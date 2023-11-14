Бывший премьер стал министром иностранных дел Великобритании

Бывший премьер стал министром иностранных дел ВеликобританииДэвид Кэмерон ушел в отставку после голосования за выход страны из ЕС
Бывший британский премьер Дэвид Кэмерон назначен министром иностранных дел. Заявление об этом было опубликовано канцелярией премьер-министра Великобритании. Назначение Кэмерона стало частью перестановок в правительстве, организованных премьером Риши Сунаком. В отставку была отправлена министр внутренних дел Суэлла Браверман, а ее место занял Джеймс Клеверли, занимавший ранее пост министра внутренних дел.
Как отмечает издание Politico, подобные перестановки в правительстве – попытка Сунака решить проблему низких рейтингов консервативной партии. Согласно агрегаторам Politico от 10 ноября, за консервативную партию хотят проголосовать только 25% избирателей. Рейтинг лейбористов, находящихся в оппозиции, держится в районе 46%. 60% респондентов при этом высказали недовольство политикой действующего премьера.
Поводом для перестановок стало поведение Браверман в условиях палестинского кризиса. Министр написала статью для газеты The Times, в которой назвала массовые акции в поддержку Палестины «маршами ненависти» и раскритиковала действия полиции, которая якобы подыгрывает «левым активистам», разрешая подобные демонстрации. Всего тогда в пропалестинских маршах приняло участие от 300 000 до 500 000 человек, демонстрации сопровождались стычками с полицией английских националистов и футбольных фанатов, которые намеревались «защитить памятники» павшим солдатам от действий митингующих. Лидер оппозиционной лейбористской партии Кир Стармер заявил, что Браверман подыгрывает правым радикалам.
Сам Кэмерон, комментируя свое назначение на пост министра иностранных дел, признал, что в прошлом у него были разногласия с премьером Сунаком. Политики находились по разные стороны баррикад во время выхода Британии из ЕС – Кэмерон был главным противником Brexit, в то время как Сунак, наоборот, поддерживал это решение. Тем не менее Кэмерон в Twitter назвал Сунака «сильным и способным» премьером. В своем первом выступлении на посту он признал, что Великобритания столкнулась с «обескураживающим набором международных проблем», среди которых Украина и Ближний Восток. По мнению Кэмерона, в такие времена Лондону особенно важно «быть на стороне союзников».
Кэмерон был премьер-министром Великобритании с 2010 по 2016 г. В его премьерство состоялся референдум о выходе Соединенного Королевства из ЕС, проведение которого сам Кэмерон поддержал в расчете, что Brexit не будет одобрен. Еще до референдума Кэмерону удалось выбить у ЕС преференции для Великобритании, среди них – право по-своему трактовать политические решения Брюсселя, а также независимость для британских финансовых институтов. После победы сторонников Brexit на референдуме Кэмерон ушел в отставку.
У правительства Британии и лично у Сунака действительно очень низкий рейтинг, говорит руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева. Очевидно, что сейчас он пытается укрепить позиции, приглашая опытного политика на пост министра иностранных дел. Кэмерон после отставки не комментировал работу своих преемников, в отличие от других отставных премьеров – Бориса Джонсона и Лиз Трасс.
Сейчас же большинство британцев считают, что Brexit был ошибкой, а правительство не справляется с его последствиями, говорит Ананьева. Говорить о том, что Британия может снова взять курс на вступление в ЕС, не приходится, но помочь улучшению отношений британцев с Брюсселем Кэмерон вполне способен, добавляет она. Если приход Джонсона к власти был победой сторонников Brexit в среде консерваторов, то сейчас Сунак пытается сбалансировать положение, так как Кэмерона можно отнести к условно центристскому крылу партии.
Позиция Британии по Украине вряд ли поменяется в ближайшее время, а нюансы будут зависеть, скорее, от Сунака, внутриполитических раскладов в США и ряда других факторов, уверена Ананьева. Стоит обратить внимание и на то, что оба лидера двух ведущих партий Британии – Сунак и лейборист Кир Стармер после 7 октября занимали позицию безоговорочной поддержки Израиля. Затем они смягчили ее, в том числе под давлением сторонников Палестины, и сейчас призывают к гуманитарным паузам. При этом пропалестинские группы по-прежнему требуют прекращения огня, что продолжает оставаться важным фактором, заключает эксперт.
Возвращение Кэмерона в политику на посту главы МИДа действительно можно считать «шок-камбэком», так как это был плохо прогнозируемый шаг со стороны Сунака, говорит научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Сергей Шеин. Основной причиной такого назначения можно считать то, что консерваторы сейчас, согласно опросам, отстают от лейбористов на 15–20% и Сунак в этой ситуации вынул своего рода козырь из рукава.
Кэмерона можно назвать хорошим политическим пиарщиком, так как он смог в свое время провести модернизацию тори в глазах общественности, выстроив образ консерваторов как партии для всех, а не лишь для белых джентльменов. Потому Кэмерон как антикризисный менеджер будет хорошо смотреться и в правительстве Сунака и может принести партии дополнительные имиджевые очки, считает эксперт. Богатый опыт бывшего премьера может помочь вдохнуть жизнь в концепцию «Глобальной Британии», допускает Шеин.
Бывший министр внутренних дел Браверман вызвала очень серьезный раскол в консервативной партии, так как ее ультраправая риторика сильно била по репутации тори, говорит старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Олег Охошин. Она очень резко высказывалась по вопросу социальной поддержки бездомных, называя их положение личным выбором, создающим дополнительную нагрузку общественным службам.
Вызвала большой резонанс и инициатива высылать нелегальных мигрантов в Руанду, который лишь усилился после визита Браверман в сентябре 2023 г. в Вашингтон, где она призывала ужесточить нормы конвенции о статусе беженцев 1951 г. Наконец, последней каплей стало стремление Браверман запретить пропалестинский марш в Лондоне, что лишь разжигало противоречия в обществе. Фактически Браверман такими действиями нарушила министерский кодекс, добавляет Охошин.
Появление Кэмерона на посту министра иностранных дел связано с надеждами, что он сможет использовать свои полномочия для налаживания плодотворного диалога с союзниками по НАТО, укрепить отношения с США и разрешить дилемму в британо-китайских отношениях. Именно при Кэмероне в отношениях с Пекином была объявлена «золотая эра», а доля китайских компаний на британском рынке росла. Сейчас же Британии приходится лавировать в отношениях с Китаем из-за его экономических и геополитических расхождений с США, говорит Охошин.
Курс Британии по Украине не поменяется, так как министры не могут отойти от сложившегося консенсуса или предложить иной вариант развития британо-российских отношений, отмечает эксперт, ведь противодействие «российской угрозе» – один из ключевых пунктов концепции «Глобальной Британии». Никаких изменений по Украине в политике Лондона не ожидает и Шеин.