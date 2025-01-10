Ливан после двух лет безвластия избрал себе президента

Ливан после двух лет безвластия избрал себе президентаЭто стало возможным после ослабления позиций движения «Хезболла»
Парламент Ливана 9 января большинством голосов избрал командующего вооруженными силами генерала Джозефа Ауна на пост президента страны, сообщает телеканал Al-Ahed. Ближневосточная республика жила без президента с октября 2022 г., когда истекли полномочия Мишеля Ауна (однофамилец нынешнего президента). Все это время президентские полномочия выполнял премьер-министр Наджиб Микати.
Джозеф Аун смог избраться на должность президента со второй попытки: в первом туре он набрал лишь 71 голос из 86 необходимых для избрания (из 128 мандатов), во втором за его кандидатуру проголосовали 99 парламентариев. Соперников у него не было.
Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, избрание Ауна во втором туре стало возможным после того, как его поддержали законодатели от шиитской группировки «Хезболла» (15 мандатов) и шиитского движения «Амаль» (11 мандатов). По данным агентства, накануне голосования предпочтительный для «Хезболлы» кандидат и лидер христианской маронитской партии «Марада» (2 мандата) Сулейман Франжье снял свою кандидатуру в пользу командующего армией после того, как неназванные представители Саудовской Аравии и Франции посетили Бейрут и призвали местных политиков поддержать Ауна. А источник Reuters в саудовском правительстве сообщил, что представители этих стран предупредили спикера ливанского парламента Набиха Берри, близкого к «Хезболле», что перспектива выделения международной помощи Ливану будет зависеть от избрания Ауна президентом.
«Есть четкий сигнал от международного сообщества, что они готовы оказать помощь Ливану, но для этого нужен президент и правительство. Такой сигнал, в частности, мы получили от Эр-Рияда», – рассказал Reuters перед голосованием депутат от христиан Мишель Муавад, выступающий против «Хезболлы».
Ливан до сих пор не оправился от последствий тяжелого финансового кризиса 2019 г. и недавней войны с Израилем. По оценкам Всемирного банка, ущерб Ливана от действий израильской армии составил $8,5 млрд.
Как пишет Reuters, избрание Ауна стало результатом ослабления позиций внутри Ливана «Хезболлы» после недавнего конфликта с Израилем, а также свержения союзного движению президента Башара Асада в соседней Сирии.
Первым поздравил Ауна с избранием на должность президента министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар. На своей странице в Х он выразил надежду, что результаты голосования «будут способствовать укреплению стабильности, лучшему будущему Ливана и его жителей, а также добрососедству».
Ливан – парламентская республика и представляет сложную систему межконфессионального управления: президентом в стране может стать лишь христианин-маронит, премьер-министром – суннит, а спикером парламента – шиит. И хотя президент в стране не обладает существенными полномочиями, без его согласия не может происходить назначение и отставка кабинета министров.
Аун, которому сейчас 60 лет, был назначен командующим армией в марте 2017 г. и должен был уйти в отставку в январе 2024 г., но его срок дважды продлевался во время конфликта Израиля и «Хезболлы». Кроме того, по данным местных СМИ, он играет ключевую роль в укреплении режима прекращения огня между «Хезболлой» и Израилем, который был установлен при посредничестве США в ноябре прошлого года. Ранее Аун активно не занимался политической деятельностью, избегал появления в СМИ и никогда официально не объявлял о своей кандидатуре.
Аун – выходец из влиятельного ливанского клана, у которого есть серьезные политические возможности разрешить политический и экономический кризис в стране, говорит старший преподаватель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Зелтынь. По его словам, приход к власти Ауна говорит о готовности различных политических сил в Ливане найти консенсус между собой, что вселяет оптимизм. Ливан не захочет ввязываться в войны на Ближнем Востоке – приоритетом для властей станут внутренние экономические проблемы, считает эксперт.