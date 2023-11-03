США и КНР возобновят консультации по контролю над ядерными вооружениями

США и КНР возобновят консультации по контролю над ядерными вооружениямиТему поднимут перед встречей Байдена и Си впервые со времен президентства Обамы
Китай согласился провести 6 ноября консультации с США по контролю над ядерными вооружениями и нераспространению, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. Встреча пройдет в преддверии запланированных на середину месяца переговоров Джо Байдена и Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско.
Собеседники WSJ отмечают, что процесс направлен на предотвращение трехсторонней гонки вооружений между США, Китаем и Россией. Это будет первая такая встреча представителей двух стран со времен президентства Барака Обамы (2009–2017). Но она не означает старт официальных переговоров, ведущих к заключению соглашений и новой архитектуре безопасности, так как здесь речь не идет о работе по сокращению ядерного арсенала.
Как пишет агентство Bloomberg, консультации нужны, «чтобы дать администрации Байдена лучшее понимание планов КНР». Переговорную группу со стороны США возглавит помощник госсекретаря по контролю над вооружениями Мэллори Стюарт, со стороны МИД КНР – директор соответствующего департамента Сунь Сяобо.
Обеспокоенность Вашингтона стратегической стабильностью вызвана растущим ракетно-ядерным потенциалом Китая. В октябре 2023 г. Пентагон опубликовал доклад, согласно которому КНР предположительно нарастила арсенал до 500 боеголовок, а к 2030 г. доведет до 1000. Пресс-секретарь МИД КНР Мао Нин заявила, что «доклад США, как и предыдущие, не основан на фактах и носит предвзятый характер».
США имеют на вооружении 3750 ядерных боеголовок всех типов. Общее их число с учетом снятых с вооружения – 5244.
Штаты не первый год призывают Китай начать переговоры по контролю над вооружениями, одновременно выражая обеспокоенность увеличением его ядерного арсенала. Такие призывы были при Бараке Обаме и Дональде Трампе (2017–2021). Последний активно призывал к выработке всеобъемлющего трехстороннего соглашения США – Россия – КНР.
Попытки инициировать переговоры по контролю за вооружениями США предпринимали и в отношении России. 25 октября Москва получила от Вашингтона неофициальное предложение возобновить на систематической основе диалог по стратегической стабильности. Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что в предложениях нет элемента новизны, но уточнил, что Москва изучит их. В июне 2021 г. в Женеве Байден и президент России Владимир Путин продлили действие заключенного в 2010 г. ДСНВ (СНВ-III). В феврале 2023 г. Путин заявил о намерении приостановить действие договора, Госдума одобрила это решение.
Анонсированные консультации – это восстановление процесса, который теперь, вероятно, будет проходить в расширенном формате, считает директор ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Василий Кашин. Важно не считать это переговорами, скорее обменом мнениями между чиновниками и экспертами о ядерных доктринах стран, взглядах на развитие вооруженных сил и стратегическую стабильность, говорит он.
Решение КНР согласиться на возобновление диалога, прерванного при Трампе, можно считать шагом навстречу Вашингтону. Пекин счел тактически оправданным возобновить такие контакты, что, впрочем, может быть пересмотрено при очередном обострении. Консультации дадут и Китаю понимание американских позиций, но не означают пересмотр принципиального отказа от участия в формальных переговорах, пока США не разоружатся до его уровня. России нет смысла участвовать в этом, уверен Кашин.
Подобные консультации США и Китая – знаковое событие, но говорить об их перспективах преждевременно, считает старший научный сотрудник отдела военно-политических исследований Института США и Канады РАН Олег Криволапов. Эксперт полагает, что между странами назрел ряд вопросов, нуждающихся в проработке, включая возможности взаимного контроля, асимметрию в количестве вооружений.
Заявленное мероприятие, скорее всего, символическое, полагает научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович.
Нецелесообразность для России участвовать в «американо-китайских сюжетах» он объясняет тем, что для нее интереснее формат «ядерной пятерки». По его мнению, для поддержания стратегической стабильности важнее долгосрочная транспарентность, недопущение ситуации, когда ядерные державы могут опасаться быстрого наращивания арсеналов вероятными противниками.
Начало таких консультаций – положительный шаг, казавшийся невозможным еще несколько месяцев назад, отмечает старший научный сотрудник Института ООН по исследованию проблем разоружения (Женева) Павел Подвиг. Договоренностей по образцу советско/российско-американских Подвиг также не ждет, так как речь не будет идти о количественных ограничениях. «Но и в советско/российско-американских переговорах они не играли центральной роли. Важнее был факт переговоров и договоренностей, он свидетельствовал о том, что стороны готовы придерживаться правил и готовы сотрудничать. Так и здесь», – заключает Подвиг.