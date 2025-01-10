Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Ливан после двух лет безвластия избрал себе президента

Это стало возможным после ослабления позиций движения «Хезболла»
Нурлан Гасымов
Глеб Мишутин
Новый президент Ливана Джозеф Аун важен для сохранения перемирия между движением «Хезболла» и Израилем
Новый президент Ливана Джозеф Аун важен для сохранения перемирия между движением «Хезболла» и Израилем / RAMIZ DALLAH / Anadolu via AFP

Парламент Ливана 9 января большинством голосов избрал командующего вооруженными силами генерала Джозефа Ауна на пост президента страны, сообщает телеканал Al-Ahed. Ближневосточная республика жила без президента с октября 2022 г., когда истекли полномочия Мишеля Ауна (однофамилец нынешнего президента). Все это время президентские полномочия выполнял премьер-министр Наджиб Микати.

Джозеф Аун смог избраться на должность президента со второй попытки: в первом туре он набрал лишь 71 голос из 86 необходимых для избрания (из 128 мандатов), во втором за его кандидатуру проголосовали 99 парламентариев. Соперников у него не было.

Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, избрание Ауна во втором туре стало возможным после того, как его поддержали законодатели от шиитской группировки «Хезболла» (15 мандатов) и шиитского движения «Амаль» (11 мандатов). По данным агентства, накануне голосования предпочтительный для «Хезболлы» кандидат и лидер христианской маронитской партии «Марада» (2 мандата) Сулейман Франжье снял свою кандидатуру в пользу командующего армией после того, как неназванные представители Саудовской Аравии и Франции посетили Бейрут и призвали местных политиков поддержать Ауна. А источник Reuters в саудовском правительстве сообщил, что представители этих стран предупредили спикера ливанского парламента Набиха Берри, близкого к «Хезболле», что перспектива выделения международной помощи Ливану будет зависеть от избрания Ауна президентом.

«Есть четкий сигнал от международного сообщества, что они готовы оказать помощь Ливану, но для этого нужен президент и правительство. Такой сигнал, в частности, мы получили от Эр-Рияда», – рассказал Reuters перед голосованием депутат от христиан Мишель Муавад, выступающий против «Хезболлы».

Ливан до сих пор не оправился от последствий тяжелого финансового кризиса 2019 г. и недавней войны с Израилем. По оценкам Всемирного банка, ущерб Ливана от действий израильской армии составил $8,5 млрд.

Как пишет Reuters, избрание Ауна стало результатом ослабления позиций внутри Ливана «Хезболлы» после недавнего конфликта с Израилем, а также свержения союзного движению президента Башара Асада в соседней Сирии.

Первым поздравил Ауна с избранием на должность президента министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар. На своей странице в Х он выразил надежду, что результаты голосования «будут способствовать укреплению стабильности, лучшему будущему Ливана и его жителей, а также добрососедству».

Ливан – парламентская республика и представляет сложную систему межконфессионального управления: президентом в стране может стать лишь христианин-маронит, премьер-министром – суннит, а спикером парламента – шиит. И хотя президент в стране не обладает существенными полномочиями, без его согласия не может происходить назначение и отставка кабинета министров.

Аун, которому сейчас 60 лет, был назначен командующим армией в марте 2017 г. и должен был уйти в отставку в январе 2024 г., но его срок дважды продлевался во время конфликта Израиля и «Хезболлы». Кроме того, по данным местных СМИ, он играет ключевую роль в укреплении режима прекращения огня между «Хезболлой» и Израилем, который был установлен при посредничестве США в ноябре прошлого года. Ранее Аун активно не занимался политической деятельностью, избегал появления в СМИ и никогда официально не объявлял о своей кандидатуре.

Аун – выходец из влиятельного ливанского клана, у которого есть серьезные политические возможности разрешить политический и экономический кризис в стране, говорит старший преподаватель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Зелтынь. По его словам, приход к власти Ауна говорит о готовности различных политических сил в Ливане найти консенсус между собой, что вселяет оптимизм. Ливан не захочет ввязываться в войны на Ближнем Востоке – приоритетом для властей станут внутренние экономические проблемы, считает эксперт.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных