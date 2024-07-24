Враждующие палестинские группировки договорились в Пекине

Враждующие палестинские группировки договорились в ПекинеКитайский план внутрипалестинского урегулирования одобрили и «Хамас», и ФАТХ
Представители 14 палестинских фракций завершили 23 июля трехдневные переговоры в Китае по вопросу примирения, подписав Пекинскую декларацию о прекращении раскола. Она включает в себя намерение создать после окончания войны временное правительство народного единства под эгидой Организации освобождения Палестины (ООП). Среди подписантов как контролирующее сектор Газа радикальное движение «Хамас» и союзная ему группировка «Исламский джихад» (запрещена в России), так и входящие в ООП светские «Движение за национальное освобождение Палестины» (ФАТХ, руководит Палестинской национальной администрацией на Западном берегу реки Иордан), Народный фронт освобождения Палестины, Демократический фронт освобождения Палестины и др.
По данным палестинского портала Maan news, участники переговоров договорились объединить «национальные усилия для противостояния сионистской агрессии и прекращения геноцидной войны». Они приветствовали консультативное заключение Международного суда ООН, который 19 июля призвал Израиль как можно скорее свернуть «незаконное присутствие» на палестинских территориях. Временное правительство национального примирения будет сформировано «консенсусом палестинских фракций и решением президента», при условии что оно начнется с объединения всех палестинских институтов. Документ говорит о совместном послевоенном восстановлении сектора Газа и подготовке почвы для всеобщих выборов. ООП названа в декларации «единственным законным представителем палестинского народа». Россия, а также Китай, Египет и Алжир перечислены в числе тех, кто может помочь создать единое государство Палестина.
ФАТХ руководит созданной на основе соглашений с Израилем Палестинской национальной администрацией (ПНА; лидер ПНА и ФАТХ – Махмуд Аббас) и признает право на существование еврейского государства в отличие от «Хамас». Созданная в 1964 г. ООП с конца 1990-х по факту растворилась в создаваемой ПНА. Ее лидер Аббас называет ПНА «государством Палестина», а себя – его президентом. Этот подход разделяют Россия и ряд других стран, но не США.
Глава МИД Израиля Исраэль Кац раскритиковал ФАТХ. «Хамас» и ФАТХ подписали в Китае соглашение о совместном контроле над сектором Газа после войны. Вместо того чтобы отвергать терроризм, Аббас поддерживает убийц и насильников «Хамас», показав свое истинное лицо. Ничего из этого не произойдет, потому что мы сокрушим режим «Хамас», а Аббас будет наблюдать за сектором Газа издалека», – написал он в X (бывший Twitter).
Китайскую сторону на переговорах представлял глава МИД КНР Ван И. Он уверял, что Пекин «не преследует никаких корыстных интересов» и всегда поддерживал палестинский народ в восстановлении его законных прав. «Самой важной достигнутой договоренностью стало достижение большого примирения и единения между 14 фракциями; самым главным итогом – прояснение того, что ООП является единственным законным представителем всего палестинского народа; самым главным событием – согласие на формирование временного правительства национального примирения в контексте послевоенного управления сектором Газа», – говорится в сообщении.
Как отмечается на сайте МИД КНР, Китай предложил трехэтапный подход решения палестинской проблемы. Первый включает в себя содействие скорейшему достижению устойчивого прекращения огня в секторе Газа и предоставлению гуманитарной помощи его жителям. Второй – соблюдение принципа «палестинцы управляют Палестиной» и работа над поствоенным урегулированием в секторе Газа, который назван «неотъемлемой и важной» частью Палестины. В «Хамас» считают, что это наиболее важный пункт Пекинской декларации, так как он не позволяет иностранным силам навязывать реалии, «противоречащие интересам палестинского народа в управлении делами после войны».
Третий шаг в плане КНР – дать Палестине полноправное членство в ООН (сейчас она наблюдатель. – «Ведомости») и исполнение решения СБ ООН о «двух государствах для двух народов». Для этого Китай предлагает созвать международную мирную конференцию и разработать дорожную карту.
Ключевые враждующие
Ключевые из 14 представленных в Пекине палестинских игроков – «Хамас» (его представлял в Пекине член политбюро движения Муса Абу Марзук) и ФАТХ (от него был зампредседателя ЦК Махмуд аль-Алуль) – находятся в остром конфликте с захвата радикальной группировкой сектора Газа в 2007 г. С конца 2000-х стороны вели переговоры и подписывали соответствующие документы (например, в Алжире в 2022 г.), но реального согласия не добились. Встреча в Китае – вторая по счету в 2024 г. Первая прошла там в апреле. А 11–13 февраля 2024 г. 12 палестинских фракций вели переговоры в Москве и приняли заявление с подчеркиванием роли ООП.
Пекинская декларация – прорыв: там речь идет о формировании правительства национального единства и о проведении выборов с формированием нацкомиссии, которая будет их проводить, отмечает эксперт РСМД Кирилл Семенов. «Хамас», ФАТХ и другим группировкам удалось примириться. «Фактически этот шаг при посредничестве КНР возвращает ситуацию к 2005 г., до начала конфликта ФАТХ и «Хамас», – считает эксперт.
Единственное отличие пекинской встречи от прошлых – формальная договоренность о коалиционном правительстве, менее оптимистичен декан факультета «Школа политических исследований» ИОН Президентской академии Сергей Демиденко. Но и эта тема обсуждается враждующими сторонами с 2007 г. «У «Хамас» и ФАТХ слишком разные взгляды на политику, они почти не совпадают идеологически – ФАТХ склонен к переговорам с Израилем», – замечает эксперт.
Если формально договориться о едином правительстве палестинские фракции могут, то выполнять договоренности – нет, уверен Демиденко: у сторон нет общей экономической и политической платформы, население раздроблено, есть мелкие структуры, часть из них не подконтрольна никому. Поэтому, если «Хамас» и ФАТХ договорятся об общей генеральной линии, всегда найдется тот, кто ее нарушит, говорит эксперт. Посредничество КНР выделяется лишь амбициями стать ведущим мировым игроком, для чего она думает посредничать по Украине, а раньше помирила Иран и Саудовскую Аравию, напоминает он. «Но в Пекине понимают: разрешить израильско-палестинский конфликт они не смогут», – заключает Демиденко.