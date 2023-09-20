Обмен заключенными и разморозка части активов не улучшат отношения Ирана и США

Тем не менее новость об обмене не вызвала позитивной реакции у республиканцев. Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social: «<...> Мы отдали им пять очень жестких, умных людей <...> но мы также отдали им $6 млрд! Какой откат получит Джо Байден?» Белый дом в ответ на многочисленную критику ответил, что размороженные средства не перечисляются в Иран, а будут находиться на специальных счетах в катарских банках, благодаря чему минфин США сможет осуществлять полноценный контроль за их использованием.