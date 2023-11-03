«Единая Россия» проводит к 4 ноября акции в поддержку бойцов спецоперации

«Единая Россия» проводит к 4 ноября акции в поддержку бойцов спецоперацииКПРФ традиционно отметит 7 Ноября, а не День народного единства
Президент России Владимир Путин 4 ноября по традиции возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Запланированы ли у него иные мероприятия, пока не сообщается. 4 ноября, в частности, откроется форум-выставка «Россия» на ВДНХ, на которой в первый день пройдут мероприятия общества «Знание» с участием высокопоставленных чиновников Кремля и правительства.
Парламентские партии проведут в День народного единства патриотические флешмобы, автопробеги и благотворительные акции в поддержку военнослужащих и семей участников спецоперации. КПРФ традиционно игнорирует введенный в 2005 г. праздник и отмечает свой – годовщину Октябрьской революции.
«Единая Россия» организует праздничные мероприятия к Дню народного единства по всей стране, сообщил представитель партии власти. Активисты партии проведут патриотические флешмобы, фестивали, автопробеги, благотворительные акции в поддержку военнослужащих и семей участников спецоперации. В частности, в штабах общественной поддержки партии, открытых в этом году в 28 регионах, накануне 4 ноября стартовала акция «Россия – единая семья». В ее рамках были собраны сувенирные наборы для многодетных и нуждающихся семей мобилизованных, добровольцев, военнослужащих из других регионов. Все подарки местного производства, отражающие национальный колорит и региональные традиции.
В Московской области активисты и сторонники партии власти в День народного единства приготовят традиционные блюда национальных кухонь. В Богородском их передадут в военный госпиталь, где проходят реабилитацию военнослужащие спецоперации, в Луховицах угощение для детей развезут в центры социальной помощи. Из Краснодарского края партийные активисты отправят в зону спецоперации почти 200 т гуманитарной помощи и навестят находящихся на лечении бойцов в Новороссийском военном госпитале. В Донецке и ряде других городов ДНР военнослужащим передадут посылки со средствами первой необходимости и одеждой. Концерты и поздравления участников спецоперации в госпиталях пройдут в Москве, Курской и Калининградской областях.
По случаю праздника партия второй год проводит акцию «Россия – единая семья!», говорит замсекретаря генсовета «Единой России», сенатор от ЛНР Дарья Лантратова. Регионы собирают подарочные наборы и поздравительные письма со словами поддержки для семей участников спецоперации, военнослужащих из других субъектов, говорит она: подарки отражают региональные традиции. В этом году в акции примут участие порядка 30 регионов, в том числе и ЛНР, добавила она.
«Единая Россия», «Молодая гвардия» и движение «Волонтеры Победы» развернут 100-метровый флаг России в Нижегородском кремле. В Дебальцеве (ДНР) по партпроекту «Историческая память» состоится флешмоб «Сила в единстве». Его участники сделают флаг ДНР, который затем преобразится во флаг России. Патриотические флешмобы ЕР также организует в Воронежской, Омской, Амурской и Оренбургской областях. Автопробеги пройдут в Чечне, Калмыкии, Марий Эл, Костромской, Томской, Саратовской, Рязанской, Свердловской, Архангельской, Орловской и Волгоградской областях, на Чукотке и Камчатке. В Брянке и Луганске активисты партии высадят почти 200 деревьев.
КПРФ традиционно не отмечает День народного единства. Все праздничные мероприятия коммунисты будут проводить 7 ноября, в 106-ю годовщину Октябрьской революции, сообщил «Ведомостям» пресс-секретарь КПРФ, депутат Госдумы Александр Ющенко.
В большинстве региональных отделений «Справедливой России – За правду» запланированы мероприятия, приуроченные к Дню народного единства, сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы партии. «Наиболее распространенный формат – участие представителей регионального отделения партии в общемуниципальных или общерегиональных мероприятиях. Кроме того, запланированы мероприятия такого формата, как пикеты, возложение цветов, автопробег», – рассказала представитель пресс-службы партии.
ЛДПР проведет праздничное мероприятие по случаю Дня народного единства. 4 ноября на площадке у молодежного центра ЛДПР на ул. Краснопролетарской в Москве состоится встреча активистов и сторонников партии. Запланированы выступление лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, депутатов Госдумы и сенаторов, культурная и музыкальная программа.
Представители партии «Новые люди» на запросы «Ведомостей» не ответили.
По данным ВЦИОМа, важность празднования Дня народного единства признают 75% россиян, причем 39% заявляют об этом с полной уверенностью. Это максимум с начала замеров (праздник ввели в 2005 г.). Доля считающих, что подобные праздники скорее и совсем не важны, напротив, сократилась за последний год на 5 п. п., составив в 2023 г. 21% (2022 г. – 26%). Опрос проводился 28 октября.