В Госдуме предложили давать зданиям имена спроектировавших их архитекторов

В Госдуме предложили давать зданиям имена спроектировавших их архитекторовМинстрой считает, что сегодня автор каждого проекта известен
Необходимо вернуть практику называть здания именами тех архитекторов, которые их проектировали. Об этом сказал «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов. «Архитектор сегодня пропал как человек из строительного поля, нужно его роль повышать, поэтому у каждого здания должно быть имя человека, который его спроектировал», – пояснил он.
Пока нет представления о том, какой норматив надо будет поправить, но работа в этом направлении должна идти, уточнил он. Возможно, это будет новый закон об архитектурной деятельности, предполагает Пахомов. В ходе пленарной сессии «Мегапроекты как драйвер развития экономики» III Международного строительного чемпионата он также пояснил, что обсудит вопрос «корректного и поэтапного» выведения этого вопроса в правовое поле с Минстроем.
«Если это красивый дом, мы должны знать, кто его построил. Если страшный – тоже должны знать», – заявил он.
Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин сказал, что речь идет не просто о том, чтобы повесить табличку с именем, а о длительной ответственности человека за конкретный объект. Сегодня автор каждого проекта известен: «В системе ГИС ЖКХ все новые дома полностью паспортизированные, там понятна вся внутренняя составляющая, включая участников [строительства]». Персонализируется ответственность не только проектных организаций, но и подрядных, подчеркнул министр: каждый специалист, который имеет право подписать документ, находится в едином федеральном реестре выданных разрешений на строительство.
Поэтому в этой части «мы, наверное, что-то поправим в рамках традиции, чтобы известность была более серьезная у участников, которые создали конкретный объект», заявил Файзуллин. При этом во многом реализация этого принципа будет зависеть от заказчиков, которые на стадии ввода объекта в эксплуатацию должны, например, поставить табличку о работе конкретного коллектива или как-то иначе это обозначить. «Это можно сделать обязательным в части повышения статуса строителей, предложение интересное, мы его додумаем», – резюмировал министр.
Эта традиция ушла на второй план, она почти забылась, посетовал зампредседателя правления – начальник департамента перспективного развития «Газпрома» Олег Аксютин. «К этому вопросу надо вернуться и поставить его по-другому: почему нет? Почему мы не называем именами людей, которые вложили много сил в реализацию какого-либо проекта?» – обратился он к коллегам.
В атомной отрасли такой принцип уже работает, сказал гендиректор корпорации «Росатом» Алексей Лихачев. В компании всегда уделяли внимание не только социальной политике, но и истории. «У нас огромное количество улиц и площадей в городах, которые названы в честь строителей», – обратил он внимание. Эту традицию будут продолжать, заверил он.
Профессор Московского архитектурного института, историк архитектуры и градостроительства Наталья Душкина сказала, что не была знакома с такой практикой. Чаще домам дается имя известных жильцов. Например, архитектор Константин Мельников спроектировал для себя и своей семьи дом – теперь это памятник авангардной архитектуры. «Если есть дом Мельникова, то потому, что он и автор, и собственник дома одновременно», – отметила Душкина.
Ассистент исторического факультета МГУ Андрей Абрамов также сказал о том, что не слышал про эту традицию. Архитектуровед Анна Броновицкая добавила, что в советский период могли лишь неофициально говорить, например, «дом Жолтовского на Моховой», «дом Жолтовского на Смоленской», но это единичные примеры.