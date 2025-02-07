Что Гросси после визита в Киев обсуждал с Лихачевым в Москве

Лихачев, продолжая тему безопасности ЗАЭС заявил, что «риски атак со стороны ВСУ возрастают». «Мы это видим и в количестве сбитых дронов и ракет, и артиллерийских ударов, которые приходятся на территории, примыкающие к ЗАЭС. Это вызывает озабоченность, как и то давление, которое есть на персонал. Все это нарушение принципов безопасности МАГАТЭ», – сказал директор «Росатома». Он отметил, что переговоры с Гросси начались с минуты молчания в память об убитом организованным СБУ, по данным The New York Times, взрывом в Москве в декабре начальнике войск РХБЗ Игоре Кириллове. В их ответственность со стороны Минобороны входят и ядерные объекты в условиях боевых действий, в том числе ЗАЭС. Во время переговоров в павильоне «Атом» присутствовал неназванный представитель этих войск.