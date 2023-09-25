Валерий Зорькин пошел на седьмой срок

Последний был назначен судьей ЕСПЧ от России в сентябре 2021 г. и вошел в состав суда 2 января 2022 г. В марте 2022 г. Страсбургский суд приостановил его деятельность в связи с выходом РФ из СЕ. «Несмотря на наш выход из СЕ, преемственность правовой системы полностью сохраняется. И, мне кажется, этот опыт, то, что мы наработали за 25 лет, это нужно анализировать, иногда переоценивать с поправкой на сегодняшние условия и продолжать конструктивно и рационально использовать», – сказал Лобов.