Юрий Ушаков рассказал подробности разговора Владимира Путина и Си Цзиньпина

Юрий Ушаков рассказал подробности разговора Владимира Путина и Си ЦзиньпинаПомощник президента сообщил, что обсуждались двусторонние отношения, контакты с США, ситуация на Ближнем Востоке и Украине
Помощник президента Юрий Ушаков рассказал подробности разговора между Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, который состоялся 21 января по видео-конференц-связи (ВКС). По традиции главы России и Китая в начале года по телефону или ВКС обсуждают итоги прошедшего года и намечают планы на предстоящий год, отметил Ушаков. По его словам, 21 января состоялась «обстоятельная беседа, прошедшая в дружеской атмосфере». Разговор между лидерами Китая и России длился 1 час 35 минут, в ходе него обсуждались двусторонние отношения и международная проблематика.
Двусторонние отношения
Российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в 2024 г. развивались весьма успешно, сказал Ушаков. По его словам, они характеризовались обоюдным стремлением наращивать взаимовыгодное сотрудничество по самым разным направлениям. Он отметил, что Москва и Китай согласованно выступали и выступают на международной арене, позиции стран по подавляющему большинству внешнеполитических вопросов близки или полностью совпадают. Лидеры двух стран проанализировали ход договоренностей, которые были достигнуты на встречах, которые они провели в 2024 г., в том числе в октябре на саммите БРИКС в Казани. В частности, обсуждался вопрос о подключении к объединению Индонезии.
Также на переговорах обсуждалось торгово-экономическое сотрудничество между Россией и Китаем, отметил Ушаков. По его словам, главы государств выразили удовлетворение «устойчивой динамикой сотрудничества в условиях беспрецедентных западных санкций». По российским данным, за 11 месяцев 2024 г. торговый оборот между Россией и Китаем превысил $220 млрд, а по подсчетам Китая, за 2024 г. он составил $245 млрд, что стало новым рекордом. Ушаков отметил, что сейчас более 95% расчетов между двумя странами происходят в национальных валютах. Что касается сотрудничества в сфере энергетики, то в разговоре было отмечено, что Россия является одним из лидеров по поставкам энергосырья в КНР, сказал помощник российского президента. В ходе беседы обсуждалось, что по графику идет сооружение дальневосточного маршрута газопровода, прорабатываются новые инициативы вроде «Силы Сибири – 2». Также идет строительство энергоблоков на двух китайских АЭС, отметил Ушаков. Лидеры России и Китая подчеркнули необходимость дальнейшего улучшения транспортной взаимосвязанности между странами, модернизации приграничной инфраструктуры, наращивания перевозок между странами. Обсуждалась и тема Северного морского пути. Кроме того, в ходе разговора затронули и гуманитарное сотрудничество, в частности, перекрестные Годы культуры в 2024–2025 гг., рост туристического потока.
Путин и Си также обсудили планы работы на 2025 г. Ушаков сказал, что 2025 г. будет проходить в России и Китае под знаком 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, победы над Японией и окончания Второй мировой войны. На праздничные мероприятия по поводу Победы в Великой Отечественной войне Россия пригласила многих глав государств, в том числе председателя КНР, сказал Ушаков. Китайская сторона же будет проводить мероприятия в честь 80-летия победы над Японией и окончания Второй мировой войны, которые пройдут в сентябре в Пекине. Владимир Путин получил приглашение принять участие в этих мероприятиях, сказал Ушаков.
Внешняя политика
Также на переговорах обсуждались и международные вопросы. В частности, говорилось о сотрудничестве России и Китая на международных площадках, где Москва и Пекин «выступают с солидарных позиций». По словам Ушакова, Россия и Китай как страны – учредители ООН намерены достойно отметить 80-летие организации. По его словам, страны руководствуются в работе принципами, которые закладывались в основу деятельности и зафиксированы в Уставе ООН. Также в разговоре была высказана заинтересованность содействовать укреплению ООН как ключевого инструмента построения многополярного мира, отметил Ушаков. Обсуждалась и работа в ШОС, учитывая, что в 2025 г. там председательствует Китай. По словам Ушакова, говорилось о важности обеспечить стыковку российской идеи формирования евразийской архитектуры безопасности с соответствующими глобальными инициативами Китая.
Путин и Си обсудили ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Корейском полуострове, на Ближнем Востоке в целом и, в частности, в контексте соглашения между Израилем и «Хамасом», а также ситуацию в Сирии. Особо отмечено, что по тайваньскому вопросу Россия подтвердила позицию «одного Китая».
Путин и Си обсудили также ситуацию вокруг Украины и отношения с США, в том числе с учетом прихода к власти там Дональда Трампа. «Си Цзиньпин в общих чертах проинформировал о содержании состоявшегося у него разговора с Трампом», – сказал Ушаков. Этот разговор состоялся 17 января. По словам помощника президента, выражена готовность выстраивать отношения с США на взаимовыгодной, взаимоуважительной основе, если команда Трампа «действительно проявит к этому встречный интерес». С российской стороны была отмечена открытость к диалогу с с новой администрацией США по украинскому конфликту, сказал Ушаков: «Если соответствующие сигналы поступят из Вашингтона, то мы их подхватим и будем готовы проводить соответствующие переговоры, соответствующие контакты». Урегулирование конфликта на Украине должно быть не краткое, это должен быть долгосрочный мир на основе «уважения объективных интересов» России», об этом Путин говорил и в разговоре с Си, сказал Ушаков.
Несмотря на сообщения в СМИ о том, что Трамп просил свою администрацию организовать телефонный разговор с Путиным, никаких конкретных предложений на этот счет из Вашингтона не поступало и никаких конкретных выходов на российских представителей не было, сказал Ушаков. Он подчеркнул, что состоявшаяся между Путиным и Си беседа не связана с прошедшей 20 января инаугурацией Трампа. Лидеры России и КНР в начале года всегда проводят телефонный разговор или обмен мнениями по ВКС, договоренность о дате была достигнута в декабре, сказал помощник Путина. Он отметил, что сейчас много сигналов поступает из Вашингтона, Россия готова получить предложения, которые могут сформировать основу для разговора Путина и Трампа, а в ходе контактов Россия готова изложить свои соображения по поводу предложений США.