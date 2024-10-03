Береговая охрана КНР впервые провела патрулирование в водах Российской Арктики

Береговая охрана КНР впервые провела патрулирование в водах Российской АрктикиЭто свидетельствует об очень тесном сотрудничестве стран в регионе
Патрульные корабли управления береговой охраны КНР впервые в истории вошли в воды Северного Ледовитого океана для совместного патрулирования с кораблями береговой охраны Пограничной службы (ПС) ФСБ России. О этом сообщило китайское ведомство в соцсети WeChat 2 октября, что совпало с датой 75-летия установления дипломатических отношений СССР и КНР.
«Несколько дней назад китайско-российские отряды морской полиции прибыли в Северный Ледовитый океан. Это первый случай, когда суда китайской морской полиции зашли в Северный Ледовитый океан», – говорится в сообщении. Утверждается, что это позволило проверить способность «судов морской полиции выполнять задачи в неизведанных водах» и поддержать активное участие в международном и региональном использовании вод океана.
Судя по открытым данным, с китайской стороны задействован патрульный корабль «Мэйшань», а с российской – пограничный сторожевой корабль «Петропавловск-Камчатский» проекта 22100. А еще накануне, 1 октября, береговая охрана министерства внутренней безопасности США сообщила о том, что отследила 28 сентября по два китайских и российских судна в Беринговом море на расстоянии около 700 км от американского острова Святого Лаврентия.
В середине сентября официальный сайт города Владивостока, который омывается Японским морем, сообщал о том, что город «торжественно встретил корабли береговой охраны КНР» для проведения совместных учений. На церемонии, в частности, присутствовал руководитель береговой охраны ПС ФСБ России адмирал Роман Толок. В береговой охране КНР 13 сентября сообщали, что в территориальные воды России отправились корабли «Мэйшань» и «Сюшань».
Это было первое мероприятие, которое проводилось по меморандуму о взаимопонимании 2023 г. силами береговой охраны Китая и Погранслужбы ФСБ, говорила генеральный консул КНР во Владивостоке Пяо Янфань.
Во второй половине сентября также прошли военно-морские учения «Север. Взаимодействие-2024» в Японском и Охотском морях. В пресс-службе Тихоокеанского флота России (ТОФ) рассказали, что в них с российской стороны в сводном отряде участвовали большие противолодочные корабли «Адмирал Пантелеев» и «Адмирал Трибуц», малые противолодочные корабли МПК-82 и МПК-107, а также малый ракетный корабль «Смерч» ТОФ. ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) направили на те учения эсминцы «Синин» и «Уси», фрегат «Линь И», а также судно комплексного снабжения «Тайху».
Согласно легенде учений, отряд кораблей атаковали дроны самолетного типа и для отражения ударов использовались зенитное ракетное оружие и крупнокалиберные пулеметы. На втором этапе моряки искали подводную лодку условного противника, а в операции участвовал и вертолет Ка-27.
Япония за новое НАТО, Индия против
Новый министр иностранных дел Японии Такэси Ивая заявил 2 октября, что идея создания «азиатского НАТО» – «один из вариантов на будущее, который должен быть изучен в среднесрочной и долгосрочной перспективе». При этом он признал, что создать подобный механизм в Азии будет трудной задачей. В то же время министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар заявил в США, что его страна не собирается участвовать в новом формате.
Береговая охрана КНР подчинена местной Народной вооруженной полиции и занимается охраной водных границ страны и поисково-спасательными операциями. Ее суда периодически попадают в различные инциденты в спорных акваториях с Японией и особенно часто – в Южно-Китайском море с Филиппинами.
А в июле 2024 г. Минобороны России сообщало, что бомбардировщики Ту-95МС ВКС и Хун-6к ВВС НОАК патрулировали акватории Чукотского, Берингова морей и северной части Тихого океана. Западные СМИ сделали упор на то, что это было первое совместное воздушное патрулирование вблизи побережья Аляски.
Тот факт, что сейчас к патрулированию Арктики привлекли Китай, весьма знаковый и говорит о том, что КНР является очень близким партнером России в регионе, сказала профессор СПбГУ Яна Лексютина. Это особенно важно, учитывая охладевшие отношения Москвы с арктическими странами Запада, которые пытаются выдавить Россию из регионального сотрудничества, говорит эксперт. У Китая весьма обширные интересы в Арктике, напоминает Лексютина: речь идет и о научно-исследовательской деятельности, и об охране окружающей среды, а также об «огромнейших» интересах в экономике и энергетике. По словам эксперта, Китай принимает участие в разработке СПГ в регионе и именно Пекин является крупнейшим зарубежным инвестором в этой сфере. Кроме того, привлекает Китай и реализация Северного морского пути.
Китай объявил себя околоарктическим государством и намеревается сделать свое присутствие в регионе более заметным, согласен научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Пекин прежде всего стремится продемонстрировать исследовательский интерес к региону.
Угрозы российскому суверенитету над Арктикой со стороны Китая нет, считает директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. Между двумя странами есть расхождения – позиция Китая заключается в том, что Арктика является достоянием всего человечества, а потому решать связанные с ней вопросы должны все. В то же время Россия считает, что вопросами Арктики должны заниматься в первую очередь арктические государства.
При этом, учитывая членство всех остальных арктических стран в НАТО, другого партнера по региону, кроме Китая, у России нет. Китай является единственным экспортным рынком добытых в Арктике ресурсов, а также главным инвестором. О военном сотрудничестве в Арктике пока речи не идет. Будущая военная деятельность Китая в Арктике – вещь гипотетическая, резюмирует Кашин.
«Ведомости» направили запрос в Погранслужбу ФСБ России.