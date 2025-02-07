Что Гросси после визита в Киев обсуждал с Лихачевым в Москве

Что Гросси после визита в Киев обсуждал с Лихачевым в МосквеУгрозы для АЭС в условиях эскалации боевых действий растут
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, побывав накануне в Киеве, 7 февраля прибыл в Москву и провел переговоры с межведомственной группой из гражданских и военных специалистов во главе с директором «Росатома» Алексеем Лихачевым. В центре первых в этом году обсуждений Гросси и Лихачева была безопасность эксплуатации Запорожской, Курской атомных электростанций и других ядерных объектов в условиях продолжающихся боевых действий. Об этом они заявили по итогам встречи в ведомственном павильоне «Атом» на ВДНХ, передает корреспондент «Ведомостей».
Гросси на пресс-конференции отметил «беспрецедентную работу» работу МАГАТЭ с «Росатомом», МИД, Минобороны России, Ростехнадзором и другими силовыми и гражданскими ведомствами по вопросам ядерной безопасности на ЗАЭС в течение почти трех лет с начала боевых действий на Украине. Лихачев назвал опыт взаимодействия «уникальным в мире». Гросси выразил признательность персоналу ЗАЭС, работающему и сохраняющему безопасность объекта, несмотря на «ежедневное невообразимое давление и опасность», и пообещал поддерживать эти усилия и стабильность условий работы.
«Эксплуатация самой большой атомной электростанции Европы посреди военного конфликта, безусловно, является совершенно беспрецедентной. Наши общие усилия имели целью предотвратить ядерный инцидент с серьезными радиологическими последствиями. Эти усилия продолжаются. Они должны продолжаться несмотря на то, сколько времени прошло, военная активность вокруг площадки станции продолжается и в некоторых случаях нарастает и находится на высоком уровне», – добавил глава агентства.
При этом Гросси, отвечая на вопросы журналистов о стороне, атакующей военными средствами ЗАЭС, не стал называть точное число атак площадки станции но констатировал эскалацию ситуации. «У МАГАТЭ есть определенный мандат по отчетам и тому, как они составляются. Ситуации, которые подвергают угрозе безопасность станции, мы упоминаем в каждом отчете. Мы не называем их число, 20 или 22, но оно увеличивается, таков тренд», – констатировал гендиректор агентства.
Продолжая отвечать на вопросы, Гросси заметил, что миссия МАГАТЭ на ЗАЭС не может назвать сторону, атакующую станцию, так как для точного ответа ей нужны такие доказательства, на основе которой она может произвести «собственную независимую оценку».
«Совершенно прямо вам отвечая на вопрос “кто производит атаку”, пока у нас не будет неопровержимых доказательств ее происхождения, мы не можем заявлять об этом в наших отчетах. Элементы пластика или дерева, оставшиеся от предположительных дронов, не позволяют говорить нам об их происхождении. Но я постоянно поднимаю этот вопрос на высшем уровне», – сказал Гросси.
Лихачев, продолжая тему безопасности ЗАЭС заявил, что «риски атак со стороны ВСУ возрастают». «Мы это видим и в количестве сбитых дронов и ракет, и артиллерийских ударов, которые приходятся на территории, примыкающие к ЗАЭС. Это вызывает озабоченность, как и то давление, которое есть на персонал. Все это нарушение принципов безопасности МАГАТЭ», – сказал директор «Росатома». Он отметил, что переговоры с Гросси начались с минуты молчания в память об убитом организованным СБУ, по данным The New York Times, взрывом в Москве в декабре начальнике войск РХБЗ Игоре Кириллове. В их ответственность со стороны Минобороны входят и ядерные объекты в условиях боевых действий, в том числе ЗАЭС. Во время переговоров в павильоне «Атом» присутствовал неназванный представитель этих войск.
Среди других военных рисков, ставящих под угрозу безопасность ядерных объектов Лихачев назвал продолжающееся с августа 2024 г. «вторжение ВСУ в Курскую область», где находятся два работающих реактора Курской АЭС-1 (КАЭС). Через три недели посла начала вторжения Гросси в ходе визита в город-спутник КАЭС Курчатов предупреждал об угрозе ядерного инцидента из-за незащищенности реакторов РБМК «чернобыльского типа» перед атаками беспилотников. Лихачев в этот раз упомянул «соответствующие риски для Курской АЭС», но не дал подробностей об оценке динамики ситуации за прошедшие полгода. Он также напомнил о «десятках сбитых дронов, ракет на подлетах или сторону Смоленской АЭС». Об одной из попыток со стороны ВСУ атаковать «ядерный объект» сообщал смоленский губернатор Василий Анохин 25 января.
«Все это, к сожалению, повышает риски ядерной безопасности, требует от нас соответствующих действий, требует реакции МАГАТЭ. Информация доведена и мы ценим участие МАГАТЭ в этой работе. 26-я и готовящаяся 27-я миссия МАГАТЭ [на ЗАЭС] – элемент безопасности станции, канал доведения информации до мирового сообщества. Ситуация на линии боевого соприкосновения непростая. Угрозы нарастают. По мере движения в сторону развития и завершения конфликта ставки будут повышаться», – сказал Лихачев.
В то же время говоря о ситуации в городе-спутнике ЗАЭС Энергодаре в Запорожской области он констатировал ее улучшение. Глава «Росатома» отметил, что уже два года он «член атомной семьи» и на его развития тратятся «десятки миллиардов рублей», благодаря чему «люди в город возвращаются и работа там налаживается», а маркером является рост числа учащихся.
«Большой объем сил и средств мы прилагаем в Энергодаре. Мы отремонтировали практически все объекты социальной сферы. Практически восстановлена инфраструктура. Отопление города в этом году мы проводим без подключения блоков атомной станции, без поднятия их в [положение] «горячий останов за счет вновь созданной коммунальной инфраструктуры», – сказал Лихачев. В «горячем останове» реактор останавливается, но системы охлаждения продолжают работать и поддерживать температуру системы, а вода через теплообменник поступает в систему отопления. Станция не вырабатывает энергию с сентября 2022 г., а с апреля 2024 г. все шесть реакторов ЗАЭС находятся в положении «холодный останов».
Кроме социальных Лихачев затронул и юридические вопросы функционирования ЗАЭС. По его словам. 23 декабря 2025 г. заканчивается выданная украинскому «Энергоатомому», который де-факто был оператором станции вплоть до весны 2022 г. (российская армия взяла под контроль площадку станции 28 февраля того же года. – «Ведомости»), лицензия для эксплуатации реактора №1.
«В соответствии с указом президента мы считаем легитимным действие лицензии украинского регулятора. Но дни идут, эксплуатирующая организация сдала документы на продление и нет сомнений, что мы выполним все требования Ростехнадзора. Я выражаю уверенность, что мы сможем продлить срок работы первого блока дальше. Для нас нет здесь никакого неизвестного пространства: это [реакторы-]»тысячники» ВВЭР[-1000]», – заключил директор Росатома.