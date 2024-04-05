Чем США и Евросоюз заманивают Армению в альянс

Чем США и Евросоюз заманивают Армению в альянсПока Еревану пообещали подарить 270 млн евро и инвестировать еще $65 млн
В Брюсселе прошла трехсторонняя встреча с участием премьер-министра Армении Никола Пашиняна, госсекретаря США Энтони Блинкена и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. «Мы провели отличные обсуждения с нашими партнерами из США и ЕС в направлении расширения сотрудничества с целью укрепления экономической, гуманитарной и демократической стабильности Армении», – написал Пашинян на своей странице в соцсети Х после завершения переговоров 5 апреля.
В ходе предпереговорной пресс-конференции Блинкен, фон дер Ляйен и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подчеркивали позитивный тренд демократических реформ в Армении и заявили о готовности способствовать ее долгосрочному развитию. В частности, фон дер Ляйен отметила готовность ЕС инвестировать в армянскую экономику и предоставить гранты на социально-экономическое развитие Армении на 270 млн евро в течение четырех лет до 2027 г. Одной из приоритетных задач она назвала инвестирование в инфраструктуру республики, в частности, реализацию проекта Черноморского электрического кабеля.
Глава Еврокомиссии также заявила, что приветствует действия Армении по предотвращению обхода антироссийских санкций.
В пресс-релизе ЕК по итогам переговоров также заявлено, что развитие армяно-европейских отношений продолжится на базе соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, которое стороны заключили в 2017 г. Там же указано, что США намерены инвестировать в сферы госуправления и экономики Армении $65 млн. США будут работать с Арменией по развитию атомной энергетики, привлечению инвестиций, расширению сотрудничества по вопросам кибербезопасности, поясняется в документе.
Также фон дер Ляйен и Блинкен высказались в поддержку армянской инициативы «Перекресток мира», направленной на разблокировку транспортных коммуникаций в Закавказье. Эта инициатива была представлена Пашиняном на Тбилисском международном форуме в октябре 2023 г., на котором также присутствовал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.
До переговоров с Блинкеном и фон дер Ляйен Пашинян также провел встречу с главой Агентства по международному развитию США (USAID. деятельность организации в России была запрещена еще в 2012 г.) Самантой Пауэр. В частности, они обсудили вопрос переселенцев из Нагорного Карабаха.
Впервые о трехстороннем саммите сообщал секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян. Ранее он неоднократно высказывался за сближение страны с США и Евросоюзом. Но представители правительства Армении неоднократно подчеркивали, что предстоящая встреча якобы не направлена против третьих стран. В частности, перед поездкой в Брюссель Блинкен заявил, что планирует обсуждать с Пашиняном экономические вопросы.
Но официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что нынешняя встреча представителей Армении, ЕС и США вызывает у Москвы беспокойство, поскольку «США и ЕС прямо говорят российским партнерам, что их основная направленность – исключительно против России».
Но за несколько дней до саммита отношения между Арменией и Азербайджаном вновь обострились. В конце марта армянские Telegram-каналы опубликовали кадры предполагаемой переброски вооруженных сил Армении к границе – в район села Ерасх рядом с Нахичеванской автономной республикой (НАР). Ереван отрицал эту информацию. Но 31 марта в минобороны Азербайджана заявили, что «ответственность за обострение ситуации и любую возможную провокацию полностью ляжет на Армению и ее покровителей».
Несмотря на согласованность некоторых основных позиций по развитию отношений с Арменией, в США и ЕС на этот процесс влияют разные факторы, что осложняет возможность выстраивания совместной стратегии по сближению с Ереваном, объясняет научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
В качестве примера эксперт приводит степень зависимости от энергоресурсов, поступающих через Азербайджан. В этом случае ЕС более уязвим и поэтому не может проводить жесткую линию в отношении Баку, как иногда это делает Вашингтон. Также Кортунов добавил, что США хотят в долгосрочной перспективе использовать Армению как дополнительный рычаг давления на Россию и Иран, но ЕС больше ориентируется на транзит важных для себя ресурсов через территорию страны.
Пока даже экономическое сотрудничество в формате «ЕС–США–Армения» ограничивается символическими жестами, так как отдельно Ереван представляет относительно небольшую экономическую ценность для Вашингтона и Брюсселя.
По данным Национальной статистической службы Армении, в 2022 г. торговый оборот с США вырос до $465 млн с $207 млн в 2021 г. В ноябре 2023 г. министр экономики республики Ваан Керобян сообщил, что торговый оборот Армении и Евросоюза за первые девять месяцев 2023 г. составил $2,1 млрд. При этом летом того же года Керобян также сообщил о росте торговли с Россией на 70% до $3,7 млрд за первые семь месяцев 2023 г.
Директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев считает, что слова фон дер Ляйен о том, что. Армения противодействует обходу российскх санкций, носят больше политический, чем фактический характер. Эксперт напомнил, что Армения не присоединялась к антироссийским санкциям и не перерабатывала свое санкционное законодательство, чтобы оно было ближе к американскому или европейскому.
Но, по словам Тимофеева, армянские регуляторы и компании, похоже, не раз получали угрозы со стороны США о введении вторичных санкций за нарушение санкционного режима в отношении России. И многим армянским компаниям приходится проводить политику сокращения рисков. «Та же самая история с банками, которые отказываются принимать карты "Мир"», – заметил он (банки страны по указанию регулятора перестали в марте принимать российские карты).
При этом Тимофеев подчеркнул, что действия Армении в этом плане принципиально не отличаются от подходов Турции, Китая или Казахстана.
Что касается шансов на развитие военно-стратегического партнерства между США и Арменией, то они крайне низки, полагает Кортунов. Он пояснил, что Вашингтон не будет давать тех же гарантий безопасности, которые предоставляет Армении Россия, и в Ереване это понимают. Поэтому, по мнению эксперта, там и акцентируют внимание на экономической составляющей переговоров с США и ЕС.
С тезисом о символическом характере встречи согласен и заведующий сектором Кавказа Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Вадим Муханов. На это, по его словам, указывает не только отсутствие по итогам переговоров каких-либо новых всеобъемлющих документов, но и суммы, которые ЕС и США пообещали предоставить Армении.
Муханов полагает, что нынешняя активность Вашингтона и Брюсселя обусловлена не столько интересом к самой Армении, сколько стремлением усилить режим контроля за соблюдением санкций в отношении России. Кроме того, Армения остается официальным членом оборонных и экономических интеграционных объединений, в которых участвует Россия. Эксперт полагает, что для Пашиняна нынешний саммит является в большей степени PR-акцией, направленной на внутреннюю аудиторию – граждан Армении.