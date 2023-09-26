Правительству предложили создать перечень отраслей с указанием дефицита кадров

Правительство реализует комплекс мероприятий для устранения дефицита кадров, но при этом процесс принятия мер поддержки не является системным, поскольку в открытом доступе нет информации о критичности дефицита кадров в разных отраслях, считает Нечаев. А это приводит к тому, что ресурсы направятся в те отрасли, где дефицит кадров менее критичный. Например, по оценкам Минцифы, российской IT-отрасли не хватает 500 000-700 000 специалистов, в 2022 г. дефицит был 1 млн человек, а эксперты считают, что нехватка специалистов – 1,5 млн. Схожая ситуация и со специалистами в сфере строительства, считают в «Новых людях»: Минстрой говорил, что не хватает 200 000 рабочих в 2023 г., а строительные кампании говорят о нехватке 5 млн рабочих.