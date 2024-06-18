Что означает договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР

Что означает договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДРИ как он соотносится с санкциями СБ ООН, которые соблюдает Москва
Президент Владимир Путин накануне своего визита в Северную Корею одобрил проект договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве Москвы и Пхеньяна.
При этом Россия продолжает соблюдать установленные Советом Безопасности (СБ) ООН санкции в отношении КНДР, принятые с 2003 по 2017 г. Они налагают запрет на создание совместных предприятий и наем северокорейских рабочих, ограничения на поставки Пхеньяну газа, нефти и различных видов углеводородного топлива, запрет на заход в порты кораблей из КНДР, экспорт из республики угля и минералов. В сентябре 2023 г. министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия вместе с Китаем не допустят введения новых санкций против Пхеньяна по линии СБ ООН и продления старых, которые, по его словам, «принимались в совершенно другой реальности».
«Ведомости» опросили экспертов о том, что значит всеобъемлющее стратегическое партнерство Москвы и КНДР и как это соотносится с действующим режимом санкций СБ ООН.
Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Константин Асмолов:
Подписание договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР – серьезный шаг для углубления отношений. Но Москва не может игнорировать торгово-экономические ограничения, наложенные СБ ООН. Это не односторонние санкции, которые российская сторона могла бы отменить. Об этом говорится и в статье Владимира Путина в северокорейской газете в преддверии его визита в Пхеньян. Путин делает упор на образовательном, гуманитарном сотрудничестве и на установлении неких независимых отношений. Это важно, потому что такого рода связи смогут, по мнению российского президента, противопоставить глобальному «порядку, основанном на правилах», справедливый порядок. Многие направления сотрудничества в экономике перекрываются санкционным режимом ООН. В остальном стороны усилят контакты на уровне взаимодействия между силовыми ведомствами.
Эксперт в области международного права, партнер BGP Litigation Сергей Гландин:
Российская Федерация единогласно вместе с другими постоянными членами СБ ООН голосовала за все существующие резолюции против КНДР. Соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве лишь намечает общие контуры и предусматривает какие-то общие принципы взаимодействия, сотрудничества. Очевидно, Россия подписывает этот договор, поскольку он соответствует всем ее международным обязательствам и принципам в области санкций СБ ООН, как это предусмотрено ст. 103 Устава ООН. В противном случае, если бы документ им не соответствовал, содержал какие-либо требования об осуществлении определенных действий, которые противоречат принятым обязательствам, то соответствующие положения туда включены не были бы.
При этом Конституция России в 81-й статье наделяет президента правом определять основные направления внешней политики. Он может решить, что в конце этого года Москва не будет продлевать действия определенной резолюции СБ ООН о санкциях против Северной Кореи, и обязать российского постпреда проголосовать на СБ ООН против продления режима санкций по резолюциям № 1874 или № 1718. Стоит заметить, что Россия вместе с КНР уже наложили вето в марте 2024 г. на предложение США продлить мандат группы экспертов ООН по этим резолюциям: теперь эта группа «обездвижена», не работает и не отслеживает соблюдение режима санкций на международном уровне.
Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Александр Жебин:
Несмотря на санкционный режим, о том, какие области интересуют Россию и КНДР, видно по составу российской делегации. Это ключевые министры, отвечающие за экономику, транспорт и логистику. Сотрудничество невозможно без устойчивых транспортных связей – восстановления авиа-, железнодорожного и паромного сообщения. Кроме того, сектор туризма в КНДР требует крупных финансовых вложений и инвестиций, их могла бы дать Россия, а сама страна обладает большим потенциалом в этой отрасли. Стороны, вероятно, обсудят сотрудничество в сельском хозяйстве. СССР поставлял в КНДР продукцию животноводства, покупая яблоки, груши или хурму, особенно востребованные на российском Дальнем Востоке.
Есть задел в области энергетики: большинство электростанций в КНДР построены при помощи СССР, они нуждаются в техобслуживании и реконструкции. Возможно обсуждение вопросов военно-технического сотрудничества в контексте усилий США по активизации такого взаимодействия с Южной Кореей и Японией и формирования с ними против Китая полноценного военного альянса, напоминающего НАТО, в том числе на наших рубежах на Дальнем Востоке.