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Голикова в роли вице-премьера займется межнациональными отношениями

При этом она продолжит курировать работу Минздрава, Минтруда и Минкультуры
Анна Киселева
Максим Стулов / Ведомости

Татьяна Голикова сохранит пост вице-премьера в составе нового правительства. Ее кандидатуру на рассмотрение Государственной думы в прежнем статусе внес премьер-министр Михаил Мишустин, сообщил пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков.

Голикова продолжит курировать работу Министерства здравоохранения, Министерства труда и социальной защиты и Министерства культуры. Также в сферу ее ведения войдет Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН). Новая структура правительства не предполагает создания нового министерства, которое отвечает за этот круг вопросов, в т. ч. вопросы миграции. Предполагается, что сохранят свои посты в новом правительстве глава Минздрава Михаил Мурашко, глава Минтруда Антон Котяков, глава Минкульта Ольга Любимова.

«Задача по укреплению межнационального и межрелигиозного согласия в стране также будет решаться через сохранение традиционных российских духовно-нравственных и культурных ценностей. Вопросами реализации национальной политики в этой сфере займется Татьяна Голикова», – сказал Беляков.

По его словам, Голикова является многолетним куратором социальной политики, развития институтов и программ поддержки и защиты людей. «Глубоко погружена в вопросы межнациональных отношений и обладает колоссальным опытом системного и комплексного решения поставленных задач с опорой на обратную связь от людей. Сочетание этих качеств обеспечит должный подход к работе по развитию указанного направления», – добавил Беляков.

Минпросвещения, за которое ранее отвечала Голикова, перейдет к Дмитрию Чернышенко, который также рекомендован Мишустиным на свой прежний пост вице-премьера. Он также будет курировать Росмолодежь, сказал Беляков.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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