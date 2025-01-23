Переговоры заклятых друзей

Это был первый визит лидера СССР в США. Ранее летом того же года Нью-Йорк посетил первый зампред Совмина Фрол Козлов, а Москву – вице-президент Ричард Никсон, принявший участие в «кухонных дебатах» с Хрущевым. Во время визита Хрущев и Эйзенхауэр обсудили Берлинский кризис и гонку вооружений, но ни по одному из вопросов не удалось добиться сближения позиций, хотя наблюдатели отмечали, что многие стереотипы друг о друге были разрушены.