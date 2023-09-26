Правительству предложили создать перечень отраслей с указанием дефицита кадров

Правительству предложили создать перечень отраслей с указанием дефицита кадровТакую инициативу в Минэкономразвития направил лидер «Новых людей» Алексей Нечаев
Партия «Новые люди» предложила создать перечень приоритетных отраслей экономики и видов экономической деятельности с указанием дефицита кадров в каждой из отраслей. Письмо с предложением сформировать такой перечень министру экономического развития Максиму Решетникову направил лидер «Новых людей» Алексей Нечаев. «Ведомости» ознакомились с письмом.
Сейчас отмечается дефицит кадров в отдельных отраслях экономики, говорится в письме. По данным мониторинга предприятий, который провел Центробанк, в промышленности с начала 2023 г. ощущается самая низкая за последние 25 лет обеспеченность кадрами, а сам Решетников говорил о том, что к 2030 г. потребуется дополнительно 2,3 млн кадров.
Правительство реализует комплекс мероприятий для устранения дефицита кадров, но при этом процесс принятия мер поддержки не является системным, поскольку в открытом доступе нет информации о критичности дефицита кадров в разных отраслях, считает Нечаев. А это приводит к тому, что ресурсы направятся в те отрасли, где дефицит кадров менее критичный. Например, по оценкам Минцифы, российской IT-отрасли не хватает 500 000-700 000 специалистов, в 2022 г. дефицит был 1 млн человек, а эксперты считают, что нехватка специалистов – 1,5 млн. Схожая ситуация и со специалистами в сфере строительства, считают в «Новых людях»: Минстрой говорил, что не хватает 200 000 рабочих в 2023 г., а строительные кампании говорят о нехватке 5 млн рабочих.
«Ни вузы, ни старшеклассники не знают, какие специалисты сейчас реально в дефиците. У всех на слуху только айтишники. Однако на деле нам не хватает промышленников, логистов и профессионалов других областей. Предлагаем министерству [Минэкономразвития] сформировать такой прогноз кадровой потребности и включить туда текущие данные. Тогда вузы смогут координировать свои образовательные программы», – подчеркнул Нечаев. «Ведомости» направили запрос в пресс-службу Минэка о получении данной инициативы.
Нечаев предложил разработать, опубликовать и ежемесячно обновлять перечень приоритетных отраслей экономики и видов экономической деятельности с официальной информацией о количественном дефиците кадров. Это позволит организовать системный процесс выявления востребованных специальностей, определить причины нехватки кадров, считает лидер «Новых людей». Кроме того, перечень о наличии вакантных мест и возможности трудоустройства может быть использован работодателями, студентами и специалистами.
«Новые люди» предложили вести реестр с учетом актуальных показателей. Инициатива партии основана на недавнем выступлении Владимира Путина в Госсовете по теме развития рынка труда. Президент говорил, что в стране рекордно низкая безработица, но при этом может возникнуть дефицит трудовых ресурсов. Путин тогда отмечал, что ежегодно будет формироваться пятилетний прогноз потребностей в кадрах на уровне всей экономике. Первый такой прогноз будет представлен в 2024 г. На его основе будут рассчитывать параметры подготовки кадров со средним и высшим профобразованием, начиная с 2025-2026 гг, говорил президент.
«Наше предложение – прямое продолжение поручений президента. Мало формировать прогноз – никто не знает, какой дефицит в приоритетных отраслях есть сегодня. Поэтому наш запрос – по текущим данным, на основании которых уже можно делать любые прогнозы», – объяснил Нечаев.
Основатель и президент Superjob Алексей Захаров назвал нехватку специалистов «нормальной ситуацией для живой и здоровой экономики». «Дефицит кадров в России, слава Богу, есть. Потому что если дефицита кадров нет, значит экономика в стране лежит на боку в лучшем случае», – считает он.
Захаров отметил дефицит кадров во всех сферах. Его причинами являются и демографическая яма, и последствия ковида. «Часть населения выбыла. Из-за пандемии в стране произошла большая перестройка отраслей, и ускоренным образом стала развиваться сфера услуг, которая втянула в себя огромное количество людей». По мнению Захарова, люди, которые ушли служить по контракту и были мобилизованы, также «выполняли ту или иную роль на рынке труда».
Кроме того, отмечает основатель Superjob, уже почти исчерпаны «возможности завозить в страну дешевую неквалифицированную рабочую силу». «Всех, кого могли, уже завезли. Взять хотя бы Туркмению или Киргизию – более 50% трудоспособного населения этих стран уже работает в России», – сказал он.
Что касается партийной инициативы, то Захаров отметил, что не понимает, в чем смысл этого перечня. «Возьмите, например, последнюю версию атласа новых профессий, в создании которого участвовали около 2000 экспертов. Посмотрите на эти профессии – смеяться будете долго. Рынок труда меняется очень быстро, поэтому подобный перечень никак не поможет обратить внимание подрастающего поколения на те профессии и сферы, где существует дефицит кадров именно сейчас», – считает он.
Для решения проблемы дефицита кадров, по мнению Захарова, нужно планирование. «Допустим, у нас дефицит неквалифицированной рабочей силы в строительстве. Поэтому, условно, мы прекращаем преподавание математики, физики и химии в школе за редкими исключениями и сокращаем время обучения для большинства до четырех классов», – предположил он. Если же стоит задача не победить дефицит кадров, а повысить производительность труда, то нам не нужна неквалифицированная рабочая сила, продолжил Захаров. В этом случает нужно «все делать экскаватором, а не лопатой – то есть максимально автоматизировать рабочий процесс». И тогда «наоборот нужно больше физиков и математиков, которые спроектируют и настроят все необходимое».