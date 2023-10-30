В России появится закон о развитии креативных индустрий

В России появится закон о развитии креативных индустрийПроект, который упорядочит работу сферы и предусмотрит меры поддержки, внесет в Госдуму группа депутатов и сенаторов
В Госдуме подготовлен проект закона «О развитии креативных (творческих) индустрий», сообщил «Ведомостям» источник, близкий к нижней палате парламента. Текст документа предварительно согласован с администрацией президента, говорит еще один собеседник «Ведомостей». Инициатива будет внесена в ближайшее время, подтвердил «Ведомостям» ее автор, первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко («Единая Россия»). Среди разработчиков помимо депутатов всех фракций и сенаторов были представители рынка креативных индустрий, которые регулярно предлагали свои идеи для обсуждения со второй половины 2022 г., рассказывает он. Необходимо описать, что такое креативная индустрия, объясняет Кравченко, вывести ее из тени, а «на следующем этапе оказать поддержку, стимулирующую развитие этой сферы российской экономики».
Проект закона затрагивает сферы творческой деятельности, которые приносят доход. Креативной индустрией, в частности, предлагается считать «экономическую деятельность, непосредственно связанную с созданием, продвижением на внутреннем и внешнем рынках, распространением и (или) реализацией креативных продуктов, обладающих уникальностью и экономической ценностью». Те, кто работает на этом рынке, будут считаться субъектами креативных индустрий. Результат интеллектуальной деятельности или совокупность таких результатов будет считаться «креативным продуктом».
Людям еще предстоит объяснить, где грань между разными сферами деятельности, говорит Кравченко: «Можно рассмотреть пример маэстро Дениса Мацуева. Когда он играет в филармонии – это сфера культуры. А когда его приглашает звукозаписывающая компания записывать диск и многомиллионными тиражами продает его – это креативная индустрия».
Документ, как следует из его проекта, «устанавливает условия деятельности и государственной поддержки субъектов креативных индустрий». Конкретные меры господдержки субъектов креативных индустрий (правового, экономического и организационного характера) в проекте закона не указаны, отмечается, что их могут осуществлять как федеральные, так и региональные органы власти. Они будут предоставляться при соблюдении ряда условий, включая:
наличие регистрации на территории РФ в качестве юрлица, ИП, а для физлица – лица, применяющего специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»;
осуществление деятельности на территории РФ;
осуществление видов креативных индустрий, определенных в соответствии с законом;
включение в единый реестр субъектов креативных индустрий и самих индустрий.
Основные полномочия авторы инициативы хотели бы дать регионам, поясняет Кравченко: «А через пару лет мы посмотрим на лучшие региональные практики и при необходимости дополним закон». Рамочный характер этой инициативы дает большую степень свободы субъектам Федерации, возможность развивать креативные индустрии, которые они сами себе определяют в качестве приоритетных, отмечает он. Авторы законопроекта хотят задать общую рамку господдержки, а губернаторы, заинтересованные в этом, смогут определить важные для себя индустрии и расставить акценты, говорит Кравченко. К примеру, говорит он, Калининград уже определил, что сделает акцент на кинематографии, и те, кто снимает кино в городе, имеют налоговые преференции и льготы: «И кинематографы к ним поехали, потому что там созданы условия».
Также проект закона предполагает, что будут определены креативные кластеры (территории, на которых компактно расположены объекты недвижимости, предназначенные для осуществления деятельности субъектов креативных индустрий). «Законопроект рамочный, он создает правовой фундамент для последующих адресных мер господдержки, – говорит политолог Павел Склянчук. – Их получателями могут стать, например, такие проекты, как арт-кластер «Квадрат» в Уфе или кластер «Свобода 2» в Челябинске. Креативная экономика имеет важное социальное значение для моногородов как способ обеспечить приток молодежи».
Порядок формирования и ведения реестра субъектов креативных индустрий установит правительство России. По словам одного из источников «Ведомостей», это значит, что еще на стадии подготовки нормативно-правовых актов будет установлен барьер для включения в реестр компаний, которые не занимаются профильной деятельностью (к примеру, если меньше половины их выручки приносит творческая деятельность). Кроме того, Белый дом определяет перечень имущества, которое относится к инфраструктуре креативных индустрий (приватизировать его будет нельзя), определит порядок признания территории креативным кластером и т. д. А уполномоченный правительством орган сможет среди прочего осуществлять «другие полномочия» в этой сфере, определенные кабмином. «Ведомости» направили запрос в пресс-службу правительства.
По словам Кравченко, авторы обсуждали, что реестр будет вести Минэк, он же получит полномочия по работе с креативными индустриями. Ведомству «пора сконцентрироваться на инновационных для российской экономики направлениях», считает депутат. По словам Кравченко, сейчас отдельные полномочия разбросаны между разными ведомствами, в результате ответственного за выполнение задачи нет. В регионах вопросы, которые можно отнести к сфере регулирования проектируемого закона, курируют разные ведомства, сетует Кравченко: «Где-то Минкульт, где-то Минэк, где-то Минстрой, Минпром и т. д.». «Наша задача – систематизировать это», – отметил он. Еще один собеседник «Ведомостей» сказал, что вопрос консолидации полномочий в Минэке пока находится в стадии обсуждения.
Представитель Минэка сообщил, что в ведомстве пока не видели законопроект парламентариев, но готовы его рассмотреть.
Поручение правительству и Агентству стратегических инициатив (АСИ) обеспечить внедрение в законодательство понятий «креативная экономика» и «творческие (креативные) индустрии», определение перечня творческих (креативных) индустрий 15 августа дал президент Владимир Путин.
Представители федеральных ведомств и АСИ на определенном этапе включились в работу и мы с удовольствием учли их системные предложения, говорит Кравченко.
«Законопроект о развитии креативной экономики долгожданный, спасибо коллегам из Госдумы, что наши предложения и корректировки были учтены при его разработке. Готовы и дальше работать вместе над разработкой подзаконных актов и отслеживать правоприменительную практику», – передала «Ведомостям» через представителя генеральный директор АСИ Светлана Чупшева. По ее словам, методология, которая сейчас разрабатывается при участии АСИ, сделает возможной ежегодную оценку этих индустрий и их вклада в экономику России. Такой подход позволит контролируемо вырастить долю креативных индустрий до 6,5% в ВВП страны к 2030 г. (сейчас, по оценкам АСИ, это 4,7% с учетом отрасли IT), считает она.
«Законопроект <...> должен быть не столько про регулирование работы рынка, сколько про создание условий и правового поля для работы и развития креативных индустрий в России», – заявила «Ведомостям» член правления Союза Креативных кластеров, основатель ЦСИ «Винзавод» Софья Троценко. В документе определен порядок и форма учета субъектов креативных индустрий: «Пока невозможно корректно оценить, кто является субъектами индустрии и, как следствие, вести корректный учет доли креативной индустрии в экономике, а также невозможно оценить эффект и результаты мер поддержки, которые будут [им] определены».
По словам Троценко, важно появление в законе определения креативного кластера, а также критериев, которым должен соответствовать имущественный комплекс, чтобы получить этот статус. «Основные меры поддержки, которые могут способствовать развитию креативных кластеров в регионах, – перечисляет основатель «Винзавода», – это наличие специальных видов разрешенного использования земельных участков, упрощенная процедура включения объектов культурного наследия в состав креативных кластеров и их использования для целей поддержки и развития креативных индустрий, упрощенный порядок изменения и согласования функционального назначения объектов под креативные кластеры».
«До сих пор меры поддержки креативных индустрий осуществлялись точечно: мы говорили отдельно, к примеру, об анимации, IT, музыке, дизайне и т. д., – говорит президент АНО «Креативная экономика» Марина Абрамова. – Сейчас же мы по единому критерию объединяем всех этих производителей и рассматриваем их как единый субъект экономической деятельности». При этом законопроект рамочный именно потому, что к каждому конкретному сегменту креативной экономики могут быть затем выработаны свои подходы, говорит Кравченко.
По словам Абрамовой, на площадках Российской креативной недели «организовывали дискуссии и объясняли необходимость единого подхода к регулированию креативной отрасли страны». «И я считаю, что внесение этого закона – это мировоззренчески важный момент для всех нас: когда субъекты экономической деятельности, производящие интеллектуальную собственность, выделяются в отдельный вид, их рассматривают как единую индустрию. <...> Для представителей креативных индустрий это признание их отличными от тех предпринимателей, для которых интеллектуальная собственность не является основным результатом деятельности», – сказала Абрамова.