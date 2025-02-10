Суды США замедляют воплощение планов Дональда Трампа в жизнь

По данным агентства Reuters, подобные письма получили почти все сотрудники федправительства – чуть больше 2 млн человек. Из них к 7 февраля добровольно уйти согласились 60 000 госслужащих. Позже федеральный судья Карл Николас, назначенный Трампом в 2019 г., приостановил действие похожих писем для 2200 сотрудников USAID. Он также вернул на службу в ведомство 500 человек и заявил, что ни один из сотрудников USAID за рубежом не должен возвращаться в США, несмотря на настояние администрации Трампа.