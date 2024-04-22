США выведут свои войска из Нигера вслед за французами

США могут считать, что Нигер сейчас – это вопрос периферийный, который при желании можно легко отыграть назад, говорит главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. Серьезной геополитической игры, по мнению американцев, вокруг Нигера сейчас не ведется, куда более важны проблемы на Украине и Ближнем Востоке. Не имеет Нигер исключительной важности и как поставщик урана – его американцы могут получать из других источников, например из Казахстана, говорит эксперт. Как итог, у США остается простор для отступления и маневра в Африке, что и привело к решению вывести войска, резюмирует Васильев.