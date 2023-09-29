Самороспуск непризнанной НКР стал прецедентом на постсоветском пространстве

Самороспуск непризнанной НКР стал прецедентом на постсоветском пространствеРуководству и силовикам НКР грозит уголовное преследование со стороны Баку
Президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Самвел Шахраманян утром 28 сентября подписал указ о прекращении ее существования и роспуске всех учреждений с 1 января 2024 г. В тот же день азербайджанским властям сдался советник Шахраманяна по особым поручениям Давид Бабаян. Накануне госпогранслужба Азербайджана арестовала экс-госминистра НКР, бывшего российского миллиардера Рубена Варданяна. Он арестован на четыре месяца судом в Баку 28 сентября по обвинениям в финансировании терроризма, создании и участии в деятельности незаконных вооруженных формирований, а также в незаконном пересечении границы (грозит до 20 лет лишения свободы).
По указу президента НКР решение о роспуске принято «в связи с создавшейся сложной военно-политической ситуацией» и для обеспечения безопасности жителей Карабаха. В документе говорится, что при посредничестве российских миротворцев власти непризнанной республики договорились с Баку о «свободном и беспрепятственном проезде жителей Нагорного Карабаха» по Лачинской дороге в Армению. По данным армянского правительства по состоянию на полдень 28 сентября, регион покинули 68 386 карабахских армян (из заявленного НКР населения 120 000 человек).
Экс-президент Армении и экс-министр обороны НКР Серж Саргсян (выходец из Карабаха), ныне депутат от оппозиционного альянса «Честь имею», 28 сентября заявил, что не признает роспуск НКР, добавив, что вопрос Арцаха (армянское название Карабаха. – «Ведомости») «не будет закрыт». По словам источника «Ведомостей», знакомого с обстановкой в политических кругах Армении, пока решений о создании каких-либо «правительств Карабаха в изгнании» не принималось.
Днем 28 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль «принимает во внимание» роспуск институтов НКР и «внимательно отслеживает гуманитарную ситуацию» в регионе. Представитель Кремля обратил внимание, что в указе президента НКР есть пункт об интеграции местного армянского населения в Азербайджан «в новой системе координат»: «Мы неоднократно заявляли, что в наших контактах с Баку мы продолжим обращать внимание вот на эти гуманитарные аспекты». Песков призвал не искать виновных в исходе армян из Карабаха.
Представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на запрос «Ведомостей» в связи с самороспуском НКР, заявила, что российское дипведомство «оказывает содействие [гражданам РФ] по мере обращений». «[Но] таких обращений в МИД пока не поступало», – сказала она. Число российских граждан, находящихся на территории, входящей в зону ответственности российских миротворцев, она не назвала. Аналогичный запрос «Ведомости» направили в посольство России в Азербайджане.
Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что армянское правительство считает долгом достойно принять жителей Карабаха. «Заявления международных акторов об этнических чистках в Нагорном Карабахе важны, но если за ними не последуют конкретные действия, то данные заявления будут рассматриваться лишь в ряду создания нравственной статистики для истории», – сказал он.
Прецеденты самороспуска
Нагорный Карабах стал первым в новейшей истории постсоветского пространства и третьим в мире крупным непризнанным государственным образованием, принявшим решение о самороспуске. Аналогичные процессы произошли на территории бывшей Югославии после ликвидации Республики Сербская Краина (РСК) в 1996–1998 гг. в Хорватии и в 2008 г. на Шри-Ланке. В первом случае к самороспуску привели две военные операции хорватов в 1995 г., которым не смогли помешать миротворцы ООН, а ликвидация РСК привела к бегству около 250 000 этнических сербов. Сепаратистская республика Тамил-Илама на Шри-Ланке прекратила существование также после военной операции правительства, ее вооруженные формирования сложили оружие.
МИД Азербайджана осудил слова Пашиняна, заявив, что выезд армян с территории непризнанной НКР является «их личным и индивидуальным решением и не имеет ничего общего с принудительным переселением». «Ереван стремится сорвать усилия Баку по оказанию гуманитарной помощи и процессу реинтеграции, подрывает перспективы мира между Азербайджаном и Арменией», – добавили в ведомстве. Днем 28 сентября Баку объявил о начале регистрации карабахских армян на специально созданном портале reintegration.gov.az.
По словам члена Российско-азербайджанского экспертного совета Рафика Исмаилова, Азербайджан будет преследовать только тех лиц, которые, по убеждению официального Баку, участвовали в военных преступлениях первой и второй карабахских войн. «Те, против кого азербайджанские власти возбудили уголовные дела, не смогут избежать уголовного преследования. Другие чиновники сепаратистских структур могут быть привлечены либо в качестве свидетелей, либо вовсе не привлечены», – добавил эксперт.
В распоряжении Баку, продолжает Исмаилов, есть необнародованный список, куда входит до 200 человек, подлежащих аресту. «К ним точно относятся все бывшие главы самопровозглашенной республики, включая Саргсяна и экс-президента Роберта Кочаряна, полевые командиры первой войны и лица, в отношении которых есть доказательства о военных преступлениях», – отметил эксперт.
Азербайджанские власти хотят провести репрессии политических противников, полагает армянский политолог Гран Микаэлян. Но, говорит он, Ереван не станет противодействовать этому, бороться за их освобождение. «Для Пашиняна такой сценарий приемлем, ведь лидеры карабахских армян являются его политическими противниками», – отметил эксперт.
Закрытие карабахской проблемы не означает окончание армяно-азербайджанского конфликта, продолжает Микаэлян. По его словам, самороспуск НКР лишь завершение первого этапа. «Баку продолжает агрессивную политику в регионе: в азербайджанском дискурсе существует вопрос о создании Зангезурского коридора, предполагающего отчуждение части территории самой Армении», – считает эксперт.
Тяжелая внутриполитическая ситуация в Армении – сдерживающий фактор для заключения мирного договора между Арменией и Азербайджаном, говорит эксперт Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин. «Для Пашиняна это соглашение означает фиксацию проигрыша в войне на бумаге, на что ему сложно пойти. Ситуация радикально не изменилась, несмотря на появление смягчающих обстоятельств в виде закрытия карабахского вопроса», – сказал эксперт.
Притчин полагает, что в новых условиях Запад нарастит присутствие на Южном Кавказе. В этом, по его словам, заинтересован Ереван, недовольный политикой Москвы, и Баку, стремящийся нормализовать отношения с Западом после критики за блокаду Карабаха. Но безопасность местных армян обеспечивают российские миротворцы, других инструментов для поддержания стабильности пока нет, говорит он.