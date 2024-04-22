США выведут свои войска из Нигера вслед за французами

США выведут свои войска из Нигера вслед за французамиЭто происходит после усиления сотрудничества военного правительства с Россией
Вашингтон согласился на требование пришедших в результате военного переворота властей Нигера вывести войска, сообщили газеты The Washington Post и The New York Times со ссылкой на источники в администрации президента Джо Байдена. Вывод более тысячи американских военнослужащих из африканской республики может занять несколько месяцев, для этой цели будет создан специальный план.
Отмечается, что американские дипломаты несколько месяцев вели переговоры о статусе контингента с представителями Нигера. Но окончательное решение о выводе войск было принято после встречи 19 апреля первого заместителя госсекретаря Курта Кэмпбелла и премьер-министра Нигера Али Ламина Зейна. «Премьер-министр попросил нас вывести американские войска, и мы согласились это сделать», – заявил высокопоставленный представитель госдепа в комментарии The Washington Post. При этом в США надеются на возобновление отношений с Нигером в областях, которые не связаны с военным сектором.
Вывод американских войск из Нигера нельзя назвать полностью неожиданным решением, так как еще 17 марта представитель Национального совета по защите родины (военной администрации) полковник Амаду Абдраман опубликовал коммюнике о денонсации военного соглашения с США и необходимости ухода их контингента, сообщали «Ведомости». Абдраман говорил, что присутствие американских войск в Нигере «незаконно», а упомянутое соглашение было «в одностороннем порядке навязано» его стране. Среди других аргументов он назвал «ложные обвинения» американцев относительно поставок Нигером урана в Иран и прямые угрозы в ответ на расширение сотрудничества с Москвой.
Как считают в Вашингтоне, найти замену сотрудничеству Нигеру будет непросто. Еще в январе газета The Wall Street Journal писала, что американские военные рассматривают возможности использования аэродромов в Гане, Кот-д’Ивуаре и Бенине. Требование о выводе американских военных укладывается в рамки общей тенденции последних лет стран Сахеля по разрыву сотрудничества с западными государствам в пользу России. До этого в середине апреля государственное телевидение Нигера сообщило о прибытии в столицу Ниамей как минимум 100 российских военных инструкторов.
Политика властей Нигера
Военный переворот в Нигере произошел 27 июля 2023 г. Президент Мохамед Базум был отстранен, а новым лидером стал лидер мятежа, глава президентской гвардии Абдурахман Тчиани. В начале декабря 2023 г. Нигер аннулировал военное партнерство с Евросоюзом. После этого начался вывод из страны французского контингента, насчитывавшего там около 1500 человек, который завершился 22 декабря 2023 г.
Пока остается неясным будущий статус огромной базы беспилотников США в городе Агадес площадью 25 кв. км, которая создавалась для борьбы с трансграничными террористическими организациями (известна как база ВВС 201, вторая по количеству военных США в Африке после базы «Кэмп-Лемонье» в Джибути, где задействованы около 4000 человек). База была открыта в 2018 г. и обошлась американцам в $110 млн. Она способна принимать тяжелые военно-транспортные самолеты, и ее используют ударные беспилотники MQ-9 Reaper. При этом еще в сентябре 2023 г. военное командование США объявило, что переводит свой воинский контингент из второй базы 101 в нигерийской столице Ниамее в Агадес.
19 апреля агентство Reuters сообщило, что другой союзник Запада в борьбе с джихадистами в регионе – Чад – также попросил американские войска свернуть их присутствие на французской авиабазе «Аджи Коссей» возле столицы страны Нджамены. Согласно цитируемому письму, начальник штаба ВВС Чада Идрисс Амин Ахмед заявил американскому атташе по вопросам обороны, что США не смогли предоставить документы, «оправдывающие свое присутствие». Представитель госдепа сказал Reuters, что Вашингтон ведет регулярные переговоры с официальными лицами Чада о будущем партнерства в области безопасности, которые будут продолжены после местных президентских выборов 6 мая. В Чаде находятся менее 100 американских военных, а также около 1000 французских военных.
Власти Нигера больше не желают присутствия американских военных, что связано с дистанцированием африканских стран от своего колониального прошлого, считает научный сотрудник Института Африки РАН Рахимбек Бобохонов. Это положительно сказывается на отношениях с Россией, которая пользуется симпатиями многих африканских стран. Россия не навязывает свою идеологию, при этом может вкладываться в континент и прощать долги. У многих африканских государств, поясняет эксперт, сохраняется ностальгия по поводу СССР, который в системе международных отношений заменила Россия. Кроме того, предлагаемая Москвой военная помощь пойдет на укрепление президентской гвардии во многих странах, говорит эксперт.
США могут считать, что Нигер сейчас – это вопрос периферийный, который при желании можно легко отыграть назад, говорит главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. Серьезной геополитической игры, по мнению американцев, вокруг Нигера сейчас не ведется, куда более важны проблемы на Украине и Ближнем Востоке. Не имеет Нигер исключительной важности и как поставщик урана – его американцы могут получать из других источников, например из Казахстана, говорит эксперт. Как итог, у США остается простор для отступления и маневра в Африке, что и привело к решению вывести войска, резюмирует Васильев.