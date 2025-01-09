В 2025 году заменят треть судей Конституционного суда

По словам Тимченко, всю кадровую историю КС сопровождает перекос в «мужскую» сторону (тем более что в 2025 г. сразу две женщины покинут состав суда). Он считает, что его могут частично исправить в этом году. Юрист по конституциональному праву Виталий Исаков убежден, что в кадровой политике КС сохраняется тренд на единообразие, при котором ориентируются на его председателя. Поэтому сюрпризы маловероятны, считает он.