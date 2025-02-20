От каких регионов изберется больше всего депутатов Госдумы и почему

От каких регионов изберется больше всего депутатов Госдумы и почемуЦИК меняет нарезку округов впервые после присоединения четырех регионов
Центризбирком (ЦИК) 19 февраля представил информацию о численности избирателей в России на 1 января 2025 г. – как и предполагали «Ведомости», она составила 111,56 млн человек. На основе этих данных будет проводиться «перенарезка» 225 одномандатных округов, от которых предстоит избираться половине депутатов Госдумы в 2026 г.
Миграция округов
Текущая нарезка была утверждена еще в 2015 г. на 10 лет. Тогда в составе России было 85 регионов. Несколько раз за время нынешнего заседания комиссии глава ЦИК Элла Памфилова подчеркивала, что данные по числу округов носят «предварительный» характер. Кроме того, еще предстоит определить границы между ними внутри субъектов Федерации. Но определенные выводы уже сделать можно.
Исходя из подсчетов комиссии, в вошедших в состав России в 2022 г. регионах (Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области) впервые будет создано в общей сложности семь новых одномандатных округов, а в десяти «старых» субъектах количество округов сократится.
Больше всего одномандатных округов из новых регионов – три – получит ДНР. В ЛНР их будет два, и по одному – в Запорожской и Херсонской областях. По одному новому округу появится в Москве (всего 16 округов), Московской области (12) и Краснодарском крае (9), следует из презентации ЦИК.
По одному одномандатному округу потеряют Ростовская (будет шесть округов), Волгоградская, Воронежская области, Алтайский край (останется по три округа), а также Ивановская, Калужская, Смоленская, Тамбовская, Томская области. От этих субъектов можно будет избрать только по одному одномандатнику.
«Это строгая арифметика в соответствии с четкими данными о количестве жителей», – объяснила изменения Памфилова. Судя по данным на сайте ЦИК, количество избирателей за полгода (последние данные публиковались на 1 июля 2024 г.) уменьшилось практически во всех регионах, которые теперь «лишаются» одномандатников. Кроме Калужской области, которая даже показала прирост в 171 человек.
Почему это считается важным
Любой регион заинтересован в том, чтобы от него было как можно больше представителей в Госдуме, потому что это укрепляет возможности субъекта, говорит электоральный эксперт Станислав Андрейчук.
Сокращение числа округов ведет к фактическому изменению региональной представленности в нижней палате парламента, а также росту электоральной конкуренции, отмечает электоральный юрист Гарегин Митин. «Эта конкуренция захватывает и соперничество кандидатов за голоса избирателей, и соперничество за возможность быть выдвинутым по округу», – сказал он «Ведомостям».
Примечательно, что при предварительном расчете, который делали потенциальные участники кампании (в расчете на «старые» данные от июля 2024 г.), новым регионам могло достаться больше округов: всего девять (четыре ДНР и три ЛНР, остальным по одному). В то же время обсуждалось (и это неоднократно писали СМИ), что могут лишиться по одному округу, помимо названных выше регионов, Свердловская и Саратовская области.
Мобильные избиратели
В основе формулы, по которой образуются одномандатные округа, лежит так называемая единая норма представительства избирателей. Она определяется делением общего числа избирателей в России на 225 – количество мажоритарных округов. Регионам, где число избирателей меньше нормы представительства (вроде Хакасии), выделяется по одному округу, остальные округа распределяются между оставшимися субъектами РФ по формуле, прописанной в этой статье закона, – с учетом количества избирателей.
Перед прошлой нарезкой, на 1 июля 2015 г., в России было 109,9 млн избирателей. Рассчитанная десять лет назад ЦИК единая норма представительства составляла 488 000 избирателей на округ. Если отталкиваться от данных июля 2024 г., то это 497 500. Теперь она составит, судя общей по численности граждан с правом голоса, около 495 835 человек.
Наиболее существенная динамика количества избирателей зафиксирована в новых регионах. Во всех, кроме Запорожской области, их число сократилось по сравнению с предыдущим подсчетом ЦИК. В ДНР показатель сократился с 1,9 млн до 1,6 млн (263 000), в ЛНР — с 1,6 млн до 1,2 млн (392 000), в Херсонской области – с 422 374 до 381 319 (41 000). Кроме того, в пятерке регионов – лидеров по оттоку избирателей, по крайней мере по данным ЦИК, – Архангельская область (9200) и Алтайский край (8200).
Количественные изменения в новых регионах связаны с тем, что в данные учета теперь не попали избиратели, не зарегистрированные по месту пребывания, пояснила глава ЦИК. Памфилова напомнила, что ранее из-за большого количества желающих на выборах в новых регионах избирателям позволяли проголосовать не только по российскому паспорту, но и, например, с помощью украинского удостоверения личности или водительских прав, а сейчас «все упорядочили».
Фактор спецоперации очевидно вызывает повышенную внутреннюю миграцию в новых регионах, уверен глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин. «Это связано с вопросами безопасности, обустройства повседневной жизни, возможности найти работу и т. д.», – сказал он «Ведомостям».
В топ-5 регионов, число избирателей в которых растет, попали Красноярский край, Санкт-Петербург (плюс 52 000 человек за полгода), Подмосковье, (42 800), Свердловская область и Москва (35 000). Также увеличивается число людей с правом голоса, по данным ЦИК, в Краснодарском крае (на 25 000) и Саратовской областях (24 000).
Что сделать
Депутат от Алтайского края Мария Прусакова (КПРФ) вновь заявила «Ведомостям», что будет баллотироваться в 2026 г., «если партия выдвинет»: «Ничего страшного [из-за сокращения числа округов] не произошло». Опрошенные «Ведомостями» депутаты Александр Скачков («Единая Россия», Забайкальский край) и Андрей Марков («Единая Россия», Воронежская область) повторили ранее сказанное: по их мнению, пока преждевременно принимать какие-либо решения.
Помощница депутата Сергея Чижова («Единая Россия», Воронежская область) также заявила о неизменности позиции: «Продолжать работать, решать обращения граждан, заботиться о развитии всей Воронежской области, представителем которой я являюсь независимо от конфигурации округа». Депутаты Олег Савченко и Алексей Волоцков (оба – «Единая Россия», Волгоградская область) сочли преждевременным обсуждать предстоящую избирательную кампанию.
Обычно ЦИК публикует данные о численности избирателей на 1 января в первых числах февраля, обращает внимание юрист Олег Захаров. По его мнению, задержка оказалась неслучайной: она скрывала интригу, связанную с данными о численности избирателей в ряде регионов. Проект новой схемы одномандатных округов внесут в Госдуму не позже апреля, сказала Памфилова.