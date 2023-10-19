Новые сенаторы все чаще назначаются не из троек губернаторов

Возможно, при таком назначении руководствуются ч. 4 ст. 5 закона о порядке формирования Совета Федерации, говорит политолог Павел Склянчук. В ней указано, что решение о наделении полномочиями должно быть принято вновь избранным губернатором «не позднее чем на следующий день после дня его вступления в должность». Но никакие другие дополнительные условия в данной части не оговариваются – к примеру, не содержится ссылок на то, что новый член СФ должен быть из тройки кандидатов, отмечает Склянчук.