Советник президента США по нацбезопасности отправился в Китай впервые за 8 лет

В материале газеты The New York Times 27 августа упоминается и возможное обсуждение Ваном и Салливаном еще одной будущей встречи – между Байденом и Си ближе к концу срока правления первого (заканчивается в январе 2025 г.). Последний раз лидеры встречались в ноябре 2023 г. на полях саммита АТЭС, проходившего в Сан-Франциско в период с 18 по 19 ноября. А согласно пресс-коллу с журналистами, расшифровка которого появилась на сайте Белого дома 23 августа, Салливан обсудит в Китае риски, связанные с развитием технологий искусственного интеллекта, контрабанду в США фентанила, ситуацию вокруг Тайваня и российско-китайские отношения в контексте конфликта на Украине. Отмечается, что в этой части переговоров Салливан планирует обсудить с Китаем необходимость «сокращения поддержки» России. C февраля 2022 г. несколько китайских компаний подпали под американские санкции якобы за помощь России в ходе спецоперации.