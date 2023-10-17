Президент Грузии Саломе Зурабишвили может быть подвергнута импичменту

Само по себе решение суда пока может быть использовано лишь как основание для вынесения вопроса об импичменте на голосование, говорит партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. Решение об импичменте должно быть принято парламентариями в ходе голосования. При этом за импичмент нужно отдать не менее 100 голосов из 150, напоминает Горбунов, а у правящей «Грузинской мечты» только 82 мандата. Непрочность оснований для импичмента осознает и Кобахидзе, заявляя, что Зурабишвили «нарушила конституцию», так как уверена в неудаче голосования. При этом он выразил надежду, что «хотя бы у нескольких оппозиционных депутатов хватит патриотизма или профессионального достоинства».