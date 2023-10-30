В России появится закон о развитии креативных индустрий

Основные полномочия авторы инициативы хотели бы дать регионам, поясняет Кравченко: «А через пару лет мы посмотрим на лучшие региональные практики и при необходимости дополним закон». Рамочный характер этой инициативы дает большую степень свободы субъектам Федерации, возможность развивать креативные индустрии, которые они сами себе определяют в качестве приоритетных, отмечает он. Авторы законопроекта хотят задать общую рамку господдержки, а губернаторы, заинтересованные в этом, смогут определить важные для себя индустрии и расставить акценты, говорит Кравченко. К примеру, говорит он, Калининград уже определил, что сделает акцент на кинематографии, и те, кто снимает кино в городе, имеют налоговые преференции и льготы: «И кинематографы к ним поехали, потому что там созданы условия».