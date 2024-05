В 2023 году в США россиянам выдали почти 13 000 грин-карт

По данным госдепа США, в 2023 г. число заявок на EB-5 утроилось: в 2021 и 2022 гг. – 814 и 829 петиций, в 2023 г. – 2616. Как отметили в Second Wind, c 2019 по 2022 г. программа ЕВ-5 работала нестабильно, 2023 год стал первым периодом без перебоев после реформы. «Сейчас 12 000 инвесторов ждут рассмотрения заявок, это самый низкий показатель за 10 лет. Для новых инвесторов выделена отдельная очередь. В прошлом году были петиции, обработанные за 6–12 месяцев», – отметила гендиректор Second Wind Варвара Латынцева.