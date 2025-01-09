В 2025 году заменят треть судей Конституционного суда

В 2025 году заменят треть судей Конституционного судаСейчас идет работа по поиску кандидатов на замену тем, кто уйдет в отставку по возрасту
В 2025 г. по возрасту в отставку по достижении 70 лет уйдут сразу четыре из 11 судей Конституционного суда (КС). На двоих – председателя КС Валерия Зорькина и его заместителя Сергея Маврина – такие возрастные ограничения не распространяются с 2010 г. При этом, чтобы КС мог собираться и принимать правомочные решения, кворум должен составлять не менее восьми судей.
Если он не соблюдается, то до назначения нового судьи на должность «выбывший» предшественник продолжает исполнять свои обязанности. Подобные примеры были в начале 2000-х гг., писали «Ведомости» 31 марта 2022 г.: Виктор Лучин продолжал работать до назначения нового судьи 11 месяцев, Тамара Морщакова – год.
В Совет Федерации предложения по кандидатам на должности судей вносит глава государства. Как считают близкие к администрации президента собеседники «Ведомостей», не стоит опасаться, что в КС не будет кворума.
Кто покинет КС в этом году
Сергей Казанцев (16.02.1955), Лариса Красавчикова (21.03.1955), Николай Мельников (27.05.1955), Людмила Жаркова (03.09.1955)
Наивысший судебный орган будет правомочен в течение всего 2025 года, подчеркивает один из собеседников «Ведомостей». «Отобранные претенденты на должности судей обеспечат стабильную работу КС», – говорит он. Можно «с уверенностью сказать», что на смену первому уходящему судье – Сергею Казанцеву, которому исполнится 70 лет в феврале, – кандидатура уже определена, сказал другой источник «Ведомостей».
«Консервативный сценарий при выборе кандидатов – самый реалистичный», – отметил руководитель Центра конституционного правосудия Иван Брикульский. «Большинство судей в прошлом были преподавателями и связаны с СПбГУ или МГУ», – отмечает он. Также важно обратить внимание на роль, которую на себя, по крайней мере публично, возлагает КС, – «замещение ЕСПЧ и международных правозащитных органов». Нельзя забывать, обратил внимание юрист, что должность в КС может рассматриваться и как награда.
Требования к кандидату
Согласно ст. 8 закона «О Конституционном суде» судьей может быть назначен гражданин России, достигший ко дню назначения возраста не менее 40 лет, с безупречной репутацией, имеющий высшее юридическое образование и стаж работы по юридической профессии не менее 15 лет, обладающий признанной высокой квалификацией в области права, постоянно проживающий в Российской Федерации, не имеющий гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства.
Умеренно прогрессивный сценарий менее вероятен, но полностью исключать его нельзя: перед КС все чаще встают проблемы, связанные в том числе с медициной, искусственным интеллектом и проч., считает Брикульский. «Очевидно, что в числе судей КС требуются редкие специалисты, которые разбираются в смежной отрасли», – добавил он. «Наконец, самый маловероятный сценарий – назначение судьи из числа сотрудников секретариата», – заявил Брикульский.
Логику кадрового обновления КС определяют две вещи. Во-первых, место суда в политико-правовой системе, где он, если отбросить выхолощенные формулировки нормативных актов, выступает высшим юридическим легитимизатором, сказал юрист Антон Тимченко. Во-вторых, продолжил он, текущий момент, в котором есть и беспрецедентное внешнее давление, и необходимость проведения ряда чувствительных преобразований, и цифровой с поколенческим вызовы. «В таких условиях принятие решений КС должно быть полностью предсказуемо, а также синхронно общей государственной стратегии», – отметил он.
По словам Тимченко, всю кадровую историю КС сопровождает перекос в «мужскую» сторону (тем более что в 2025 г. сразу две женщины покинут состав суда). Он считает, что его могут частично исправить в этом году. Юрист по конституциональному праву Виталий Исаков убежден, что в кадровой политике КС сохраняется тренд на единообразие, при котором ориентируются на его председателя. Поэтому сюрпризы маловероятны, считает он.