В Госдуме предложили давать зданиям имена спроектировавших их архитекторов

Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин сказал, что речь идет не просто о том, чтобы повесить табличку с именем, а о длительной ответственности человека за конкретный объект. Сегодня автор каждого проекта известен: «В системе ГИС ЖКХ все новые дома полностью паспортизированные, там понятна вся внутренняя составляющая, включая участников [строительства]». Персонализируется ответственность не только проектных организаций, но и подрядных, подчеркнул министр: каждый специалист, который имеет право подписать документ, находится в едином федеральном реестре выданных разрешений на строительство.