Береговая охрана КНР впервые провела патрулирование в водах Российской Арктики

Тот факт, что сейчас к патрулированию Арктики привлекли Китай, весьма знаковый и говорит о том, что КНР является очень близким партнером России в регионе, сказала профессор СПбГУ Яна Лексютина. Это особенно важно, учитывая охладевшие отношения Москвы с арктическими странами Запада, которые пытаются выдавить Россию из регионального сотрудничества, говорит эксперт. У Китая весьма обширные интересы в Арктике, напоминает Лексютина: речь идет и о научно-исследовательской деятельности, и об охране окружающей среды, а также об «огромнейших» интересах в экономике и энергетике. По словам эксперта, Китай принимает участие в разработке СПГ в регионе и именно Пекин является крупнейшим зарубежным инвестором в этой сфере. Кроме того, привлекает Китай и реализация Северного морского пути.