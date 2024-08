Израиль и «Хамас» близки к сделке по перемирию в Газе

The New York Times 17 августа сообщила, что Иран откладывает акцию против Тель-Авива за убийство политического лидера «Хамас» Исмаила Хании, чтобы дать посредникам время на договоренности. Как писала 16 августа The Washington Post, премьер Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани призвал Иран отказаться от атаки на Израиль.