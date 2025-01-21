Юрий Ушаков рассказал подробности разговора Владимира Путина и Си Цзиньпина

Путин и Си обсудили также ситуацию вокруг Украины и отношения с США, в том числе с учетом прихода к власти там Дональда Трампа. «Си Цзиньпин в общих чертах проинформировал о содержании состоявшегося у него разговора с Трампом», – сказал Ушаков. Этот разговор состоялся 17 января. По словам помощника президента, выражена готовность выстраивать отношения с США на взаимовыгодной, взаимоуважительной основе, если команда Трампа «действительно проявит к этому встречный интерес». С российской стороны была отмечена открытость к диалогу с с новой администрацией США по украинскому конфликту, сказал Ушаков: «Если соответствующие сигналы поступят из Вашингтона, то мы их подхватим и будем готовы проводить соответствующие переговоры, соответствующие контакты». Урегулирование конфликта на Украине должно быть не краткое, это должен быть долгосрочный мир на основе «уважения объективных интересов» России», об этом Путин говорил и в разговоре с Си, сказал Ушаков.