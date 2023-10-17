Президент Грузии Саломе Зурабишвили может быть подвергнута импичменту

Президент Грузии Саломе Зурабишвили может быть подвергнута импичментуОна критиковала правительство республики и была настроена против России
Конституционный суд (КС) Грузии 16 октября по представлению правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» установил нарушение президентом республики Саломе Зурабишвили основного закона страны. Согласно заключению суда, Зурабишвили 31 августа, 1 и 6 сентября 2023 г. совершила зарубежные рабочие визиты без согласия правительства. Решение КС запускает процедуру импичмента в отношении президента. Председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе заявил на брифинге, что Зурабишвили отныне и до окончания ее срока в следующем году лишь «формально» исполняет свои обязанности. «Если бы Саломе сохранила свое элементарное достоинство <...> она немедленно ушла бы в отставку», – сказал он.
В начале сентября «Грузинская мечта» смогла собрать необходимые 50 подписей для направления запроса в КС. Правящая партия посчитала нарушением конституции визиты Зурабишвили без согласования с правительством в Берлин, где она встретилась с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, а также в Брюссель, где провела встречу с главой Евросовета Шарлем Мишелем. Во время этих визитов Зурабишвили заявляла, что Грузия не готова к интеграции в ЕС из-за политики правительства. Главе государства за последние 12 месяцев также отказали в официальных визитах на Украину, в Швейцарию, Польшу, Бельгию, Данию, ОАЭ, Болгарию, Чехию и Израиль.
Само по себе решение суда пока может быть использовано лишь как основание для вынесения вопроса об импичменте на голосование, говорит партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. Решение об импичменте должно быть принято парламентариями в ходе голосования. При этом за импичмент нужно отдать не менее 100 голосов из 150, напоминает Горбунов, а у правящей «Грузинской мечты» только 82 мандата. Непрочность оснований для импичмента осознает и Кобахидзе, заявляя, что Зурабишвили «нарушила конституцию», так как уверена в неудаче голосования. При этом он выразил надежду, что «хотя бы у нескольких оппозиционных депутатов хватит патриотизма или профессионального достоинства».
Зурабишвили в 2018 г. стала первым президентом Грузии, переставшим выполнять функции главы исполнительной власти после конституционной реформы 2017 г. При этом Зурабишвили стала последним президентом, выбранным прямым голосованием. В 2024 г. главу государства изберут уже не на шесть, а на пять лет коллегией выборщиков. Позиция действующего грузинского президента, в отличие от «Грузинской мечты» и ее правительства, – отказ от любого сотрудничества с Россией. Зурабишвили выступала против введения закона об иноагентах, называя документ калькой с российского, поддержала протестующих против него в Тбилиси в марте 2023 г. Законопроект, принятый парламентом в первом чтении, был отозван.
Руководитель сектора кавказских исследований Российского института стратегических исследований Артур Атаев считает, что выросшая во Франции и начавшая там политическую карьеру Зурабишвили слабо вовлечена в грузинское общество, но пытается поднять свой вес за счет критики правящей партии, сотрудничающей с Москвой. «Раздражителем для нее стал процесс российско-грузинского сближения, даже ограниченные формы которого стали давать экономический эффект», – добавил эксперт. Несмотря на выпады Зурабишвили в адрес властей, она неподходящая фигура для консолидации грузинской оппозиции, считает Атаев. По его словам, президент не имеет политических перспектив и не располагает командой, способной бросить вызов «Грузинской мечте».
По мнению эксперта, отставка Зурабишвили будет зависеть от решения основателя «Грузинской мечты» миллиардера Бидзины Иванишвили. «Если президент пройдет условную красную линию, прочерченную миллиардером, импичмент станет вопросом времени. И по этому вопросу может быть найден консенсус даже между противоположными политическими силами», – допускает эксперт. Но пока, полагает Атаев, импичмент маловероятен: грузинские элиты опасаются реакции Запада, включая экономические санкции.
Возможный уход Зурабишвили может позитивно сказаться на российско-грузинских отношениях, говорит кавказовед Андрей Арешев. Функционал президента в политической системе Грузии незначителен, но ее деструктивные заявления наносили урон двусторонним связям, считает эксперт.