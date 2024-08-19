Израиль и «Хамас» близки к сделке по перемирию в Газе

Израиль и «Хамас» близки к сделке по перемирию в ГазеДоговоренности могут быть достигнуты в конце августа в Каире
Палестинская группировка «Хамас» и Израиль сигнализируют о близости второго перемирия в секторе Газа с начала войны в октябре 2023 г. План сделки последние месяцы продвигается администрацией президента США Джо Байдена.
В воскресенье, 18 августа, начался визит американского госсекретаря Энтони Блинкена в Израиль. В госдепе сообщили, что цель Блинкена – «продолжить дипломатические усилия по заключению соглашения о прекращении огня и освобождении заложников посредством предложения, представленного США при поддержке Египта и Катара».
«Это предложение позволит добиться прекращения огня в Газе, обеспечить освобождение всех заложников, гарантировать распределение гуманитарной помощи и создать условия для более широкой региональной стабильности», – говорится в сообщении дипведомства США.
Очередные непрямые переговоры между «Хамас» и израильтянами прошли 15 августа в столице Катара Дохе. 17 августа советник офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман сообщил, что переговорная группа Израиля выразила «осторожный оптимизм» по поводу возможного продвижения «обновленного американского предложения», которое «включает компоненты, приемлемые для Израиля». Он выразил надежду, что давление США на «Хамас» позволит достичь прорыва.
За четыре дня до этого Нетаньяху обвинял «Хамас» в срыве переговоров путем внесения 29 поправок к соглашению. А изменения, которые запрашивал сам израильский премьер, по его словам, были лишь «деталями к пунктам» о механизмах возвращения палестинцев на север Газы, списках и количестве заложников на обмен.
До Гендельмана с оптимистичным заявлением утром 17 августа выступил и Байден. Он отметил, что команды участников обсуждений «останутся на местах для продолжения технической работы в ближайшие дни, а старшие должностные лица вновь соберутся в [столице Египта] Каире до конца [следующей] недели». Axios называет датой каирских переговоров 21 августа. Там сделка должна быть «финализирована», так как продемонстрированный 15 августа в Дохе американский план якобы «устраняет почти все оставшиеся пробелы».
Египет был одним из организаторов предыдущего семидневного перемирия в Газе с 23 ноября по 1 декабря 2023 г. Тогда стороны дважды продлевали его после первоначально оговоренных четырех дней. Боевики «Хамас» отпустили 100 израильтян. На август 2024 г. из 115 заявленных властями Израиля пленных, согласно The Jerusalem Post, в живых могло остаться 76 человек. Тель-Авив, пишет газета, намерен освободить 25–30 человек, в основном женщин, стариков и детей.
Со стороны США и раньше звучал оптимизм, но договоренности не заключались, напоминает научный сотрудник Центра изучения Ближнего Востока ИМЭМО РАН Людмила Самарская. По ее мнению, давление со стороны Вашингтона на Тель-Авив может сыграть свою роль, но не дает железных гарантий.
«Хамас» косвенно подтвердила продвижение к перемирию, хотя назвала оптимизм по поводу его скорого достижения иллюзией. Представитель группировки Сами Абу Зухри заявил: «Мы находимся не на пороге соглашения или реальных переговоров, а на пороге навязывания американского диктата».
The New York Times 17 августа сообщила, что Иран откладывает акцию против Тель-Авива за убийство политического лидера «Хамас» Исмаила Хании, чтобы дать посредникам время на договоренности. Как писала 16 августа The Washington Post, премьер Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани призвал Иран отказаться от атаки на Израиль.
Эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов считает, что «Хамас» готова принять условия для установления долговременного перемирия. «Тогда и удар Ирана будет отменен, ведь цель Тегерана – закончить войну в Газе и сохранить «Хамас». Если перемирие будет долгим, а не промежуточным шагом ради обмена заложниками, это устроит и Иран, и группировку», – рассуждает Семенов.
Но без полного окончания боевых действий ни Иран, ни «Хамас» на это не пойдет, продолжает он. «У «Хамас» есть также требования освободить тех, кого Израиль раньше не хотел выпускать, из числа популярных палестинцев с пожизненными сроками», – заключил эксперт.