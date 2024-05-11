Голикова в роли вице-премьера займется межнациональными отношениями

Голикова продолжит курировать работу Министерства здравоохранения, Министерства труда и социальной защиты и Министерства культуры. Также в сферу ее ведения войдет Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН). Новая структура правительства не предполагает создания нового министерства, которое отвечает за этот круг вопросов, в т. ч. вопросы миграции. Предполагается, что сохранят свои посты в новом правительстве глава Минздрава Михаил Мурашко, глава Минтруда Антон Котяков, глава Минкульта Ольга Любимова.