США и Россия могут возобновить диалог по вопросам стратегической стабильности

Проблема заключается в том, что Россия и Соединенные Штаты по-разному видят возможности восстановления диалога, считает старший научный сотрудник отдела военно-политических исследований Института США и Канады РАН Олег Криволапов. По словам эксперта, США хотели бы постепенно стабилизировать двусторонний формат стратегических отношений. Россия же не раз давала понять, что открыта к обсуждению этих инициатив, но только в случае, если США предложат что-то более значимое, чем консультации. Криволапов предполагает, что одним из таких предложений может быть пересмотр архитектуры безопасности в Европе. Также он отмечает, что американцы вполне могут использовать такие предложения как PR-ход, однако это не главное для них, резюмировал Криволапов.