Северо-Запад становится наименее лоялистским макрорегионом России

Северо-Запад становится наименее лоялистским макрорегионом РоссииА на Урале реноме губернаторов подмочил паводок, отметили эксперты
Новый очаг протеста
Северо-Западный федеральный округ (СЗФО), страдающий от шокового разрыва экономических связей с западными соседями, временно становится наименее лоялистским макрорегионом России, говорится в XVI рейтинге политической устойчивости глав регионов «Госсовет 2.0», подготовленном экспертами коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг». Ранее таким макрорегионом считался Дальний Восток, но прошедшие 17 марта президентские выборы показали существенный рост поддержки власти в Дальневосточном федеральном округе (ДФО).
Политолог Александр Кынев считает, что к СЗФО не будет перенаправляться внимание федерального центра, как это было сделано в 2013 г. к Дальнему Востоку. «Северо-Запад России сейчас – это медвежий угол, макрорегион развивался в основном за счет трансграничных контактов, в частности, с Финляндией. По этой естественно-географической интеграции очень сильно ударила спецоперация», – сказал он «Ведомостям». По мнению Кынева, протест в регионах СЗФО будет дополнительно подпитываться в ближайшие годы.
Федеральные амбиции
«После того как президентские выборы прошли, ключевая кадровая и политическая интрига связана с тем, кто из региональных глав уйдет на повышение в федеральные органы власти во время обязательного процесса реконфигурации федерального правительства в мае», – отмечается в докладе. По ситуации на середину апреля эксперты констатировали наличие федеральных амбиций у губернаторов Калининградской и Тульской областей Антона Алиханова и Алексея Дюмина (были избраны в 2017 г. и 2016 г. соответственно, оба работают второй срок). О том, что Алиханов может пойти на повышение, «Ведомости» сообщали 22 апреля.
Также потенциальными претендентами на федеральные должности, по мнению экспертов «Минченко консалтинга», являются Сергей Собянин (Москва), Андрей Воробьев (Московская обл.), Станислав Воскресенский (Ивановская обл.), Александр Дрозденко (Ленинградская обл.), Андрей Никитин (Новгородская обл.), Сергей Аксенов (Крым), Владимир Владимиров (Ставропольский край), Глеб Никитин (Нижегородская обл.), Дмитрий Артюхов (ЯНАО), Евгений Куйвашев (Свердловская обл.), Сергей Цивилев (Кемеровская обл.), Олег Кожемяко (Приморский край), Алексей Цыденов (Бурятия) и Сергей Носов (Магаданская обл.).
При этом не стоит ожидать существенной ротации среди тех, кому предстоит участие в региональных выборах 2024 г., поскольку в 13 регионах из 16, где осенью пройдут прямые губернаторские выборы, действующие главы пойдут лишь на второй срок полномочий. Все перечисленные выше губернаторы провели на своем посту не менее чем один полный срок. В этом году президент РФ Владимир Путин провел встречи с 11 из 19 действующих глав субъектов, которым предстоят выборы (в том числе через заксобрания). С восемью из них – после президентской кампании. «Подобные встречи практически всегда являются сигналом о поддержке губернатора и одобрении их персонального участия в предстоящих плановых региональных выборах», – говорится в докладе.
Пока не видно намерений Кремля по активной замене губернаторского корпуса, согласен политолог Ростислав Туровский. По его словам, серия встреч губернаторов с президентом показала, что почти все, кто выходит на очередной срок, уже получили одобрение. «Кремль в условиях консолидации и полной лояльности губернаторского корпуса не настроен на большие перемены в его составе», – сказал он «Ведомостям».
Тренды региональной политики
Главной темой региональной политики в последние недели стала ситуация с аномальным паводком, который нанес наибольший ущерб Оренбургской области, серьезно затронул Тюменскую и Курганскую области, отмечают эксперты. Главы этих регионов – Денис Паслер, Александр Моор и Вадим Шумков соответственно – допустили некоторые коммуникационные просчеты, которые могут оказать существенное влияние на их позиционирование, говорится в докладе. Паслер и Шумков по плану должны принять участие в губернаторских выборах в 2024 г. «Ведомости» 22 апреля сообщали о вероятной отставке Паслера.
«В условиях политической консолидации и снижения активности парламентской оппозиции в регионах губернаторы могут утратить необходимый тонус, что повышает риски коммуникационных кризисов», – отмечается в докладе. Помимо паводков на региональную политику влияет несколько усиливающихся трендов, обращают внимание политологи. Речь идет, в частности, о повышенной активности силовых ведомств. За последние два месяца был задержан ряд высокопоставленных чиновников в регионах (вице-премьер Чувашии Павел Данилов, министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов, министр природных ресурсов и экологии Магаданской области Олег Косолапов, министр природных ресурсов Удмуртии Денис Удалов, и. о. мэра города Тулуна Иркутской области Елена Абрамова).
Президент Фонда развития гражданского общества Константин Костин призывает не искать тайный смысл в работе правоохранительных структур: по его мнению, о повышенной активности речи не идет.
Еще один тренд – продолжение процесса встраивания местного самоуправления во внутрирегиональную вертикаль. 28 марта народный хурал (парламент) Бурятии отменил прямые выборы мэра Улан-Удэ, для органов местного самоуправления разрабатываются KPI, как и для региональных властей, продвигается идея «технократизации» местного самоуправления, на что указывает создание «школы мэров» по аналогии со «школой губернаторов». По мнению Костина, это вполне закономерный процесс, так как система власти в стране «должна быть единой и сквозной». «По большому счету, как бы недемократично это ни звучало, гражданам не принципиально, избран мэр или назначен. Им важно, как они живут. Власть должна работать. А как формируются ее институты – это все же в определенной степени вторично», – сказал он «Ведомостям».