Как голосовали в городах-миллионниках

В политических партиях начали обсуждать стратегию, которую нужно выбрать на осенних выборах после того, как ход и результаты президентской кампании оказались неожиданными для многих из них. Это касается оппозиционных партий и голосования за их кандидатов в крупных городах, которое прошло не по самому привычному сценарию, делится собеседник в руководстве одной из партий. В частности, «протестный электорат» ушел от «привычных брендов», а разница между вторым, третьим и четвертым местом оказалась минимальной, отмечает другой собеседник «Ведомостей».