в контексте американской политики было замедление активного сближения Ирана с Россией и Китаем. Кроме этого сделка была своеобразным сигналом премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, который не раз заявлял о готовности нанести удар по иранским ядерным объектам. Васильев объяснил, что Вашингтон пытается помешать этому, так как эти угрозы стимулируют Тегеран сближаться с Москвой и Пекином.
Обмен заключенными не носит исключительно гуманитарного характера, но и для возможного возобновления переговоров по ядерной сделке этого мало, считает эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов. По словам эксперта, ни в Тегеране, ни в Вашингтоне не уверены в возможности конструктивного диалога. Администрация Байдена помимо определенных преимуществ понесет некоторые имиджевые потери, так как часть американского политического истеблишмента обвинит его в уступках Ирану. По словам Наумова, решение об обмене направлено прежде всего на «проверку почвы», легкую деэскалацию двусторонних отношений.
Обмен заключенными вряд ли окажет влияние на внутреннюю политику в США, считает политолог Ян Веселов. «Это событие не станет важной темой и на предстоящих президентских выборах, где внешняя политика редко играет большую роль», – говорит Веселов. Но это событие создает прецедент, когда в рамках обмена заключенными страна может требовать и добиваться хотя бы частичного ослабления санкций, резюмирует эксперт.