Комитет Госдумы по госстроительству одобрил 332 поправки в законопроект об МСУ

С учетом позиции Татарстана было принято решение, что переходный период продлится до 2035 г., отметил Крашенинников. Сам закон вступит в силу с 1 января 2027 г. «До 2035 г. на федеральном уровне предстоит посмотреть бюджетное, налоговое, закупочное законодательство в связи с принятием нового закона об МСУ. Регионы должны будут принять свои законы, а также поправки в уставы субъектов, кроме того, будут и поправки в уставы муниципальных образований. И психологически будет проще [что установлен срок до 2035 г.]», – считает депутат. Кроме того, в законопроекте прописано, что все избранные органы должны будут исчерпать свои полномочия, а в некоторых случаях их полномочия могут быть продлены еще на два года.