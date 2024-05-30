В 2023 году в США россиянам выдали почти 13 000 грин-карт

В 2023 году в США россиянам выдали почти 13 000 грин-картЭто несколько больше, чем в предыдущие годы, а лидером по числу полученных документов стала Мексика
В 2023 финансовом году (с 1 октября 2022 г. по 30 сентября 2023 г.) в США россиянам выдали 12 790 грин-карт (документ, подтверждающий статус резидента, аналог постоянного ВНЖ). Это самый высокий результат с 2016 г. (9774). Годом ранее россияне получили 9811 грин-карт. Это следует из расчетов иммиграционной компании Second Wind на основе данных министерства внутренней безопасности США (DHS) и других профильных ведомств.
Для сравнения: по данным DHS, в 2023 г. выходцы с Украины получили 11 210 грин-карт (11 719 в 2022 г.), казахстанцы – 2610 (1637 в 2022 г.). Больше всего грин-карт в 2023 г. получили жители соседней с США Мексики – 179 830. В топ-5 вошли Индия (76 020), Куба (74 040), Доминикана (66 450) и Китай (58 820). В целом, по данным DHS, грин-карты в 2023 г. получили 1 173 640 иностранцев – рекорд с 2016 г., когда было выдано их максимальное количество: 1 183 505.
Как пояснили «Ведомостям» в Second Wind, общий рост показателей обусловлен отчасти восстановлением работы учреждений США после отмены ковидных мер. Алгоритм получения грин-карт не менялся. Первый шаг – петиция в службу гражданства и иммиграции США (USCIS) из своей страны. При одобрении соискатель оформляет иммиграционную визу и после въезда получает грин-карту. Альтернатива – подача документов на смену статуса на территории США при условии пребывания там по неиммиграционной визе.
Из числа всех удовлетворенных в 2023 г. заявок на грин-карту большинство (615 130) подано по второму пути, 558 510 – через консульства на территории страны гражданства. Самым частым основанием для выдачи стали близкородственные связи с гражданами США (559 190). Второе место – отдаленные родственные связи (202 550), третье – трудоустройство (196 420). Выиграли грин-карту в лотерею 66 760 человек. Беженцы получили 40 330 грин-карт, 53 380 – по категории «другое».
Но выдача виз США в дипучреждениях в России до сих пор приостановлена из-за взаимного сокращения числа дипперсонала в 2021 г. Москвой и Вашингтоном. Для получения виз россияне по-прежнему едут в третьи страны. В марте посол США в России Линн Трейси заявила, что стороны ведут переговоры о возобновлении выдачи виз.
Гражданство США в 2023 г., по данным USCIS, получили 10 130 россиян. Показатель остается высоким для последних 10 лет и лишь на 3% меньше рекорда 2022 г. (10 420). Всего в 2023 г. гражданство США получили 877 770 иностранцев. Больше всех – граждане Мексики (109 810), Индии (57 020), Филиппин (43 640), Доминиканы (34 430) и Вьетнама (32 610). Кубинцы получили 32 340 паспортов США, китайцы – 30 320, сальвадорцы – 20 670, ямайцы – 19 690, канадцы – 18 720.
Рабочие иммиграционные визы получили 192 000 человек. Как пояснили «Ведомостям» в Second Wind, рост показателей происходит на фоне улучшения работы USCIS в 2023 г.: время ожидания по заявкам снизилось на 20% к 2022 г. Ведомство получило 10,9 млн заявок и завершило более 10 млн ожидающих рассмотрения дел. Обе цифры – рекорд для USCIS.
По данным госдепа США, неиммиграционные временные визы в 2023 г. получили 67 777 россиян – на 68% больше 2022 г. 80% из них получены для туризма и деловых поездок. На втором месте – студенческие (4,8%), на третьем – транзитные визы и для членов экипажа (4,6%). Пока доковидный уровень не достигнут (2019 г. – 179 905, 2018 г. – 141 569).
США всегда охотно принимали российских граждан по легальным каналам, последние два года не исключение, напоминает руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Виктория Журавлева. По ее мнению, рост показателей отражает рост потока заявок, а не изменение политики США: квоты на легальных мигрантов из России за время ее конфликта с Украиной ни разу не сокращались.
Несмотря на сложные отношения Москвы и Вашингтона, трудно говорить об «особом отношении» к россиянам, говорит младший научный сотрудник Института США и Канады РАН Марина Черных. Она согласна, что значимым тормозом при рассмотрении заявок была пандемия: в какой-то момент USCIS вовсе была закрыта для новых заявок, затем зафиксирован вал запросов.
Для привлечения иностранных инвесторов в США уже 30 лет работает программа EB-5, по ней можно потом получить и грин-карту. Для ЕВ-5 изначально надо было вложить $500 000. В 2019 г. минимум подняли до $900 000, решением суда вернули к $500 000. Но с принятием закона «О реформе и целостности» 15 марта 2022 г. установлена сумма в $800 000.
По данным госдепа США, в 2023 г. число заявок на EB-5 утроилось: в 2021 и 2022 гг. – 814 и 829 петиций, в 2023 г. – 2616. Как отметили в Second Wind, c 2019 по 2022 г. программа ЕВ-5 работала нестабильно, 2023 год стал первым периодом без перебоев после реформы. «Сейчас 12 000 инвесторов ждут рассмотрения заявок, это самый низкий показатель за 10 лет. Для новых инвесторов выделена отдельная очередь. В прошлом году были петиции, обработанные за 6–12 месяцев», – отметила гендиректор Second Wind Варвара Латынцева.
Россияне получили 55 виз EB-5 в 2023 г. (97 в 2022 г.). Рекордным для россиян был 2018 год (134 визы EB-5). «В 2022 г. визы получали те, чьи петиции одобрили в 2021 г., причем тогда было почти невозможно записаться в консульство США. Потом EB-5 не работала почти полный 2022 год на прием новых заявок, но визы выдавали с подписанием нового закона в марте 2022 г.», – поделилась Латынцева.
Всего ЕВ-5 в 2023 г. получили 9817 иностранцев. Лидером стабильно осталась Азии. Больше всего ЕВ-5 получили китайцы (6262). Далее с отставанием идут Индия (815), Вьетнам (556), Южная Корея (446), Тайвань (261). В топ-10 вошли бразильцы (157), канадцы (124), жители Гонконга (121), Венесуэлы (117) и Мексики (73).
По словам независимого эксперта Александра Захарова, данные отражают политику администрации президента Джо Байдена, устраняющей препоны для мигрантов. Общий рост выдачи виз и ВНЖ связан с либеральной политикой, согласна Черных. Но, по ее словам, миграционной системе США трудно обработать растущее число заявок, а ее реформирование пока невозможно из-за межпартийного раскола по миграции.
Захаров не исключил пересмотр действующих практик миграции в США в случае прихода к власти Дональда Трампа. Отношение даже к легальным мигрантам может ужесточиться в случае прихода к власти соперника Байдена, согласна Черных.
В подготовке статьи участвовал Владимир Кулагин