США и Россия могут возобновить диалог по вопросам стратегической стабильности

США и Россия могут возобновить диалог по вопросам стратегической стабильностиДоговоры в области ядерного сдерживания фактически не действуют
Россия получила от США предложение на систематической основе возобновить диалог по стратегической стабильности. Об этом 25 октября заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков. По его словам, предложения были переданы в неофициальной форме и сейчас российская сторона изучает их в межведомственном формате. «Там нет элементов новизны. Это известная позиция, просто она сведена воедино. Мы в спокойном ключе это изучаем и в должный момент американцам ответим. В какой форме – пока преждевременно говорить», – добавил дипломат.
Рябков считает, что предложение американцев не означает немедленного возобновления диалога по стратегической стабильности: «Они предлагают на систематическую основу поставить ведение диалога по стратегической стабильности и контролю над вооружениями, причем делать это в отрыве от всего происходящего». По его словам, к такому российская сторона не готова. Причина – фундаментально враждебный курс США по отношению к России. В таких условиях «возвращение к диалогу по стратегической стабильности, включая тематику стратегических наступательных вооружений» просто невозможно, подытожил замминистра.
Москва в одностороннем порядке приостановила участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) – последнем документе такого рода с Вашингтоном. По словам президента Владимира Путина, Россия именно приостановила договор, а не вышла из ДСНВ. В послании Федеральному собранию 21 февраля это решение российский лидер объяснил тем, что истекают гарантийные сроки годности к боевому применению отдельных видов ядерных боеприпасов Соединенных Штатов и в Вашингтоне задумываются уже о возможности натуральных испытаний своего ядерного оружия «с учетом того, что в США идет разработка новых типов ядерных боеприпасов».
В этой ситуации Министерство обороны и «Росатом» должны обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия, говорил Путин: «Первыми мы, разумеется, этого делать не будем, но если США проведут испытания, то и мы их проведем. Ни у кого не должно быть опасных иллюзий, что глобальный стратегический паритет может быть разрушен».
Тренировка удара
Вооруженные силы (ВС) под руководством верховного главнокомандующего Владимира Путина отработали нанесение массированного ядерного удара баллистическими ракетами «Ярс» и «Синева», сообщил министр обороны Сергей Шойгу. Начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов добавил, что к тренировке привлекли ракетный комплекс РВСН «Ярс», ракетную подводную лодку Северного флота «Тула» и два ракетоносца дальней авиации Ту-95МС.
ДСНВ был заключен Россией и США в 2010 г. и предусматривал сокращение стратегических наступательных вооружений. К 2018 г. они были сокращены до 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), развернутых баллистических ракет, подводных лодок (БРПЛ) и развернутых тяжелых бомбардировщиков (ТБ) и 1550 боезарядов на развернутых МБР, БРПЛ и ТБ.
Еще один шаг, который полгода спустя сделала Россия, – отзыв ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Это решение, принятое уже в октябре, балансирует статус России по договору с США, говорил 16 октября заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИДа Константин Воронцов. «Отзыв ратификации не означает намерения нашей страны возобновить ядерные испытания. Как заявил президент России Владимир Путин, мы не станем проводить ядерные испытания первыми. Ответственность за то, как будет складываться ситуация, полностью лежит на США», – отмечал он.
На следующий день, во время рассмотрения законопроекта об отзыве ратификации, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что 23 года США не ратифицируют ДВЗЯИ. «Россия остается государством, подписавшим договор со всеми вытекающими из этого правами и обязанностями, – заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров 25 октября, когда договор о ДВЗЯИ рассматривала палата. – Отмена ратификации не ослабляет конструктивный подход к ДВЗЯИ, но восстанавливает паритет обязательств в отношениях с США в области контроля над ядерными вооружениями».
Проблема заключается в том, что Россия и Соединенные Штаты по-разному видят возможности восстановления диалога, считает старший научный сотрудник отдела военно-политических исследований Института США и Канады РАН Олег Криволапов. По словам эксперта, США хотели бы постепенно стабилизировать двусторонний формат стратегических отношений. Россия же не раз давала понять, что открыта к обсуждению этих инициатив, но только в случае, если США предложат что-то более значимое, чем консультации. Криволапов предполагает, что одним из таких предложений может быть пересмотр архитектуры безопасности в Европе. Также он отмечает, что американцы вполне могут использовать такие предложения как PR-ход, однако это не главное для них, резюмировал Криволапов.
Тот факт, что американцы что-то предложили, уже может трактоваться позитивно, считает научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович. С другой стороны, то, что эти предложения готовили столько времени, показывает, какой глубокий провал наступил в российско-американском взаимодействии по стратегическим вопросам. Российская реакция при этом абсолютно ожидаемая, сейчас вряд ли просматриваются условия для возобновления здорового диалога в этой сфере, продолжает эксперт. Но альтернативные сценарии в долгосрочной перспективе ведут в никуда, соответственно, при готовности американской стороны к урегулированию широкого круга вопросов поиск решений в области стратегической стабильности должен стать ключевым приоритетом, резюмирует эксперт.