Источники «Ведомостей»: Дронов может стать губернатором Новгородской области

Источники «Ведомостей»: Дронов может стать губернатором Новгородской областиНынешний и. о. главы региона может быть назначен врио указом президента
Основным кандидатом на пост губернатора Новгородской области стал Александр Дронов. Об этом «Ведомостям» рассказали четверо собеседников, близких к администрации президента. После отставки Андрея Никитина 7 февраля Дронов стал исполняющим обязанности главы региона (по должности): он является первым вице-губернатором. Собеседники «Ведомостей» говорят, что с большой вероятностью президент подпишет указ о его назначении временно исполняющим обязанности губернатора Новгородской области.
«Безусловно, это [назначение врио губернатора] стоит ожидать в ближайшее время. Пока по врио, по состоянию на сейчас, не было принято решения. Но это будет в самое ближайшее время», – сказал журналистам 10 февраля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Ведомости» направили запрос Пескову с вопросом о том, действительно ли Дронов будет назначен указом президента врио губернатора Новгородской области.
Дронову 45 лет, он родился в Моздоке в Северной Осетии. Закончил Московский автомобильно-дорожный институт и РАНХиГС. Свою карьеру он начал в дорожной отрасли, работал в системе Федерального дорожного агентства, структурах правительства Москвы, региональных и федеральных органах управления дорожным хозяйством. В правительство Новгородской области Дронов перешел в апреле 2017 г. – после прихода в регион Никитина. Он стал и. о. директора Межрегиональной дирекции по дорожному строительству в Центральном регионе Федерального дорожного агентства.
В тот же 2017 год он стал вице-губернатором Новгородской области, а с 2018 г. еще и зампредом правительства региона. С 2020 г. Дронов был первым вице-губернатором региона. Дронов выпускник IV потока «школы губернаторов» – программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС.
Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Никитина 7 февраля. В указе говорится, что отставка по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. В тот же день премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Никитина замминистра транспорта.
Отставка Никитина стала неожиданной. Он возглавил регион в 2017 г. В 2022 г. переизбрался на второй срок. Его полномочия на посту истекали только в 2027 г. Никитин давно хотел оставить пост и вернуться в Москву, говорит его знакомый. По словам источника «Ведомостей», в Минтрансе Никитин будет заниматься развитием беспилотных авиационных систем в связке с Министерством обороны. С 2011 по 2017 г. Никитин возглавлял Агентство стратегических инициатив, созданием которого занимался нынешний министр обороны Андрей Белоусов. Один из собеседников «Ведомостей» говорит, что 7 февраля Никитин встречался с президентом.
Если такое назначение врио состоится, то это будет сигнал, что Никитин, перешедший на формально невысокий пост, ушел на комфортных для него условиях, его статус не снизился и, возможно, он останется – по крайней мере, в первое время – «ответственным» за регион, полагает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Такие случаи преемственности редко, но бывают – например, недавно в Еврейской АО [вместо губернатора Ростислава Гольдштейна регион возглавила его бывший заместитель Мария Костюк]», – напоминает он.