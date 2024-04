США выведут свои войска из Нигера вслед за французами

Вашингтон согласился на требование пришедших в результате военного переворота властей Нигера вывести войска, сообщили газеты The Washington Post и The New York Times со ссылкой на источники в администрации президента Джо Байдена. Вывод более тысячи американских военнослужащих из африканской республики может занять несколько месяцев, для этой цели будет создан специальный план.