Источники «Ведомостей»: Дронов может стать губернатором Новгородской области

Отставка Никитина стала неожиданной. Он возглавил регион в 2017 г. В 2022 г. переизбрался на второй срок. Его полномочия на посту истекали только в 2027 г. Никитин давно хотел оставить пост и вернуться в Москву, говорит его знакомый. По словам источника «Ведомостей», в Минтрансе Никитин будет заниматься развитием беспилотных авиационных систем в связке с Министерством обороны. С 2011 по 2017 г. Никитин возглавлял Агентство стратегических инициатив, созданием которого занимался нынешний министр обороны Андрей Белоусов. Один из собеседников «Ведомостей» говорит, что 7 февраля Никитин встречался с президентом.