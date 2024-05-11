Голикова в роли вице-премьера займется межнациональными отношениями

Голикова в роли вице-премьера займется межнациональными отношениямиПри этом она продолжит курировать работу Минздрава, Минтруда и Минкультуры
Татьяна Голикова сохранит пост вице-премьера в составе нового правительства. Ее кандидатуру на рассмотрение Государственной думы в прежнем статусе внес премьер-министр Михаил Мишустин, сообщил пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков.
Голикова продолжит курировать работу Министерства здравоохранения, Министерства труда и социальной защиты и Министерства культуры. Также в сферу ее ведения войдет Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН). Новая структура правительства не предполагает создания нового министерства, которое отвечает за этот круг вопросов, в т. ч. вопросы миграции. Предполагается, что сохранят свои посты в новом правительстве глава Минздрава Михаил Мурашко, глава Минтруда Антон Котяков, глава Минкульта Ольга Любимова.
«Задача по укреплению межнационального и межрелигиозного согласия в стране также будет решаться через сохранение традиционных российских духовно-нравственных и культурных ценностей. Вопросами реализации национальной политики в этой сфере займется Татьяна Голикова», – сказал Беляков.
По его словам, Голикова является многолетним куратором социальной политики, развития институтов и программ поддержки и защиты людей. «Глубоко погружена в вопросы межнациональных отношений и обладает колоссальным опытом системного и комплексного решения поставленных задач с опорой на обратную связь от людей. Сочетание этих качеств обеспечит должный подход к работе по развитию указанного направления», – добавил Беляков.
Минпросвещения, за которое ранее отвечала Голикова, перейдет к Дмитрию Чернышенко, который также рекомендован Мишустиным на свой прежний пост вице-премьера. Он также будет курировать Росмолодежь, сказал Беляков.