Что означает договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР

При этом Конституция России в 81-й статье наделяет президента правом определять основные направления внешней политики. Он может решить, что в конце этого года Москва не будет продлевать действия определенной резолюции СБ ООН о санкциях против Северной Кореи, и обязать российского постпреда проголосовать на СБ ООН против продления режима санкций по резолюциям № 1874 или № 1718. Стоит заметить, что Россия вместе с КНР уже наложили вето в марте 2024 г. на предложение США продлить мандат группы экспертов ООН по этим резолюциям: теперь эта группа «обездвижена», не работает и не отслеживает соблюдение режима санкций на международном уровне.