Депутаты запланировали десятки выездных мероприятий в регионах в 2025 году

В марте депутаты посетят Челябинск, Мытищи, Уфу, Томск, Якутск. Выездное совещание в Якутии будет посвящено совершенствованию патриотической работы, заявил «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев («Единая Россия»). «Регионы или депутаты, их представляющие, предлагают темы, по которым у них есть наработанный опыт, успешные практики, которые можно дальше масштабировать на страну, либо там есть хорошие специалисты по этим темам, – сказал он. – К примеру, в Якутии принят региональный закон по патриотическому воспитанию, там ведется большая работа по этой теме, поэтому мы туда и едем».