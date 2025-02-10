Суды США замедляют воплощение планов Дональда Трампа в жизнь

Суды США замедляют воплощение планов Дональда Трампа в жизньНо это не может обратить вспять последствия его первых недель правления, считают эксперты
Федеральный судья Пол Энгельмайер, назначенный президентом США от демократов Бараком Обамой (2009–2017 гг.), ограничил доступ сотрудников неофициального департамента правительственной эффективности (DOGE) Илона Маска к платежной системе минфина США. Через нее, в частности, проходят налоговая отчетность, выплаты по социальным программам и зарплаты сотрудников федерального правительства.
Известно, что слушание по этому вопросу пройдет 14 февраля, а соответствующий иск подала генпрокурор Нью-Йорка демократка Летиция Джеймс совместно с 18 другими демократическими генпрокурорами.
Соратники президента США Дональда Трампа раскритиковали действия Энгельмайера. «Коррумпированный судья защищает коррупцию. Ему надо объявить импичмент», – написал Маск в Х (экс-Twitter). Помощник Трампа Гаррисон Филдс заявил телеканалу CNN, что судья пытается замедлить процесс «избавления» правительства от ненужных расходов путем «правовых интриг».
При этом газета The New York Times сообщала 1 февраля, что новый министр финансов Скотт Бессент сам предоставил Маску допуск к платежной системе ведомства. Это произошло после почти недельных споров между людьми из команды миллиардера и сотрудниками министерства, которые не хотели давать доступ. Но, согласно решению Бессента, некоторые сотрудники DOGE стали числиться и работниками его министерства.
Источники издания утверждали тогда, что, несмотря на это, у сторонников Маска нет каких-либо полномочий по прекращению или отзыву финансирования: они имели право только изучить структуру расходов. По данным CNN, на 6 февраля было известно только о двух сотрудниках DOGE, которым было разрешено делать это.
Ссылаясь на юристов минфина, журналисты NYT подчеркивали, что любая попытка приостановить или скорректировать уже утвержденное финансирование будет затем проверена. А 6 февраля CNN сообщил, что люди из DOGE еще 24 января пытались убедить одного из высокопоставленных сотрудников минфина перекрыть финансирование Агентства США по международной помощи (USAID).
С первого дня в должности президента Трамп и его союзники начали воплощать в жизнь свои планы по сокращению расходов бюджета. Основной элемент этой политики – упразднение ненужных, по мнению новой администрации, программ, а также сокращение количества госслужащих.
Трамп пытается действовать на различных направлениях, но уже сталкивается с заметным сопротивлением. Например, в конце января он пытался заморозить значительную часть программ федерального финансирования, но после решения окружного суда Вашингтона приостановить действие этого меморандума администрация отступила. Противники президента утверждали, что его действия нарушают закон 1974 г., ограничивающий главу государства в праве изымать уже одобренное конгрессом финансирование.
А 7 февраля федеральный судья Джордж О’Тул, назначенный президентом США от демократов Биллом Клинтоном (1993–2001 гг.), приостановил действие писем, предлагающих госслужащим, в том числе сотрудникам спецслужб, уволиться по собственному желанию с сохранением зарплаты до сентября или же остаться на службе – но без гарантий сохранения рабочего места в будущем.
По данным агентства Reuters, подобные письма получили почти все сотрудники федправительства – чуть больше 2 млн человек. Из них к 7 февраля добровольно уйти согласились 60 000 госслужащих. Позже федеральный судья Карл Николас, назначенный Трампом в 2019 г., приостановил действие похожих писем для 2200 сотрудников USAID. Он также вернул на службу в ведомство 500 человек и заявил, что ни один из сотрудников USAID за рубежом не должен возвращаться в США, несмотря на настояние администрации Трампа.
Источник в администрации Трампа рассказал NBC News, что его команда рассчитывает на уход примерно 5–10% персонала в составе федерального правительства, что поможет сэкономить бюджету почти $100 млрд.
Для глубинного государства суды остаются единственным инструментом противодействия Трампу, говорит старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Дмитрий Кочегуров. Эксперт полагает, что Трамп рассчитывает на консервативное большинство в Верховном суде, до которого может теоретически дойти одно из дел, но не ясно, решится ли эта инстанция рассматривать такие вопросы.
Многие инициативы Трампа уже временно заморожены, говорит автор Telegram-канала «Внешпол» Алексей Наумов. По мнению американиста, Трамп хочет быстро начать реализацию большинства своих обещаний, но, даже если часть из них будет тормозиться или отменяться в судах, последствия все равно будут видны. «Например, вернуть USAID в дотрамповскую форму сейчас уже невозможно», – резюмировал он.