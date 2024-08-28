Советник президента США по нацбезопасности отправился в Китай впервые за 8 лет

Советник президента США по нацбезопасности отправился в Китай впервые за 8 летОдна из тем его визита – отношения КНР с Россией
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан 27 августа начал свой первый визит в Китай, который продлится три дня. По прилете он встретился с министром иностранных дел Китая и главой канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И. Последний занимает более высокопоставленную должность и, по сути, является куратором всей внешней политики страны.
Нынешняя встреча Вана с Салливаном – пятая за последние полтора года. Но в американских СМИ подчеркивают, что это первый за восемь лет визит в Китай человека, занимающего пост советника президента США по нацбезопасности. Последний раз такое было при бывшем президенте Бараке Обаме (2009–2017 гг.) в 2016 г., когда должность занимала Сюзан Райс (2013–2017 гг.).
Как сообщил телеканал NBC News, до старта рабочей части визита Салливан рассказал журналистам о намерении обсудить с китайскими коллегами сферы сотрудничества США и КНР, а также проблемные вопросы, которые «должны быть эффективно и полноценно урегулированы». Ван заявил, что главной задачей нового раунда переговоров ключевых соратников председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена стала реализация их договоренностей от ноября 2023 г. в Сан-Франциско. Среди них, в частности, значилась совместная борьба с глобальным незаконным производством и оборотом синтетических наркотиков (фентанил) и поддержка военных контактов. Там же было зафиксировано стремление сторон предотвратить перерастание конкуренции стран в конфликт.
В своем предварительном слове Ван охарактеризовал китайско-американские отношения как «критически важные», имеющие влияние на весь мир, но которые в последние годы при этом претерпевают «перипетии». Китайский представитель выразил надежду, что его переговоры с американским визави будут, «как всегда, содержательными» и еще более конструктивными.
По прилете в аэропорту Салливана встречал глава департамента Северной Америки и Океании МИД КНР Ян Тао. И именно от лица этого подразделения накануне переговоров появилось сообщение о том, что Китай собирается выразить Салливану свою позицию о праве КНР на развитие, а также выдвинет «серьезные требования», в частности не поддерживать «независимость Тайваня». Кроме того, китайцы призовут отказаться от политизации торгово-экономических вопросов (подразумевается введение пошлин, экспортного контроля, санкции и инвестиционные ограничения).
В материале газеты The New York Times 27 августа упоминается и возможное обсуждение Ваном и Салливаном еще одной будущей встречи – между Байденом и Си ближе к концу срока правления первого (заканчивается в январе 2025 г.). Последний раз лидеры встречались в ноябре 2023 г. на полях саммита АТЭС, проходившего в Сан-Франциско в период с 18 по 19 ноября. А согласно пресс-коллу с журналистами, расшифровка которого появилась на сайте Белого дома 23 августа, Салливан обсудит в Китае риски, связанные с развитием технологий искусственного интеллекта, контрабанду в США фентанила, ситуацию вокруг Тайваня и российско-китайские отношения в контексте конфликта на Украине. Отмечается, что в этой части переговоров Салливан планирует обсудить с Китаем необходимость «сокращения поддержки» России. C февраля 2022 г. несколько китайских компаний подпали под американские санкции якобы за помощь России в ходе спецоперации.
Нынешний визит Салливана неслучайный, говорит директор ИМЭМО РАН Федор Войтоловский. По мнению эксперта, его цель – сделать демократическую администрацию более привлекательной для правительства КНР и подготовить условную карту будущего взаимодействия. «Байден хочет показать китайцам, что с его преемницей в лице [вице-президента и кандидата от демократов Камалы] Харрис они смогут работать более продуктивно, чем с непредсказуемым [кандидатом от республиканцев Дональдом] Трампом», – подчеркнул американист.
Он объясняет, что американцы, возможно, рассчитывают, что такой подход сделает переговоры США и Китая более результативными по одному или нескольким вопросам: торговля, Тайвань, Россия. Потом любой прогресс на китайском направлении администрация Байдена попытается представить как пример эффективной дипломатии для повышения популярности Харрис у электората. Внешняя политика – не главный фактор, в соответствии с которым американский избиратель принимает решение, за кого голосовать, но и она может принести некоторые бонусы, уточнил Войтоловский.
Несмотря на то что полномочия Байдена достаточно скоро истекают, он теоретически может успеть до этого времени еще раз пересечься с Си, говорит главный научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН Яна Лексютина. Одна из важных внешнеполитических задач Китая в целом – поддержание стабилизации в отношениях с США, так как в Пекине знают, насколько сильное давление способен оказывать Вашингтон. И повышению управляемости этих отношений как раз и служат встречи Салливана и Вана, особенно если общий контекст при этом не омрачают какие-то кризисные явления, что сейчас не заметно.