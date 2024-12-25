Эксперты зафиксировали укрепление кооперации региональной и городской властей

Эксперты зафиксировали укрепление кооперации региональной и городской властейПродвижение губернаторами своих ставленников в мэры повышает эффективность управления
Итоги 2024 г. демонстрируют укрепление кооперации между региональной властью и муниципалитетами, что позитивно сказывается на эффективности управления, главным образом в ее политико-управленческой части, следует из восьмого рейтинга эффективности управления в городских округах Российской Федерации, подготовленного Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК). Доклад есть у «Ведомостей». В частности, эксперты фиксируют рост внимания к городской власти со стороны федерального центра, что подчеркнуто решением Кремля о включении мэров Красноярска и Мурманска Владислава Логинова и Юрия Сердечкина в состав Госсовета, полагают эксперты.
В рамках единой системы публичной власти региональные и городские чиновники выступают как единая команда, а внимание федерального центра к городской власти действительно выросло, согласен политолог Константин Калачев. Эксперт также считает возросшим влияние Всероссийской ассоциации местного самоуправления. «Чтобы городам России наиболее эффективно включиться в реализацию нацпроектов и стать настоящими локомотивами роста для нашей большой страны, необходимо хорошее взаимодействие между региональным и местным уровнями управления», – заявил он.
Муниципальная власть в 2024 г. отличалась заметно возросшей кадровой динамикой, отмечается также в докладе АПЭК. «Ведомости» 19 июня и 9 октября писали о нескольких волнах отставок мэров. «Интенсивность отставок в стремлении создать более эффективную городскую власть стала опережать плавный ход событий, в связи с чем во многих городах России, где случились отставки, не сумели быстро подобрать замену», – фиксируют эксперты АПЭК. В качестве примера приводится Курган, где после возбуждения уголовного дела о халатности в отношении мэра Елены Ситниковой и последовавшей отставки 10 января 2024 г. до сих пор не определен по итогам конкурса новый глава города. Нет нового мэра и в Саратове, где 4 октября 2024 г. ушла в отставку действующая глава города Лада Мокроусова. Также затянулось решение по новым мэрам в Пензе, Саранске и Новокузнецке, где пока еще работают исполняющие обязанности глав.
Стабилизировать пост мэра можно прежде всего с помощью «фактора ресурсов», полагает глава АПЭК Дмитрий Орлов. «Жесткое выделение и гарантирование средств для нужд местного самоуправления во многих случаях уменьшает необходимость обращения к губернатору. Еще один важный фактор – институционализация: законодательное закрепление полномочий мэров», – добавляет эксперт. Политолог Виталий Иванов не видит проблемы в том, что может показаться нестабильностью: «У губернаторов должны быть возможности свободно менять мэров, когда они сочтут нужным, в противном случае будет как раньше, когда мэры, будучи выборными, чувствовали себя независимо и безнаказанно, что порождало многочисленные конфликты, порой длившиеся годами».
Лидеры рейтинга АПЭК по эффективности управления в городах
1. Тюмень
2. Казань
3. Грозный
4. Салехард
5. Ростов-на-Дону
Рейтинг основан на синтезе экспертных оценок и специальным образом обработанных статистических данных.
Другие тренды года – замена более сложной двуглавой модели местного самоуправления на простую одноглавую (Мурманск, Владикавказ, Чебоксары и Чита) и активизация борьбы с коррупцией. В течение года были арестованы бывшие мэры Астрахани (Олег Полумордвинов), Сочи (Алексей Копайгородский), Сургута (Андрей Филатов). Также 20 ноября уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) было возбуждено в отношении экс-мэра Петрозаводска Владимира Любарского, который, впрочем, покинул свой пост в 2023 г.
В докладе АПЭК отдельно упоминается отмена прямых выборов мэра Улан-Удэ по инициативе главы Бурятии Алексея Цыденова. Прямые выборы градоначальников на данный момент остаются в четырех административных центрах Сибири и Дальнего Востока: Абакане (Хакасия), Анадыре (Чукотка), Хабаровске и Якутске. Мэром Улан-Удэ остался Игорь Шутенков, занимающий этот пост с 2019 г. (его кандидатуру поддержали депутаты горсовета). Несмотря на это, Улан-Удэ остался на последнем месте рейтинга АПЭК. По словам Орлова, качество управления в Улан-Удэ традиционно низкое. «Прямой корреляции между наличием конкурсных процедур и качеством управления нет. Прецеденты эффективного управления городами мэрами, избранными на прямых выборах, существуют, и они довольно многочисленны», – говорит он.
Аутсайдеры рейтинга АПЭК по эффективности управления в городах
94. Назрань
95. Архангельск
96. Биробиджан
97. Махачкала
98. Улан-Удэ
Рейтинг основан на синтезе экспертных оценок и специальным образом обработанных статистических данных.
Универсальной модели эффективного городского управления в России нет, поскольку человеческий фактор никто не отменял, но есть слагаемые успеха, которые можно считать универсальными, говорит политолог Ростислав Туровский. «Одним из них становятся бесконфликтные отношения между губернаторами и мэрами – ресурсы городов слишком ограничены, чтобы выстраивать эффективную политику с опорой только на собственные силы. Поэтому, например, продвижение губернаторами своих ставленников на позиции градоначальников в нынешних условиях не снижает, а временами повышает эффективность», – считает эксперт.
Также, по словам Туровского, многое зависит от эффективности распоряжения городскими финансами: «Активизировавшаяся борьба с коррупцией тоже ведет к росту эффективности городского управления, являясь сигналом и для остальных мэров, и для тех городов, где уже случились громкие аресты». «Поэтому само по себе богатство или бедность города еще не служат решающим фактором. Примечательно, что не играет решающей роли и модель местного самоуправления – как двуглавая, так и одноглавая модели могут показывать схожие результаты, так что все зависит от слаженной командной работы в городской власти», – сказал он «Ведомостям».