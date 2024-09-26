В США обеспокоены качеством предвыборных опросов

С 2016 г. обозреватели и эксперты настороженно относятся к результатам общественных опросов. Тогда подавляющее большинство таких исследований отдавали предпочтение на президентских выборах бывшему госсекретарю Хиллари Клинтон. По данным агрегатора опросов Real Clear Politics (RCP), в день выборов, 8 ноября, она опережала Трампа в среднем на 3,2 п. п.: 46,6% против 43,6%. Но в итоге выборы все равно выиграл отстающий по всем показателям Трамп. Победа Клинтон в прямом голосовании не имела особого значения, так как в США победителем считается кандидат, набравший от 270 голосов коллегии выборщиков. Трамп тогда получил 306 против 232 у Клинтон.