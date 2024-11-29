Комитет Госдумы по госстроительству одобрил 332 поправки в законопроект об МСУ

Комитет Госдумы по госстроительству одобрил 332 поправки в законопроект об МСУНижняя палата рассмотрит его во втором чтении 11 декабря, несмотря на несогласие отдельных регионов
Профильный комитет одобрил 28 ноября поправки ко второму чтению в проект нового закона об организации местного самоуправления (МСУ) в единой системе публичной власти. Об этом журналистам рассказал председатель комитета Павел Крашенинников после заседания, которое проходило в закрытом режиме. За это время удалось рассмотреть 940 поправок, поступивших ко второму чтению.
Их текст пока не опубликован в электронной базе Госдумы, но Крашенинников рассказал журналистам, что палате рекомендовали 332 поправки принять, а 395 – отклонить. Больше всего поправок в законопроект связано с полномочиями органов МСУ, с переходом на одноуровневую систему, рассказал Крашенинников. Кроме того, было много поправок, связанных с понятиями и определениями, но понятийный аппарат уже сформирован, отметил он.
Второе чтение пройдет 11 декабря.
Что оставят МСУ
Крашенинников подчеркнул, что в законопроекте содержится исчерпывающий перечень полномочий органов МСУ, которые сейчас находятся более чем в 100 законах и нормативных правовых актах. Зачастую именно эта тема вызывает вопросы у контрольно-надзорных органов – в том числе потому, что нет ясности, могут ли органы МСУ частично передавать полномочия субъектам, а субъекты – передавать частично свои полномочия МСУ. «Мы однозначно трактуем, что передаваться полномочия частично могут. И мы прописали, какие конкретно полномочия могут быть переданы», – сказал депутат.
В законопроекте прописаны три вида полномочий – те, которые есть только у МСУ, те, которые МСУ может передавать региону, и те, которые регион может передавать муниципалитету. При передаче полномочий принимается соответствующий закон субъекта с заключением муниципалитета, пояснил Крашенинников: «И если субъект передает часть своих полномочий муниципалитету, то на их реализацию передает и деньги».
Среди полномочий органов МСУ в законе прописали:
- принятие устава, символов,
- принятие бюджета муниципального образования,
- владение и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности,
- введение в действие и прекращение действия местных налогов и сборов,
- участие в осуществлении деятельности в сфере охраны здоровья, образования,
n обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов,
n создание муниципальных предприятий и учреждений,
- участие в профилактике терроризма и экстремизма,
- организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке,
- муниципальный контроль и др.
Полномочия, которые могут быть переданы муниципалитетом региону, – электро-, тепло-, газо- и водоснабжение, общедоступное дошкольное образование и др. Полномочия, которые могут быть переданы от региона муниципалитету, – дорожная деятельность, условия для предоставления транспортных услуг, охрана окружающей среды, разработка и утверждение программ комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры, программы в области энергоснабжения, ритуальные услуги и т. д.
Много вопросов было по поводу территориальных органов власти, добавил Крашенинников: «Поэтому было принято решение, что можно создавать территориальные органы, чтобы к ним была пешая доступность у граждан. Работники этих территориальных органов будут муниципальными служащими». По словам депутата, сохранили возможность и территориального общественного самоуправления.
Раис против
На заседании рабочей группы по подготовке законопроекта о МСУ, которое проходило 11 ноября, стало известно, что против введения одноуровневой системы МСУ выступает Татарстан. Раис Татарстана Рустам Минниханов на заседании парламента республики 28 ноября прямо высказался против одноуровневой системы МСУ. По его словам, во время спецоперации страна должна быть единой и в такое время не нужны споры, какая система МСУ правильная, а какая нет.
Объем законопроекта
При внесении в проекте было 264 страниц, 12 глав и 93 статьи.
«Наша страна большая, огромная. И одним шаблоном управлять ею нельзя. Наверно, какие-то изменения были, будут и к этому надо относиться нормально. Мы же не против, если где-то населения мало, то <...> можно им дать право создавать такую систему управления. Есть территории, где целый день едешь – не доедешь. Но мы не такие. Решения, которые принимает Госдума, – это же про систему управления государством. Кто им дал такое право – не спросить у населения?» – заявил Минниханов.
По словам раиса, он работал в трех муниципалитетах в разных должностях и всегда опирался в работе на органы МСУ. «Если ты хочешь работать с населением, другой формы работы нет. Я же не ставлю [под сомнение] профессиональный уровень [авторов законопроекта сенатора Андрея] Клишаса и Крашенинникова – они сильные, мощные [депутаты], но они же в этих вопросах не работали», – заметил Минниханов. Он заявил, что Госсовет Татарстана обратился к председателю Госдумы Вячеславу Володину, в том числе ему направят стенограмму обсуждения этой темы на заседании Госсовета республики. Депутат Госсовета от КПРФ Хафиз Миргалимов сказал, что Татарстан подготовил 59 поправок, из них 25 касались сохранения двухуровневой системы МСУ. «Большинство из поправок отменено», – заявил Миргалимов.
Почему Госдума за
Крашенинников заявил, что Татарстан предлагал поправки, которые сохраняют двухуровневую систему МСУ. Он подчеркнул, что в Татарстане хорошо работает система МСУ, у них нет нехватки кадров, однако во многих регионах это не так. «После принятия закона повысится эффективность управления за счет оптимизации и стандартизации органов МСУ, за счет перечня полномочий. Кроме того, нынешний закон об МСУ, который действует сейчас, уже противоречит многим законам», – сказал он.
По словам Крашенинникова, 20 регионов уже перешли на одноуровневую систему МСУ, еще 25 регионов готовы перейти на нее с 2025 г.
С учетом позиции Татарстана было принято решение, что переходный период продлится до 2035 г., отметил Крашенинников. Сам закон вступит в силу с 1 января 2027 г. «До 2035 г. на федеральном уровне предстоит посмотреть бюджетное, налоговое, закупочное законодательство в связи с принятием нового закона об МСУ. Регионы должны будут принять свои законы, а также поправки в уставы субъектов, кроме того, будут и поправки в уставы муниципальных образований. И психологически будет проще [что установлен срок до 2035 г.]», – считает депутат. Кроме того, в законопроекте прописано, что все избранные органы должны будут исчерпать свои полномочия, а в некоторых случаях их полномочия могут быть продлены еще на два года.
В законопроекте осталось четыре способа назначения глав муниципалитетов, в том числе с помощью выборов. Правда, Крашенинников заметил, что были поправки, которые предлагали этот способ убрать, но авторы их отозвали. Он добавил, что на заседании комитета по принятым поправкам вопросов не было, они возникли только в связи с отклоненными.
Проект нового закона об МСУ был внесен в Госдуму 16 декабря 2021 г. Крашенинниковым и Клишасом. Одной из главных новаций законопроекта был обязательный переход от двухуровневой системы МСУ к одноуровневой – все сельские и городские поселения должны быть объединены с районами в муниципальные или городские округа, а их советы и администрации должны быть ликвидированы. Принятие закона должно было завершить реформу, заложенную конституционными изменениями 2020 г. Тогда в Основном законе закрепили понятие «единая система публичной власти». В первом чтении законопроект об МСУ приняли 25 января 2022 г. Срок представления поправок ко второму чтению несколько раз переносился. Принятие реформы МСУ было отложено из-за президентских выборов, говорили «Ведомостям» в 2023 г. источники.