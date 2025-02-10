Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Источники «Ведомостей»: Дронов может стать губернатором Новгородской области

Нынешний и. о. главы региона может быть назначен врио указом президента
Елена Мухаметшина
Максим Иванов
Константин Чалабов / РИА Новости
Константин Чалабов / РИА Новости

Основным кандидатом на пост губернатора Новгородской области стал Александр Дронов. Об этом «Ведомостям» рассказали четверо собеседников, близких к администрации президента. После отставки Андрея Никитина 7 февраля Дронов стал исполняющим обязанности главы региона (по должности): он является первым вице-губернатором. Собеседники «Ведомостей» говорят, что с большой вероятностью президент подпишет указ о его назначении временно исполняющим обязанности губернатора Новгородской области.

«Безусловно, это [назначение врио губернатора] стоит ожидать в ближайшее время. Пока по врио, по состоянию на сейчас, не было принято решения. Но это будет в самое ближайшее время», – сказал журналистам 10 февраля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Ведомости» направили запрос Пескову с вопросом о том, действительно ли Дронов будет назначен указом президента врио губернатора Новгородской области.

Дронову 45 лет, он родился в Моздоке в Северной Осетии. Закончил Московский автомобильно-дорожный институт и РАНХиГС. Свою карьеру он начал в дорожной отрасли, работал в системе Федерального дорожного агентства, структурах правительства Москвы, региональных и федеральных органах управления дорожным хозяйством. В правительство Новгородской области Дронов перешел в апреле 2017 г. – после прихода в регион Никитина. Он стал и. о. директора Межрегиональной дирекции по дорожному строительству в Центральном регионе Федерального дорожного агентства.

В тот же 2017 год он стал вице-губернатором Новгородской области, а с 2018 г. еще и зампредом правительства региона. С 2020 г. Дронов был первым вице-губернатором региона. Дронов выпускник IV потока «школы губернаторов» – программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС.

Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Никитина 7 февраля. В указе говорится, что отставка по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. В тот же день премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Никитина замминистра транспорта.

Отставка Никитина стала неожиданной. Он возглавил регион в 2017 г. В 2022 г. переизбрался на второй срок. Его полномочия на посту истекали только в 2027 г. Никитин давно хотел оставить пост и вернуться в Москву, говорит его знакомый. По словам источника «Ведомостей», в Минтрансе Никитин будет заниматься развитием беспилотных авиационных систем в связке с Министерством обороны. С 2011 по 2017 г. Никитин возглавлял Агентство стратегических инициатив, созданием которого занимался нынешний министр обороны Андрей Белоусов. Один из собеседников «Ведомостей» говорит, что 7 февраля Никитин встречался с президентом.

Если такое назначение врио состоится, то это будет сигнал, что Никитин, перешедший на формально невысокий пост, ушел на комфортных для него условиях, его статус не снизился и, возможно, он останется – по крайней мере, в первое время – «ответственным» за регион, полагает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Такие случаи преемственности редко, но бывают – например, недавно в Еврейской АО [вместо губернатора Ростислава Гольдштейна регион возглавила его бывший заместитель Мария Костюк]», – напоминает он.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных