В 2023 году в США россиянам выдали почти 13 000 грин-карт

Для сравнения: по данным DHS, в 2023 г. выходцы с Украины получили 11 210 грин-карт (11 719 в 2022 г.), казахстанцы – 2610 (1637 в 2022 г.). Больше всего грин-карт в 2023 г. получили жители соседней с США Мексики – 179 830. В топ-5 вошли Индия (76 020), Куба (74 040), Доминикана (66 450) и Китай (58 820). В целом, по данным DHS, грин-карты в 2023 г. получили 1 173 640 иностранцев – рекорд с 2016 г., когда было выдано их максимальное количество: 1 183 505.