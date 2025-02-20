От каких регионов изберется больше всего депутатов Госдумы и почему

Примечательно, что при предварительном расчете, который делали потенциальные участники кампании (в расчете на «старые» данные от июля 2024 г.), новым регионам могло достаться больше округов: всего девять (четыре ДНР и три ЛНР, остальным по одному). В то же время обсуждалось (и это неоднократно писали СМИ), что могут лишиться по одному округу, помимо названных выше регионов, Свердловская и Саратовская области.