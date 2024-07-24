Враждующие палестинские группировки договорились в Пекине

Если формально договориться о едином правительстве палестинские фракции могут, то выполнять договоренности – нет, уверен Демиденко: у сторон нет общей экономической и политической платформы, население раздроблено, есть мелкие структуры, часть из них не подконтрольна никому. Поэтому, если «Хамас» и ФАТХ договорятся об общей генеральной линии, всегда найдется тот, кто ее нарушит, говорит эксперт. Посредничество КНР выделяется лишь амбициями стать ведущим мировым игроком, для чего она думает посредничать по Украине, а раньше помирила Иран и Саудовскую Аравию, напоминает он. «Но в Пекине понимают: разрешить израильско-палестинский конфликт они не смогут», – заключает Демиденко.