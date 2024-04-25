Северо-Запад становится наименее лоялистским макрорегионом России

При этом не стоит ожидать существенной ротации среди тех, кому предстоит участие в региональных выборах 2024 г., поскольку в 13 регионах из 16, где осенью пройдут прямые губернаторские выборы, действующие главы пойдут лишь на второй срок полномочий. Все перечисленные выше губернаторы провели на своем посту не менее чем один полный срок. В этом году президент РФ Владимир Путин провел встречи с 11 из 19 действующих глав субъектов, которым предстоят выборы (в том числе через заксобрания). С восемью из них – после президентской кампании. «Подобные встречи практически всегда являются сигналом о поддержке губернатора и одобрении их персонального участия в предстоящих плановых региональных выборах», – говорится в докладе.