Новые сенаторы все чаще назначаются не из троек губернаторов

Новые сенаторы все чаще назначаются не из троек губернаторовРечь идет о членах Совета Федерации, приходящих на смену досрочно ушедшим
Губернаторы все чаще выбирают новых сенаторов вместо досрочно покинувших Совет Федерации не из своих предвыборных троек, как этого требует закон. Назначенная сенатором от правительства Белгородской области 9 октября бывшая главврач Белгородской областной клинической больницы Святителя Иоасафа Жанна Чефранова (депутат заксобрания) не входила в предвыборную тройку губернатора Вячеслава Гладкова в 2021 г.
В палате Чефранова сменила последнего председателя Совета министров СССР 94-летнего Николая Рыжкова, представлявшего Белгородскую область в верхней палате парламента с 2003 г. и сложившего полномочия 25 сентября. Помимо Рыжкова в тройку кандидатов от Гладкова входили занимавшая на момент выборов пост председателя Белгородской областной думы Ольга Павлова (сдала мандат 6 июля 2023 г.) и депутат Александр Шумейко.
В соответствии с законом «О порядке формирования Совета Федерации» в случае досрочного сложения полномочий сенатора – представителя от органа исполнительной власти губернатор назначает нового члена палаты в 10-дневный срок из числа кандидатов, представленных им в избирательную комиссию перед собственными выборами. Павлова и Шумейко публично не комментировали ситуацию с назначением сенатора. Гладков также не разъяснял, поступал ли от них отказ от должности.
Возможно, при таком назначении руководствуются ч. 4 ст. 5 закона о порядке формирования Совета Федерации, говорит политолог Павел Склянчук. В ней указано, что решение о наделении полномочиями должно быть принято вновь избранным губернатором «не позднее чем на следующий день после дня его вступления в должность». Но никакие другие дополнительные условия в данной части не оговариваются – к примеру, не содержится ссылок на то, что новый член СФ должен быть из тройки кандидатов, отмечает Склянчук.
Чефранова не первая из сенаторов, назначенных «не из тройки». 22 марта 2021 г. губернатор Курской области Роман Старовойт назначил новым сенатором вместо умершего экс-главы региона Александра Михайлова бывшего госсекретаря Союзного государства России и Белоруссии Григория Рапоту. Последний тоже не входил в предвыборную тройку главы региона.
Сам губернатор объяснял «Коммерсанту», что входившие в его список кандидатур для наделения полномочиями члена Совета Федерации депутат Госдумы от Курской области Александр Брыксин и ректор КГМУ депутат облдумы Виктор Лазаренко отказались занимать пост сенатора.
В таких случаях действует принцип «свободной кассы»: если «очередники» закончились, то можно назначать любого при условии соответствия кандидатуры сенаторским цензам, говорит политтехнолог Олег Захаров. Рапота, так же как и Чефранова, был назначен позже установленного законом 10-дневного срока.
Аналогичным образом 18 июня 2020 г. тогдашний губернатор Рязанской области Николай Любимов назначил сенатором Ирину Петину (арестована 13 июля 2023 г. по обвинению в особо крупных взятках). Наделение полномочиями Петиной состоялось более чем через месяц после смерти предыдущего сенатора Олега Ковалева.
Определенность с конституционной ответственностью губернаторов в части назначения сенаторов должна быть, считает электоральный юрист Гарегин Митин. Тех мер ответственности, которые предусмотрены ст. 29, 30 федерального закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ», очевидно недостаточно, говорит он. «Такие действия или бездействие губернаторов должны влечь определенные негативные последствия и для них самих вроде предостережения или прокурорского (например, Генпрокуратуры РФ) предупреждения, и для сенатора, назначенного с нарушением порядка», – подчеркнул Митин. Кроме того, ответственность за «затягивание» срока назначения сенатора можно совместить с последующим назначением региональных выборов не назначенного в срок сенатора из числа жителей субъекта РФ, добавил Митин.
Обвязывать сроки принятия кадровых решений ответственностью в публичном праве не принято, потому что это не отвечает сути таких действий – праву уполномоченного лица или органа определить наилучшую кандидатуру, отмечает Захаров. По его словам, конкретно для назначения сенаторов практика пошла по пути «если нельзя, но нужно, то можно». По мнению эксперта, можно подумать о поправках, уточняющих этот порядок, чтобы вакантные кресла в верхней палате парламента не пустовали.