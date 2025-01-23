Переговоры заклятых друзей

Переговоры заклятых друзейСудьбоносные для мировой истории встречи глав США и СССР (России)
Избранный президент США Дональд Трамп объявил 9 января о подготовке к встрече с президентом России Владимиром Путиным. Конкретных сроков он не обозначил, но пояснил, что она пройдет после его инаугурации, которая прошла 20 января. В свою очередь в Москве допустили переговоры президентов без предварительных условий. Какие встречи глав двух государств запомнились в мировой истории и повлияли на нее – в подборке «Ведомостей».
Женевский саммит
Участники: Дуайт Эйзенхауэр (США) и Никита Хрущев (СССР)
Место: Женева, Швейцария
Дата: 18–23 июля 1955 г.
Это была первая большая встреча с момента смерти Сталина и начала Холодной войны. Во время переговоров в рамках Женевского саммита глав правительств СССР, США, Великобритании и Франции обсуждались проблемы разоружения, объединение Германии и установление диалога между Востоком и Западом. При этом конкретных соглашений достигнуто не было, но наблюдатели отмечали, что переговоры стали значительным шагом в политике двух стран, укрепив дипломатическое сотрудничество между ними.
Визит Хрущева в США
Участники: Никита Хрущев (СССР) и Дуайт Эйзенхауэр (США)
Место: Вашингтон, Кэмп-Дэвид (Мэриленд)
Дата: 15–27 сентября 1959 г.
Это был первый визит лидера СССР в США. Ранее летом того же года Нью-Йорк посетил первый зампред Совмина Фрол Козлов, а Москву – вице-президент Ричард Никсон, принявший участие в «кухонных дебатах» с Хрущевым. Во время визита Хрущев и Эйзенхауэр обсудили Берлинский кризис и гонку вооружений, но ни по одному из вопросов не удалось добиться сближения позиций, хотя наблюдатели отмечали, что многие стереотипы друг о друге были разрушены.
Встреча в Вене
Участники: Джон Кеннеди (США) и Никита Хрущев (СССР)
Место: Вена, Австрия
Дата: 4 июня 1961 г.
Главы государств обсудили судьбу Берлина и Кубы. Никакие официальные документы по результатам встречи не подписывались. Но наблюдатели отмечали, что встреча привела к строительству Берлинской стены в августе того же года и в дальнейшем к Карибскому кризису в октябре 1962 г.
Московская встреча
Участники: Ричард Никсон (США) и Леонид Брежнев (СССР)
Место: Москва, СССР
Дата: 22–30 мая 1972 г.
Встреча стала важной вехой разрядки в Холодной войне. Между двумя странами были подписаны договоры об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-1) и систем противоракетной обороны (ПРО). Переговоры заложили фундамент для дальнейших шагов по контролю над вооружениями.
Хельсинские соглашения
Участники: Джеральд Форд (США) и Леонид Брежнев (СССР)
Место: Хельсинки, Финляндия
Дата: 30 июля – 1 августа 1975 г.
Во время встречи был подписан заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, так называемые «Хельсинкские соглашения», которые снизили напряженность. В частности, были сформулированы 10 принципов взаимоотношений всех государств, таких как нерушимость границ, уважение прав человека и основных свобод, мирное урегулирование споров и невмешательство во внутренние дела. Документ подписали главы 35 государств. Переговоры также легли в основу Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и работы неправительственной организации Human Rights Watch.
Встреча в Женеве
Участники: Рональд Рейган (США) и Михаил Горбачев (СССР)
Место: Женева, Швейцария
Дата: 19 ноября 1985 г.
На встрече главы государств обсудили перспективы сокращения ядерных вооружений. Эти переговоры считаются первым шагом к окончанию Холодной войны, а также началом дальнейших двусторонних встреч между Рейганом и Горбачевым. Хотя никаких документов подписано не было.
Саммит в Рейкьявике
Участники: Рональд Рейган (США) и Михаил Горбачев (СССР)
Место: Рейкьявик, Исландия
Дата: 11–12 октября 1986 г.
Еще одна встреча между Рейганом и Горбачевым. В ходе саммита также не было подписано ни одного соглашения, но переговоры между главами государств легли в основу договоров, заключенных в Вашингтоне в 1987 г. и в Москве в 1991 г.
Вашингтонский саммит
Участники: Рональд Рейган (США) и Михаил Горбачев (СССР)
Место: Вашингтон, США
Дата: 8–10 декабря 1987 г.
США и СССР подписали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Это соглашение стало важным шагом в уменьшении ядерной угрозы и диалоге по ликвидации этого класса ракет, а также сокращении стратегических наступательных вооружений.
Мальтийский саммит
Участники: Джордж Буш-старший (США) и Михаил Горбачев (СССР)
Место: Мальта
Дата: 2–3 декабря 1989 г.
Встреча прошла на корабле у берегов Мальты спустя меньше месяца после падения Берлинской стены. На ней Михаил Горбачев и Джордж Буш-старший объявили конец Холодной войны и «новую эру мира и сотрудничества», хотя никаких официальных документов подписано не было.
Московская встреча
Участники: Джордж Буш-старший (США) и Михаил Горбачев (СССР)
Место: Москва, СССР
Дата: 31 июля 1991 г.
Во время встречи был подписан Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1). Он предусматривал значительное сокращение стратегических ядерных вооружений обеих стран.
Саммит в Любляне
Участники: Джордж Буш-младший (США) и Владимир Путин (Россия)
Место: Любляна, Словения
Дата: 16 июня 2001 г.
Встрече предшествовал дипломатический скандал на фоне обвинений в шпионаже в адрес России. Во время переговоров были обозначены позиции по развертыванию ПРО и расширении НАТО на восток. Также президенты смогли установить личный контакт, Буш после встречи заявил о президенте России, что «заглянул ему в душу», в свою очередь Путин сообщил о предельно открытом разговоре с главой США.
Пражский договор
Участники: Барак Обама (США) и Дмитрий Медведев (СССР)
Место: Прага, Чехия
Дата: 8 апреля 2010 г.
Во время встречи президенты подписали одно из важнейших соглашений по ядерному оружию – договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).
Также документ предусматривал взаимные инспекции на военные ядерные объекты друг друга для взаимного контроля над ядерными вооружениями.
Женевская встреча
Участники: Джо Байден (США) и Владимир Путин (Россия)
Место: Женева, Швейцария
Дата: 16 июня 2021 г.
По итогам саммита стороны приняли совместное заявление по стратегической стабильности, подтвердили принцип Михаила Горбачева и Рональда Рейгана, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и поэтому она не должна быть развязана. Также лидеры двух государств обсудили кибербезопасность. Встреча стала одним из шагов в снижении напряженности между США и Россией на фоне военного конфликта с Украиной и санкционных ограничений.