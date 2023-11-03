США и КНР возобновят консультации по контролю над ядерными вооружениями

Начало таких консультаций – положительный шаг, казавшийся невозможным еще несколько месяцев назад, отмечает старший научный сотрудник Института ООН по исследованию проблем разоружения (Женева) Павел Подвиг. Договоренностей по образцу советско/российско-американских Подвиг также не ждет, так как речь не будет идти о количественных ограничениях. «Но и в советско/российско-американских переговорах они не играли центральной роли. Важнее был факт переговоров и договоренностей, он свидетельствовал о том, что стороны готовы придерживаться правил и готовы сотрудничать. Так и здесь», – заключает Подвиг.