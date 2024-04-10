Как голосовали в городах-миллионниках

Как голосовали в городах-миллионникахТам победил Владимир Путин, но борьба за второе место закончилась неожиданным результатом
В политических партиях начали обсуждать стратегию, которую нужно выбрать на осенних выборах после того, как ход и результаты президентской кампании оказались неожиданными для многих из них. Это касается оппозиционных партий и голосования за их кандидатов в крупных городах, которое прошло не по самому привычному сценарию, делится собеседник в руководстве одной из партий. В частности, «протестный электорат» ушел от «привычных брендов», а разница между вторым, третьим и четвертым местом оказалась минимальной, отмечает другой собеседник «Ведомостей».
В городах-миллионниках первое место занял Владимир Путин со средним результатом 82%. Но вторые места оказались распределены не так, как в среднем по стране, в частности, на это место пробрался не коммунист Николай Харитонов, а кандидат от «Новых людей» Владислав Даванков. В Москве и Санкт-Петербурге Даванков получил 6,7% и 7% соответственно, Харитонов – 3,8% и 3,5%. У Путина в столице 85,1%, в Петербурге – 81,%, у Слуцкого, соответственно, 2,8% и 5,2%.