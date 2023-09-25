Валерий Зорькин пошел на седьмой срок

Валерий Зорькин пошел на седьмой срокСовет Федерации провел плановую ротацию и переназначил председателя Конституционного суда
Совет Федерации (СФ) на 551-м пленарном заседании и первом в текущей осенней сессии занимался решением кадровых вопросов. По итогам прошедших 10 сентября региональных выборов 26 сенаторов переподтвердят свои полномочия, также в верхнюю палату парламента будут делегированы 24 новых члена, в том числе от Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, сказала председатель СФ Валентина Матвиенко.
«Придут люди с новым опытом, со свежими мыслями, новыми предложениями по решению проблем», – отметила она, добавив, что в верхней палате будут заседать 178 сенаторов.
Кроме того, в ближайшее время начнет работу созданный при СФ совет по интеграции воссоединенных регионов, уточнила Матвиенко. «Он призван стать главным парламентским штабом по переходу новых регионов на российские стандарты жизни и государственного управления. И, конечно, мы исходим из того, что он будет работать в постоянном тесном контакте с руководством и сенаторами новых субъектов», – заявила председатель палаты.
На заседании удостоверения сенаторов получили:
Владимир Булавин (от правительства Ивановской области);
Олег Земцов (от правительства Хакасии);
Надежда Ильина (от заксобрания Кемеровской области);
Наталья Кувшинова (от правительства Алтайского края);
Владимир Пушкарев (от правительства ЯНАО);
Александр Ролик (от правительства Приморского края);
Вадим Соколов (от правительства Орловской области);
Александр Волошин (от народного совета ДНР).
Наталья Кувшинова и Александр Ролик заняли места в СФ известных сенаторов Александра Карлина и Светланы Горячевой соответственно. На следующем заседании верхней палаты парламента удостоверения сенаторов получат представитель правительства Омской области Иван Евстифеев, Херсонской областной думы Игорь Кастюкевич, заксобрания Владимирской области Владимир Киселев, архангельского областного собрания депутатов Александр Новиков, правительства Запорожской области Дмитрий Рогозин и правительства Смоленской области Руслан Смашнев.
«Приветствую вас, Дмитрий Олегович [Рогозин], Владимир Иванович Булавин. Какие к нам приходят глыбы, такие, знаете, мастодонты, которые, конечно же, будут очень полезны в работе Совета Федерации», – сказала Матвиенко.
Кроме того, сенаторы заменили одного из заместителей председателя. Занимавшая этот пост на протяжении почти двух сроков 73-летняя Галина Карелова была назначена первым зампредом комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. «Мы с Галиной Николаевной встретились и пообсуждали, как дальше будем. Это было ее предложение, она сказала: надо менять, чтобы появлялись новые лица, омолаживать состав СФ, руководящих органов», – сказала Матвиенко. Вместо Кареловой зампредом СФ была назначена представитель Мосгордумы в верхней палате парламента Инна Святенко.
Разобравшись с внутрипалатными кадровыми вопросами, сенаторы рассмотрели предложения президента РФ Владимира Путина по переназначению Валерия Зорькина председателем Конституционного суда (КС) и назначению на должность судьи КС Михаила Лобова, в прошлом работавшего судьей Европейского суда по права человека (ЕСПЧ). СФ единогласно одобрил оба вопроса. Зорькин заверил сенаторов в том, что найдет «все силы и возможности», чтобы те «не пожалели о своем решении». Новый срок станет для 80-летнего Зорькина седьмым во главе КС. Михаил Лобов занял место ушедшего 1 сентября в отставку в связи с достижением предельного возраста (70 лет) Гадиса Гаджиева, теперь в составе КС снова 11 судей. На председателя КС возрастной ценз не распространяется.
«Михаила Борисовича Лобова судьи КС знают очень давно, еще с конца прошлого века, когда он начал работу в СЕ [Совете Европы]. Уникальные у него были возможности проявить себя на этом поприще, защищая интересы Российской Федерации», – сказал Зорькин о Лобове.
Последний был назначен судьей ЕСПЧ от России в сентябре 2021 г. и вошел в состав суда 2 января 2022 г. В марте 2022 г. Страсбургский суд приостановил его деятельность в связи с выходом РФ из СЕ. «Несмотря на наш выход из СЕ, преемственность правовой системы полностью сохраняется. И, мне кажется, этот опыт, то, что мы наработали за 25 лет, это нужно анализировать, иногда переоценивать с поправкой на сегодняшние условия и продолжать конструктивно и рационально использовать», – сказал Лобов.
На заседании комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству несколькими часами ранее он сказал, что Россия исполнила постановления ЕСПЧ, вступившие в силу до 15 марта 2022 г. По ним заявителям выплачены 4,5 млн евро в рублевом эквиваленте.