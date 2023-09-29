Самороспуск непризнанной НКР стал прецедентом на постсоветском пространстве

Прецеденты самороспуска

Нагорный Карабах стал первым в новейшей истории постсоветского пространства и третьим в мире крупным непризнанным государственным образованием, принявшим решение о самороспуске. Аналогичные процессы произошли на территории бывшей Югославии после ликвидации Республики Сербская Краина (РСК) в 1996–1998 гг. в Хорватии и в 2008 г. на Шри-Ланке. В первом случае к самороспуску привели две военные операции хорватов в 1995 г., которым не смогли помешать миротворцы ООН, а ликвидация РСК привела к бегству около 250 000 этнических сербов. Сепаратистская республика Тамил-Илама на Шри-Ланке прекратила существование также после военной операции правительства, ее вооруженные формирования сложили оружие.