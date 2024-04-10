/ Политика

Как голосовали в городах-миллионниках

Там победил Владимир Путин, но борьба за второе место закончилась неожиданным результатом
Татьяна Мозолевская
Екатерина Гробман
Александр Соколов
Андрей Гордеев / Ведомости

В политических партиях начали обсуждать стратегию, которую нужно выбрать на осенних выборах после того, как ход и результаты президентской кампании оказались неожиданными для многих из них. Это касается оппозиционных партий и голосования за их кандидатов в крупных городах, которое прошло не по самому привычному сценарию, делится собеседник в руководстве одной из партий. В частности, «протестный электорат» ушел от «привычных брендов», а разница между вторым, третьим и четвертым местом оказалась минимальной, отмечает другой собеседник «Ведомостей».

В городах-миллионниках первое место занял Владимир Путин со средним результатом 82%. Но вторые места оказались распределены не так, как в среднем по стране, в частности, на это место пробрался не коммунист Николай Харитонов, а кандидат от «Новых людей» Владислав Даванков. В Москве и Санкт-Петербурге Даванков получил 6,7% и 7% соответственно, Харитонов – 3,8% и 3,5%. У Путина в столице 85,1%, в Петербурге – 81,%, у Слуцкого, соответственно, 2,8% и 5,2%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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