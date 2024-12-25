Эксперты зафиксировали укрепление кооперации региональной и городской властей

Муниципальная власть в 2024 г. отличалась заметно возросшей кадровой динамикой, отмечается также в докладе АПЭК. «Ведомости» 19 июня и 9 октября писали о нескольких волнах отставок мэров. «Интенсивность отставок в стремлении создать более эффективную городскую власть стала опережать плавный ход событий, в связи с чем во многих городах России, где случились отставки, не сумели быстро подобрать замену», – фиксируют эксперты АПЭК. В качестве примера приводится Курган, где после возбуждения уголовного дела о халатности в отношении мэра Елены Ситниковой и последовавшей отставки 10 января 2024 г. до сих пор не определен по итогам конкурса новый глава города. Нет нового мэра и в Саратове, где 4 октября 2024 г. ушла в отставку действующая глава города Лада Мокроусова. Также затянулось решение по новым мэрам в Пензе, Саранске и Новокузнецке, где пока еще работают исполняющие обязанности глав.