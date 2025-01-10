Ливан после двух лет безвластия избрал себе президента

Аун, которому сейчас 60 лет, был назначен командующим армией в марте 2017 г. и должен был уйти в отставку в январе 2024 г., но его срок дважды продлевался во время конфликта Израиля и «Хезболлы». Кроме того, по данным местных СМИ, он играет ключевую роль в укреплении режима прекращения огня между «Хезболлой» и Израилем, который был установлен при посредничестве США в ноябре прошлого года. Ранее Аун активно не занимался политической деятельностью, избегал появления в СМИ и никогда официально не объявлял о своей кандидатуре.