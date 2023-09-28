ЦРУ и ФБР получат закрытый аналог ChatGPT для работы с открытыми источниками

ChatGPT и аналоги в целом умеют связно отвечать на вопросы и суммировать доступную информацию, замечает директор по развитию бизнеса IT-разработчика «Формат кода» Александр Жуков. По его словам, нейросеть суммирует все, что читала, но, если на вход аналогичной сети вместо форумов и «Википедии» выдать дополнительные данные в сочетании с открытой информацией, она сможет все консолидировать и связно описывать различные параметры, находить первоисточники информации. «Роль этой сети можно сформулировать как некий «автоматический аналитический отдел», который может просеять массу предоставленной ему и просто известной заранее информации, объяснить оператору обнаруженные закономерности и ответить на дополнительные вопросы. Получится ли всегда точно определить первоисточник – вопрос скорее к тому, насколько сильно его спрятали. В простых случаях, к примеру для социальных волн в соцсетях, всегда можно обнаружить источник волны», – поясняет Жуков.