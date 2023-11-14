Бывший премьер стал министром иностранных дел Великобритании

Сам Кэмерон, комментируя свое назначение на пост министра иностранных дел, признал, что в прошлом у него были разногласия с премьером Сунаком. Политики находились по разные стороны баррикад во время выхода Британии из ЕС – Кэмерон был главным противником Brexit, в то время как Сунак, наоборот, поддерживал это решение. Тем не менее Кэмерон в Twitter назвал Сунака «сильным и способным» премьером. В своем первом выступлении на посту он признал, что Великобритания столкнулась с «обескураживающим набором международных проблем», среди которых Украина и Ближний Восток. По мнению Кэмерона, в такие времена Лондону особенно важно «быть на стороне союзников».