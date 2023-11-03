«Единая Россия» проводит к 4 ноября акции в поддержку бойцов спецоперации

В Московской области активисты и сторонники партии власти в День народного единства приготовят традиционные блюда национальных кухонь. В Богородском их передадут в военный госпиталь, где проходят реабилитацию военнослужащие спецоперации, в Луховицах угощение для детей развезут в центры социальной помощи. Из Краснодарского края партийные активисты отправят в зону спецоперации почти 200 т гуманитарной помощи и навестят находящихся на лечении бойцов в Новороссийском военном госпитале. В Донецке и ряде других городов ДНР военнослужащим передадут посылки со средствами первой необходимости и одеждой. Концерты и поздравления участников спецоперации в госпиталях пройдут в Москве, Курской и Калининградской областях.