В США обеспокоены качеством предвыборных опросов

В США обеспокоены качеством предвыборных опросовИ республиканцы, и демократы считают их недостоверными
Накануне президентских выборов 5 ноября и демократы, и республиканцы в конгрессе США обеспокоены качеством показателей опросов общественного мнения. Демократы не уверены, что устоявшееся за несколько недель преимущество вице-президента и партийного кандидата Камалы Харрис гарантирует ей победу. А республиканцы утверждают, что опросы целенаправленно не учитывают так называемое молчаливое большинство, которое поддерживает экс-президента и республиканского кандидата Дональда Трампа.
Что говорили опросы о прошлых выборах
С 2016 г. обозреватели и эксперты настороженно относятся к результатам общественных опросов. Тогда подавляющее большинство таких исследований отдавали предпочтение на президентских выборах бывшему госсекретарю Хиллари Клинтон. По данным агрегатора опросов Real Clear Politics (RCP), в день выборов, 8 ноября, она опережала Трампа в среднем на 3,2 п. п.: 46,6% против 43,6%. Но в итоге выборы все равно выиграл отстающий по всем показателям Трамп. Победа Клинтон в прямом голосовании не имела особого значения, так как в США победителем считается кандидат, набравший от 270 голосов коллегии выборщиков. Трамп тогда получил 306 против 232 у Клинтон.
На выборах 2020 г. ситуация практически повторилась. Действующий президент США Джо Байден тогда выиграл выборы, на что и указывало большинство опросов, но его отрыв от Трампа был меньше, чем предсказывалось. Согласно данным RCP за день до выборов, Байден опережал Трампа на 7,2 п. п.: 51,2% против 44%. Но итоговый разрыв в пользу Байдена составил 4,5%.
В 2024 г. недоверие к опросам усилилось. С октября 2023 г. по июль 2024 г. Трамп с разным успехом обгонял Байдена. Из девяти крупных исследований, проведенных в июле этого года, только одно показало преимущество Байдена. Но даже в этом случае он обгонял Трампа на 2 п. п. – в пределах статистической погрешности. Остальные восемь исследований отдавали предпочтение Трампу. В среднем на 21 июля Трамп опережал Байдена на 3,1 п. п.: 47,9% против 44,8%.
После снятия кандидатуры Байдена в конце июля и выдвижения Харрис расклад сил снова изменился. С начала августа она уверенно опережает Трампа. По данным на 21 сентября, средний разрыв между ними составил 2,2 п. п. в пользу Харрис: 49,3% против 47,1%. Из 16 опросов, проведенных в сентябре, Харрис лидирует в 12. Два показывают преимущество Трампа, а еще два – ничью. Но демократы, особенно те, кто представляет в конгрессе колеблющиеся штаты (там в большинстве случаев определяется победитель президентских выборов), обеспокоены недостаточным преимуществом Харрис.
Опросы – это не прогнозы
К опросам нельзя относиться как к прогнозам, говорит главный аналитик Фонда общественного мнения Григорий Кертман. Такие исследования дают материал, который впоследствии можно будет применять для составления прогнозов, но сами по себе они предсказанием итога какого-то события не являются.
В американских предвыборных опросах были определенные неточности, но их масштаб обычно сильно преувеличивают, заметил социолог Денис Волков. Он подчеркнул, что особенность избирательной системы США, где президентом становится не победитель прямого голосования, а победитель по коллегии выборщиков, может осложнить возможность интерпретации результатов опросов.
«Для более качественного толкования возможных итогов выборов нужно делать репрезентативные опросы по каждому штату, прикидывать число выборщиков и уже на этом строить прогноз. Но так как проводить такое исследование дорого, в основном используются национальные опросы – по стране в целом, что не всегда полностью отражает расклад сил», – сказал Волков.
Нужно смотреть на усредненные опросы по колеблющимся штатам (там у республиканцев и демократов практически равные шансы на победу), так как именно там определится победитель, подчеркнул старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Дмитрий Кочегуров. «Общенациональные опросы показывают тренд на возможный итог прямого голосования, но в США победитель определяется по выборщикам. И возможный результат голосования коллегии выборщиков не отображается в общенациональных опросах», – сказал Кочегуров.
По данным агрегатор опросов FiveThirtyEight на 25 сентября, Харрис незначительно опережает Трампа в четырех из семи колеблющихся штатов. Исходя из этих данных, если бы выборы прошли в конце сентября, она бы получила 275 голосов выборщиков, а Трамп – 263.
Есть ли в США молчаливое большинство
Опасения демократов частично подтверждаются замечанием аналитиков из стана республиканцев. Как сообщила газета The Hill, один из них анонимно раскритиковал совместный опрос газет The New York Times, Philadelphia Inquirer и Сиенского колледжа. По результатам исследования, проведенного 11–16 сентября, Харрис опережает Трампа. Но сторонник республиканцев подчеркивает, что из участников опроса только 37% голосовали за экс-президента в 2020 г., хотя тогда он набрал 48,8% голосов в целом по стране.
Но Кертман отметил, что это замечание не вполне корректно. «Дело в том, что информация о прошлом голосовании участвующих в опросе граждан известна только из их уст. Вполне возможно, что часть забыла, кому отдавала голос в 2020 г., а кто-то просто стесняется говорить, что голосовал за одного или другого кандидата», – подчеркнул социолог.
Как раз такие избиратели, именуемые в американской политической терминологии молчаливым большинством, и могут быть преимуществом Трампа, считает Дмитрий Кочегуров. Трампу в 2016 г. удалось активизировать эту традиционно неактивную во время выборов группу. По его мнению, в 2024 г. может произойти то же самое.
По данным CNN, внутренний опрос одного из наиболее влиятельных профсоюзов – профсоюза работников сферы автомобильных перевозок Teamster – показал, что до 60% участников организации готовы проголосовать за Трампа, хотя сама организация не поддержала официально ни Харрис, ни Трампа.
«Молчаливое большинство, тот самый простой глубинный народ среднего достатка и ниже, чаще проживающий в провинции, пострадавший от издержек глобализации, голосует кошельком из чувства обиды на элиты, действующую власть. С ними у Трампа есть шанс. Но для демократов этот электорат не главная аудитория», – резюмировал Кочегуров.