Израиль и «Хамас» близки к сделке по перемирию в Газе

За четыре дня до этого Нетаньяху обвинял «Хамас» в срыве переговоров путем внесения 29 поправок к соглашению. А изменения, которые запрашивал сам израильский премьер, по его словам, были лишь «деталями к пунктам» о механизмах возвращения палестинцев на север Газы, списках и количестве заложников на обмен.