Чем США и Евросоюз заманивают Армению в альянс

По данным Национальной статистической службы Армении, в 2022 г. торговый оборот с США вырос до $465 млн с $207 млн в 2021 г. В ноябре 2023 г. министр экономики республики Ваан Керобян сообщил, что торговый оборот Армении и Евросоюза за первые девять месяцев 2023 г. составил $2,1 млрд. При этом летом того же года Керобян также сообщил о росте торговли с Россией на 70% до $3,7 млрд за первые семь месяцев 2023 г.