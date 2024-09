В США обеспокоены качеством предвыборных опросов

Опасения демократов частично подтверждаются замечанием аналитиков из стана республиканцев. Как сообщила газета The Hill, один из них анонимно раскритиковал совместный опрос газет The New York Times, Philadelphia Inquirer и Сиенского колледжа. По результатам исследования, проведенного 11–16 сентября, Харрис опережает Трампа. Но сторонник республиканцев подчеркивает, что из участников опроса только 37% голосовали за экс-президента в 2020 г., хотя тогда он набрал 48,8% голосов в целом по стране.