Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Переговоры заклятых друзей

Судьбоносные для мировой истории встречи глав США и СССР (России)
Артем Косенок
Пресс-служба президента России
Пресс-служба президента России

Избранный президент США Дональд Трамп объявил 9 января о подготовке к встрече с президентом России Владимиром Путиным. Конкретных сроков он не обозначил, но пояснил, что она пройдет после его инаугурации, которая прошла 20 января. В свою очередь в Москве допустили переговоры президентов без предварительных условий. Какие встречи глав двух государств запомнились в мировой истории и повлияли на нее – в подборке «Ведомостей».

Женевский саммит

Пресс-служба президента России
Harry Harris / AP Photo

Участники: Дуайт Эйзенхауэр (США) и Никита Хрущев (СССР)

Место: Женева, Швейцария

Дата: 18–23 июля 1955 г.

Это была первая большая встреча с момента смерти Сталина и начала Холодной войны. Во время переговоров в рамках Женевского саммита глав правительств СССР, США, Великобритании и Франции обсуждались проблемы разоружения, объединение Германии и установление диалога между Востоком и Западом. При этом конкретных соглашений достигнуто не было, но наблюдатели отмечали, что переговоры стали значительным шагом в политике двух стран, укрепив дипломатическое сотрудничество между ними.

Визит Хрущева в США

Пресс-служба президента России
AP

Участники: Никита Хрущев (СССР) и Дуайт Эйзенхауэр (США)

Место: Вашингтон, Кэмп-Дэвид (Мэриленд)

Дата: 15–27 сентября 1959 г.

Это был первый визит лидера СССР в США. Ранее летом того же года Нью-Йорк посетил первый зампред Совмина Фрол Козлов, а Москву – вице-президент Ричард Никсон, принявший участие в «кухонных дебатах» с Хрущевым. Во время визита Хрущев и Эйзенхауэр обсудили Берлинский кризис и гонку вооружений, но ни по одному из вопросов не удалось добиться сближения позиций, хотя наблюдатели отмечали, что многие стереотипы друг о друге были разрушены.  

Встреча в Вене

Пресс-служба президента России
AP

Участники: Джон Кеннеди (США) и Никита Хрущев (СССР)

Место: Вена, Австрия

Дата: 4 июня 1961 г.

Главы государств обсудили судьбу Берлина и Кубы. Никакие официальные документы по результатам встречи не подписывались. Но наблюдатели отмечали, что встреча привела к строительству Берлинской стены в августе того же года и в дальнейшем к Карибскому кризису в октябре 1962 г. 

Московская встреча

Пресс-служба президента России
AP

Участники: Ричард Никсон (США) и Леонид Брежнев (СССР)

Место: Москва, СССР

Дата: 22–30 мая 1972 г.

Встреча стала важной вехой разрядки в Холодной войне. Между двумя странами были подписаны договоры об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-1) и систем противоракетной обороны (ПРО). Переговоры заложили фундамент для дальнейших шагов по контролю над вооружениями. 

Хельсинские соглашения

Пресс-служба президента России
Reuters

Участники: Джеральд Форд (США) и Леонид Брежнев (СССР)

Место: Хельсинки, Финляндия

Дата: 30 июля – 1 августа 1975 г.

Во время встречи был подписан заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, так называемые «Хельсинкские соглашения», которые снизили напряженность. В частности, были сформулированы 10 принципов взаимоотношений всех государств, таких как нерушимость границ, уважение прав человека и основных свобод, мирное урегулирование споров и невмешательство во внутренние дела. Документ подписали главы 35 государств. Переговоры также легли в основу Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и работы неправительственной организации Human Rights Watch. 

Встреча в Женеве

Пресс-служба президента России
U.S. White House / AP Photo

Участники: Рональд Рейган (США) и Михаил Горбачев (СССР)

Место: Женева, Швейцария

Дата: 19 ноября 1985 г.

На встрече главы государств обсудили перспективы сокращения ядерных вооружений. Эти переговоры считаются первым шагом к окончанию Холодной войны, а также началом дальнейших двусторонних встреч между Рейганом и Горбачевым. Хотя никаких документов подписано не было.

Саммит в Рейкьявике

Пресс-служба президента России
Scott Stewar / AP Photo

Участники: Рональд Рейган (США) и Михаил Горбачев (СССР)

Место: Рейкьявик, Исландия

Дата: 11–12 октября 1986 г.

Еще одна встреча между Рейганом и Горбачевым. В ходе саммита также не было подписано ни одного соглашения, но переговоры между главами государств легли в основу договоров, заключенных в Вашингтоне в 1987 г. и в Москве в 1991 г. 

Вашингтонский саммит

Пресс-служба президента России
Barry Thumma / AP Photo

Участники: Рональд Рейган (США) и Михаил Горбачев (СССР)

Место: Вашингтон, США

Дата: 8–10 декабря 1987 г.

США и СССР подписали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Это соглашение стало важным шагом в уменьшении ядерной угрозы и диалоге по ликвидации этого класса ракет, а также сокращении стратегических наступательных вооружений. 

Мальтийский саммит

Пресс-служба президента России
DPA / TASS

Участники: Джордж Буш-старший (США) и Михаил Горбачев (СССР)

Место: Мальта

Дата: 2–3 декабря 1989 г.

Встреча прошла на корабле у берегов Мальты спустя меньше месяца после падения Берлинской стены. На ней Михаил Горбачев и Джордж Буш-старший объявили конец Холодной войны и «новую эру мира и сотрудничества», хотя никаких официальных документов подписано не было. 

Московская встреча

Пресс-служба президента России
Лизунов Юрий, Чумичев Александр / Фотохроника ТАСС

Участники: Джордж Буш-старший (США) и Михаил Горбачев (СССР)

Место: Москва, СССР

Дата: 31 июля 1991 г.

Во время встречи был подписан Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1). Он предусматривал значительное сокращение стратегических ядерных вооружений обеих стран. 

Саммит в Любляне

Пресс-служба президента России
ТАСС

Участники: Джордж Буш-младший (США) и Владимир Путин (Россия)

Место: Любляна, Словения

Дата: 16 июня 2001 г.

Встрече предшествовал дипломатический скандал на фоне обвинений в шпионаже в адрес России. Во время переговоров были обозначены позиции по развертыванию ПРО и расширении НАТО на восток. Также президенты смогли установить личный контакт, Буш после встречи заявил о президенте России, что «заглянул ему в душу», в свою очередь Путин сообщил о предельно открытом разговоре с главой США.

Пражский договор

Пресс-служба президента России
Астахов Дмитрий / TASS

Участники: Барак Обама (США) и Дмитрий Медведев (СССР)

Место: Прага, Чехия

Дата: 8 апреля 2010 г.

Во время встречи президенты подписали одно из важнейших соглашений по ядерному оружию – договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). 

Также документ предусматривал взаимные инспекции на военные ядерные объекты друг друга для взаимного контроля над ядерными вооружениями. 

Женевская встреча

Пресс-служба президента России
Сергей Бобылев / ТАСС

Участники: Джо Байден (США) и Владимир Путин (Россия)

Место: Женева, Швейцария

Дата: 16 июня 2021 г.

По итогам саммита стороны приняли совместное заявление по стратегической стабильности, подтвердили принцип Михаила Горбачева и Рональда Рейгана, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и поэтому она не должна быть развязана. Также лидеры двух государств обсудили кибербезопасность. Встреча стала одним из шагов в снижении напряженности между США и Россией на фоне военного конфликта с Украиной и санкционных ограничений.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных