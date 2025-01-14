Депутаты запланировали десятки выездных мероприятий в регионах в 2025 году

Депутаты запланировали десятки выездных мероприятий в регионах в 2025 годуСовет Госдумы утвердил план по взаимодействию с законодательными собраниями
Совет Госдумы 13 января утвердил план взаимодействия с законодательными собраниями в 2025 г. В каждом из них будет участвовать до 10 депутатов. «Ведомости» ознакомились с документом. С региональными парламентариями думцы проведут 11 мероприятий по видеоконференцсвязи прямо с Охотного Ряда и шесть – в рамках Совета законодателей (см. врез).
Большая часть встреч с региональными коллегами планируется в субъектах РФ. В плане 67 таких совещаний и круглых столов.
В январе депутаты проведут в Красноярске совещание по развитию физкультуры в Сибирском федеральном круге и слушания по развитию кадрового потенциала в агропромышленности в Москве. В феврале будут обсуждать в Нижнем Новгороде поддержку промышленности, в Тюмени – поддержку участников спецоперации, во Владимирской области – реконструкцию городов, в Калининграде – роль женщин-парламентариев.
В марте депутаты посетят Челябинск, Мытищи, Уфу, Томск, Якутск. Выездное совещание в Якутии будет посвящено совершенствованию патриотической работы, заявил «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев («Единая Россия»). «Регионы или депутаты, их представляющие, предлагают темы, по которым у них есть наработанный опыт, успешные практики, которые можно дальше масштабировать на страну, либо там есть хорошие специалисты по этим темам, – сказал он. – К примеру, в Якутии принят региональный закон по патриотическому воспитанию, там ведется большая работа по этой теме, поэтому мы туда и едем».
Затем у депутатов вновь запланированы поездки в Калининградскую, Московскую, Томскую, Ростовскую области, Ханты-Мансийский автономный округ, Чувашию. До конца весны депутаты также посетят Липецкую, Оренбургскую, Воронежскую, Свердловскую области, Ставрополье. Летом же выездные мероприятия депутаты проведут в Кузбассе, вновь в Якутии и Чувашии, на Чукотке, в Архангельской области, Дагестане и др. В Бурятии в июне будут обсуждать медицинский туризм, в Калининграде – экологический туризм и развитие физкультуры на северо-западе страны, а в Хабаровске – авиационную промышленность.
Работа на Охотном ряду
На площадке самой Госдумы пройдет круглый стол по вопросам взаимодействия государства, общества и церкви «в условиях современных глобальных вызовов» (январь), совещание по совершенствованию порядка рассмотрения обращений граждан через «Госуслуги», парламентские слушания по обсуждению Концепции устойчивого развития коренных народов (оба – февраль), парламентские слушания о регулировании порядка рассмотрения обращений граждан и конференция на тему 20-летия Жилищного кодекса (оба – март), совещание по повышению эффективности работы уполномоченных по правам человека, совещание по вопросам молодежной политики, заседание молодежного парламента (все – апрель), круглый стол на темы функционирования свободной экономической зоны в новых регионах (июль), парламентские слушания по поддержке социально-ориентированных НКО (октябрь). В этих мероприятиях кроме депутатов будут принимать участие представители заксобраний и органов исполнительной власти регионов.
Уже есть планы и на осеннюю сессию. Запланированы 18 выездов в регионы, в том числе в Нижегородскую, Волгоградскую, Владимирскую, Оренбургскую области, Приморский край. Депутаты будут проводить совещания о речных перевозках, квотировании вредных выбросов, практиках воспитания и просвещения, предпринимательской деятельности в закрытых городах и др.
Выездные совещания обычно комитеты проводят два раза в сессию. «К примеру, наш комитет будет проводить совещание по поселенческой и градостроительной политике в феврале в Доброграде Владимирской области. Это новый город, мы поедем, посмотрим, как там все работает, – сказал «Ведомостям» глава комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко (ЛДПР). – То есть на конкретном примере будем смотреть, как эту тему можно прописать в законодательстве, поскольку на местном уровне путь уже пройден».
Еще одно совещание комитет проведет в Анадыре, посвящено оно будет развитию населенных пунктов в Арктической зоне на примере Чукотки. Диденко поясняет, что в регионе действует одновременно и одноуровневая, и двухуровневая система местного самоуправления, поэтому будет интересно посмотреть, как работает экономика там, где уже введена одноуровневая система, – учитывая, что Чукотка является регионом с низкой плотностью населения.
В совещаниях принимают участие депутаты Госдумы, депутаты заксобраний, губернаторы, представители соседних регионов и федеральных ведомств, добавляет Диденко. По его словам, по итогам совещаний готовятся рекомендации, которые утверждаются на комитете, а затем рассылаются в федеральные органы исполнительной власти, экспертные организации.
Основание для выездных мероприятий есть, ведь существуют законы совместного ведения, по которым необходимо мнение регионов, говорит руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин. А активизация работы «способствует повышению политической роли Госдумы, позволяет развивать законодательство по обсуждаемым вопросам», говорит эксперт, отмечая, что заксобрания получают возможность масштабировать наработки.